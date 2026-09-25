Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike

Jesen nas znova nekoliko pogosteje povabi v kuhinjo. Zadišijo tople jedi, sezonske sestavine in doma pripravljena kosila, hkrati pa se hitro spomnimo tudi na recepte, ki se jim običajno raje izognemo. Morda je to jed, pri kateri nikoli ne ujamete prave teksture. Omaka, ki vam nikakor ne uspe tako kremasta, kot bi želeli. Meso, za katerega nikoli ne veste, ali bo ostalo sočno. Ali pa recept, ki je na fotografiji videti preprost, v vaši kuhinji pa se vedno spremeni v pravi mali projekt. Toda kuhanje ni nujno nočna mora.

Vsak kuharski izziv je lahko priložnost za nov trik

Pri Vegeti to jesen v ospredje postavljajo sporočilo "Pokaži svoje najboljše". To ni zgolj slogan, temveč povabilo h kulinarični ustvarjalnosti, strasti, samozavesti in eksperimentiranju. Ker za dobro jed ni treba, da je vse popolno. Velikokrat so dovolj dobra ideja, nekaj uporabnih kuharskih trikov, prava kombinacija okusov in pripravljenost, da poskusimo kaj novega. Prav zato smo moči združili Podravka in Okusno.je ter pripravili dogodek, na katerem boste lahko kuharske trike videli tudi v praksi.

Lidija Subašić bo pokazala, da kuhanje ni tako strašno

V petek, 2. oktobra, med 12. in 16. uro, se oglasite v Intersparu v Cityparku Ljubljana, kjer bo v živo kuhala Lidija Subašić, tekmovalka 10. sezone priljubljenega kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenija.

icon-expand Lidija Subašić FOTO: POP TV

Na dogodku se bo Lidija lotila treh različnih jesenskih jedi in ob tem pokazala, da tudi priprava jedi, ki se nam na prvi pogled zdi zahtevna, z nekaj znanja hitro postane precej bolj preprosta. Obiskovalci boste lahko spremljali pripravo jedi, izvedeli uporabne kuharske trike, Lidijo povprašali za nasvet in seveda tudi poskusili pripravljene jedi. Pri tem pa jo bodo zanimale tudi vaše kuharske zagate. Kaj vam pri kuhanju povzroča največ preglavic? Katere jedi se ne upate lotiti? Kaj vam vedno znova spodleti? Prav vaši odgovori ji bodo dali dodaten vpogled v to, kaj domači kuharji doživljate kot največji izziv, in ji služili kot navdih pri pripravi njenega kuharskega nastopa.

Zaupajte nam svojo kuharsko nočno moro in navdihnite Lidijo

Preden Lidija stopi za kuhalni pult, želimo slišati še vas. Katera jed se vam zdi strašna za pripravo? Je to recept, ki se ga nikoli ne upate lotiti, ali jed, ki ste jo že večkrat poskusili pripraviti, pa rezultat nikoli ni takšen, kot ste si zamislili? Sodelujte v nagradni igri na Facebook strani Okusno.je in nam v komentarju zaupajte svojo kuharsko nočno moro. Vaši komentarji bodo Lidiji služili kot navdih in vpogled v najpogostejše kuharske izzive, s katerimi se srečujete doma. Morda prav med njimi opazi dilemo, ki jo dobro pozna tudi sama, in jo uporabi kot izhodišče za kakšen trik, nasvet ali kuharsko rešitev. Med sodelujočimi bomo izžrebali tri nagrajence, vsak pa bo prejel paket treh izdelkov Vegeta in kuhinjsko krpo Okusno.je. Nagradna igra poteka od 25. septembra do 1. oktobra. Nagrajenci bodo objavljeni v komentarju pod nagradno objavo na Facebooku.

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Naj bo to jesen v kuhinji manj strahu in več užitka

Ne glede na to, ali kuhate vsak dan ali se kuhalnice primete samo občasno, je v kuhinji vedno prostor za kakšen nov trik, drugačen okus in malo eksperimentiranja. Zato Vegeta sporoča: pokažite svoje najboljše. Morda boste ugotovili, da je bila jed, ki ste se je tako dolgo bali, ves čas samo en dober nasvet stran od tega, da postane ena vaših najljubših.