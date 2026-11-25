Tadej Oblak je skozi celotno sezono MasterChefa Slovenija dokazal, da ga odlikujejo kuharska ustvarjalnost, iznajdljivost in vztrajnost. V finalu je prepričal sodnike in si prislužil naziv novega MasterChef zmagovalca. Z njim smo se pogovarjali neposredno po razglasitvi rezultatov, ko je še pod vtisom velikega uspeha spregovoril o svojih občutkih, izkušnji v šovu in izzivih, ki ga čakajo po zmagi.

icon-expand Tadej Oblak je zmagovalec MasterChef Slovenija 2026. FOTO: POP TV

Tadej Oblak po zmagi v MasterChefu: "Še kar ne morem verjeti, da se to dogaja"

"Včeraj sem sanjal zmago in danes jo imam. Zelo, zelo čustveno je bilo, ko sem dvignil pokal. Še kar nekako ne morem verjeti, da se to dogaja. Držim ga tukaj, zelo je težek. Ful se veselim, kaj še prihaja. Me je pa tudi malo strah, ker prihajam nazaj v Slovenijo in vem, da bo kar veliko pozornosti. Na to se moram pripraviti."

icon-expand Tadeja odlikujejo kuharska ustvarjalnost, iznajdljivost in vztrajnost. FOTO: POP TV

MasterChef ga je spremenil: Tadej Oblak o svoji največji osebni in kuharski rasti

"Začel sem kot ena preplašena srnica. Zelo sem se držal zase. Na začetku nisem pokazal vseh stvari, ki jih znam. Zdaj proti koncu sem pa res zrasel v takega pravega kuharja in si drznem dati stvari, ki jih poznam, na krožnik. Veliko manj dvomim vase kot na začetku. Verjamem vase in imam še veliko za pokazati. Nisem še vsega pokazal."

icon-expand Prva jed, s katero se je tadej predstavil na tekmovanju, je bil pesin karpačo. FOTO: POP TV

Kaj bo naredil z denarno nagrado? Tadej Oblak razkril svoje načrte

Tako bom rekel: "Nekaj nagrade bo šlo v lonce, nekaj pa v zidake." Z možem imava v prihodnosti namreč načrte, da bi si nekoč zgradila hišo na Žirovskem vrhu, kjer je moja družina. Plan je, da se vrneva v Slovenijo oziroma da moj mož pride z mano in preživiva čim več časa tukaj in da si ustvarim svoj brand, ki je baziran v Sloveniji."

Zmaga je šele začetek: Kakšni so Tadejevi načrti za prihodnost?

"Prvi cilj je urediti stvari na Nizozemskem in čim prej priti v Slovenijo ter tukaj preživeti več časa. Pozornosti bo kar nekaj in verjamem, da se mi bo odprlo veliko priložnosti za delo."

icon-expand MasterChef sodniki FOTO: POP TV

Oglejte si celoten intervju z zmagovalcem

Kako je Tadej doživel svojo veliko zmago, kaj mu je tekmovanje prineslo in kakšni so njegovi načrti za prihodnost? Več je razkril v pogovoru, ki smo ga za portal Okusno.je posneli takoj po finalu. Celoten intervju z letošnjim zmagovalcem MasterChefa si oglejte v spodnjem videoposnetku.