Kaj jesti in piti popoldne in zvečer, da boste bolje spali

Do 15. ure kava in hitra hrana še ne predstavljata težave
Če si želite privoščiti kavo ali manj zdravo hrano, je najbolje, da to storite najpozneje do približno tretje ure popoldne. Tako prehrana ne bo negativno vplivala na vaš večer in na uspavanje. Poglejmo to nekoliko bolj konkretno:
- Kava velja za odličen antioksidant, vendar se kofein v telesu razgrajuje razmeroma počasi. Njegov razpolovni čas je približno šest ur, po nekaterih virih celo do osem. Če zadnjo kavo spijete okoli 15. ure, do časa uspavanja (po 22. uri) v telesu praviloma ne bo več večjih količin kofeina, ki bi motile spanec. Enako priporočilo velja tudi za druge napitke, ki vsebujejo kofein.
- Hitra in ocvrta hrana običajno vsebuje veliko maščob, ki dodatno obremenijo prebavni sistem. Prav zato se po takšnih obrokih pogosto pojavi občutek teže v želodcu. Da bi se temu izognili in telesu omogočili lažjo večerno prebavo, je takšno hrano najbolje uživati najpozneje za kosilo.
Zvečer uživajte raje lahko prebavljivo hrano in zeliščni čaj
Večerjo je priporočljivo pojesti dve do tri ure pred spanjem, da ima želodec dovolj časa za prebavo. Najbolje je, da greste spat rahlo siti, ne pa povsem polni. Lahek večerni obrok naj bo uravnotežen in naj vsebuje beljakovine (npr. meso, jajca, tofu), kompleksne ogljikove hidrate (polnozrnat kruh, riž, testenine) in zelenjavo. Takšna kombinacija telesu zagotovi hranila, hkrati pa ne obremeni prebave. Za pitje je najprimernejša voda ali zeliščni čaj, na primer melisa, kamilica ali baldrijan, ki so že tradicionalno znani po svojem pomirjujočem učinku in lahko pomagajo pri težavah z nespečnostjo. Topel čaj telo postopoma umiri in ga pripravi na počitek, zato si ga lahko brez skrbi privoščite tudi ob večernem branju v postelji.
Ali ste vedeli, da obstajajo tudi živila, ki spodbujajo spanje? Vsebujejo namreč triptofan, ki spodbuja tvorbo melatonina, hormona spanja. Raven melatonina v telesu zvečer naravno narašča, kar povzroči občutek zaspanosti. Namesto jemanja melatonina v tabletah (kar nekateri strokovnjaki ocenjujejo kot nepotrebno) je bolje uživati živila s triptofanom, na primer banane, ovsene kosmiče, mleko, jogurt, skuto, oreščke. Ni naključje, da kombinacija teh živil lahko ustvari zelo okusno večerno malico.
Zvečer se izogibajte alkoholu, čipsu in podobnim prigrizkom
Morda si radi privoščite kozarec vina zvečer ali skledo krekerjev. Če pa imate težave s spanjem, poskusite omejiti naslednja živila:
- Alkohol - sicer lahko olajša uspavanje, vendar negativno vpliva na globok spanec.
- Kofein - stimulira živčni sistem in poživlja telo, zato zvečer ni primeren.
- Taurin - snov v energijskih pijačah, ki deluje podobno kot kofein.
- Sladkor - hitro zviša raven sladkorja v krvi, kar lahko oteži uspavanje (velja tako za sladko hrano kot sladke pijače).
- Zelo slana hrana - čips, suhomesnati izdelki ali soljeni oreščki zadržujejo vodo v telesu in zvišujejo krvni tlak.
- Močno začinjena hrana - pekoča hrana zvišuje telesno temperaturo in lahko povzroča zgago.
- Mestna hrana - obremeni želodec, ki namesto regeneracije prebavlja težko hrano.
- Velike količine hrane pred spanjem - obremenjujejo prebavo in telesu ne koristijo.
Kaj pa, če ponoči postanete žejni?
Če se ponoči zbudite žejni, je najbolje, da imate ob postelji pripravljeno negazirano vodo. Spijte le nekaj požirkov – pretirano pitje lahko obremeni ledvice in povzroči pogostejše nočne odhode na stranišče. Ponoči se je priporočljivo izogibati vsem drugim pijačam, razen vodi ali nesladkanemu zeliščnemu čaju. Sladkane pijače, kot so limonade ali sladkan čaj, lahko po nepotrebnem spodbudijo organizem in motijo spanec. Če čez dan popijete dovolj tekočine, se žeja ponoči praviloma sploh ne bi smela pojavljati.
