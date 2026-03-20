Kaj jesti in piti popoldne in zvečer, da boste bolje spali

Če si želite privoščiti kavo ali manj zdravo hrano, je najbolje, da to storite najpozneje do približno tretje ure popoldne. Tako prehrana ne bo negativno vplivala na vaš večer in na uspavanje. Poglejmo to nekoliko bolj konkretno:

- Kava velja za odličen antioksidant, vendar se kofein v telesu razgrajuje razmeroma počasi. Njegov razpolovni čas je približno šest ur, po nekaterih virih celo do osem. Če zadnjo kavo spijete okoli 15. ure, do časa uspavanja (po 22. uri) v telesu praviloma ne bo več večjih količin kofeina, ki bi motile spanec. Enako priporočilo velja tudi za druge napitke, ki vsebujejo kofein.

- Hitra in ocvrta hrana običajno vsebuje veliko maščob, ki dodatno obremenijo prebavni sistem. Prav zato se po takšnih obrokih pogosto pojavi občutek teže v želodcu. Da bi se temu izognili in telesu omogočili lažjo večerno prebavo, je takšno hrano najbolje uživati najpozneje za kosilo.