Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov Slovencev. Mirza je med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominja svoje poti.

Od srednješolca iz Kamnika do prve ideje o kombuči

Zgodba BeLife se ni začela v poslovni pisarni ali v startup inkubatorju. Začela se je precej bolj osebno. V času srednje šole je Mirza Ljubijankić delal v lokalnem baru, pomagal družini in razmišljal predvsem o tem, kako preživeti težko obdobje doma. Mama je zaradi bolezni prenehala delati, družino pa je nato pretresla še očetova diagnoza raka črevesja. Prav v tistem času je njegov starejši brat Zlatan, ki je živel na Kanarskih otokih, prvič spoznal kombučo. Ko je Mirza prišel na obisk, sta skupaj naredila prvo fermentacijo. Ob vrnitvi v Slovenijo je začel doma eksperimentirati sam. "Sprva sploh nisem mislil biti podjetnik, temveč pomagati očetu pri bolezni - raku na črevesju," danes pripoveduje Mirza. "Potem pa, ko sem videl, da lahko hodim na podjetniški krožek v sklopu šole, sem začel razmišljati o trženju kombuche v steklenici." Kombuča je bila takrat v Sloveniji praktično neznana. Mirza pa je v njej videl nekaj več. Ne le pijače, ampak priložnost, da ustvari nekaj svojega. Nekaj prvega. "Vedno sem si želel biti prvi v nečem in to mi je kombucha tudi dala. Dobil sem priložnost, da lahko kot prvi Slovenec tržim kombucho." V času srednje šole se je vključil v podjetniški program Ustvarjalnik, kjer je začel spoznavati osnove podjetništva, prodaje in predstavitve idej. Medtem ko so drugi predstavljali PowerPoint prezentacije, je Mirza na zaključne dogodke nosil dejanski izdelek: steklenice kombuče, ki jih je pripravljal doma v svoji sobi.

Čeprav se zaradi slabega znanja angleščine ni uvrstil v finale tekmovanja, mu je eden izmed podjetnikov takrat rekel stavek, ki ga spremlja še danes: "Tvoj izdelek je za na velike police."

Izbral je kombučo namesto fakultete

Po srednji šoli se je vpisal na Fakulteto za management v Kopru. "Pred vstopom v Štartaj Slovenija sem bil študent na fakulteti za management v Kopru. Živel sem študentsko življenje in opravljal študentska dela. Kombucha pa je bila takrat le ideja. Doma v Kamniku sem delal kombucho za družino in prijatelje," nam je zaupal. Toda zelo hitro je začutil, da ga vleče drugam. Danes se še vedno spominja pogovora z mentorjem Andrejem, ki ga je obiskal v Kopru in mu postavil preprosto vprašanje: kombuča ali šola? Mirza je vedel odgovor, še preden ga je izrekel naglas. Ko je kmalu zatem prejel klic za avdicijo za tretjo sezono Štartaj Slovenija, je iz predavalnice odšel naravnost po izpisnico. "Videl sem, kam gre moja pot in bil sem prepričan, da je to to." A zgodba ni šla naravnost navzgor. Ravno nasprotno. Na tretjo sezono Štartaj Slovenija sta z Zlatanom prišla polna pričakovanj, toda zelo hitro sta ugotovila, da za tako velik korak še nista pripravljena. Nista imela proizvodnje, sistema, dovolj znanja niti denarja. Vse je bilo novo, roki pa brutalno kratki. "Ko je težko, ne odnehaj in bodi iskren sam do sebe in partnerjev," danes pravi Mirza. "S kombucho sem se prijavil že na tretjo sezono Štartaj Slovenija in takrat sem doživel zelo težke trenutke." Največja težava je bila sama proizvodnja. Izdelek še ni bil dovolj stabilen za velike količine in varen prihod na trgovske police. Takrat so skupaj z ekipo projekta sprejeli težko odločitev: izstop iz sezone. Čeprav je bil to velik udarec, danes Mirza priznava, da je bil ta korak pravzaprav nujen. Dobil je eno leto časa, da postavi temelje, razvije recepture in se nauči proizvodnje na večjem nivoju.

Leto, ki je spremenilo vse

Po izstopu iz projekta je nastalo podjetje BeLife d.o.o. Mirza je skoraj vse delal sam. Razvijal je okuse, dostavljal izdelke lokalom, spoznaval stroje in se učil podjetništva v praksi. Ko je prišla četrta sezona Štartaj Slovenija, je vedel, da želi ob sebi tudi brata Zlatana. Tokrat sta bila bolj pripravljena. A izzivi so bili še vedno ogromni.

Iz nekaj tisoč steklenic mesečno sta morala v zelo kratkem času skočiti na prvo veliko naročilo za Spar. Brez pravih izkušenj sta fermentirala kar 9000 litrov kombuče naenkrat. "Pred vstopom v SŠ4 nisem imel strahov, ker se tudi nisem zavedal, v kaj se spuščam," priznava Mirza. "Kasneje, tik pred dostavo prve serije izdelkov v Spar, ko smo začeli fermentirati prvo večjo litražo, je kombucha med fermentacijo dobila zelo čuden in neznan vonj. Takrat sem se ustrašil, da se mi je pokvarila celotna serija." Na koncu se je vse izšlo. Prva dostava je pravočasno prispela v Sparovo skladišče. In potem se je zgodilo nekaj, česar ne bosta nikoli pozabila.

Dan, ko je kombuča prehitela Coca-Colo

Eden najbolj nepozabnih trenutkov zanj ostaja promocijski dan v trgovini Interspar Citypark, takoj po predvajanju oddaje. "Tisti dan so ljudje spoznali kombucho, jo prvič v življenju probali in potrdili, da ima kombucha svetlo prihodnost." Odziv kupcev je bil neverjeten. Slovenci so kombučo sprejeli hitreje, kot je pričakoval kdorkoli. "Za piko na i pa smo tisti dan prejeli informacijo, da se je kombucha BeLife po kosih prodala več kot Coca-Cola." BELIFE je postal HIT produkt leta 2019, kombuča pa je iz nišnega izdelka začela postajati del vsakodnevnih navad kupcev.

Danes je zgodba povsem drugačna kot pred leti v Kamniku. "Od samega začetka sem verjel v kombucho," pravi Mirza. "Želel sem imeti največjo proizvodnjo kombuche v Evropi in imeti najboljšo kombucho." Čeprav danes nima več lastne proizvodnje, je podjetje v sodelovanju s partnerjem Vipi d.o.o. zraslo v velik sistem. "Danes proizvedemo in napolnimo več kot milijon steklenic letno, naši izdelki pa se prodajajo po skoraj celotni Evropi in tudi izven evropskih meja." Pravi prelomni trenutek, ko je začutil, da niso več samo startup, pa je prišel nekoliko kasneje. "Ko smo presegli milijon evrov letnega prometa in podpisali pogodbe z večjimi trgovskimi verigami." Kljub rasti pa pot še zdaleč ni bila lahka. Tik pred pandemijo so se preselili v večje prostore in investirali v širitev proizvodnje. Nato je prišel lockdown. "Najtežje nam je bilo, ko smo zaradi zaprtja gostinskih lokalov bili primorani metati stran pokvarjene izdelke in živeti v negotovosti, ali bomo sploh preživeli krizo."

Pijača, ki je ostala del vsakdana

Ena največjih potrditev za BeLife je dejstvo, da izdelki ostajajo na policah še danes. Kupci jih lahko še vedno najdejo v trgovinah SPAR in INTERSPAR, kjer projekt Štartaj Slovenija že več kot desetletje odpira prostor slovenskim podjetniškim zgodbam.

Prav zato je BeLife letos del posebne sezone Legendarnih 12: izbora znamk, ki so v desetih letih projekta postale del vsakodnevnih ritualov kupcev in dokazale, da lahko slovenske ideje zrastejo v trajne zgodbe. Mirza priznava, da mu to pomeni veliko. "Zelo sem počaščen in vesel, kajti s tem vidim, da je kombucha zelo dobro sprejeta pri ljudeh oziroma potrošnikih ter ustaljen izdelek na trgovskih policah."

Danes BELIFE ponuja več okusov kombuče, med njimi klasiko, ingver in limonsko travo, gozdne sadeže, pomarančo in šebeso, v zadnjih letih pa so razvili še številne nove recepture. "Od leta 2019 pa do danes smo razvili med 50 in 70 receptov kombuche za naše stranke," pove Mirza. "Zdaj pa razvijamo totalno novo linijo kombuche ZERO." A bolj kot številke mu pomenijo odzivi ljudi. "Največ mi pomenijo odzivi, kot so: To je najboljša pijača na svetu. Resnično mi pomaga pri počutju,' in Zaradi kombuche sem prenehal piti sladke pijače.'"

Kdo je Mirza danes?