Sezona, ki je navdušila s kulinarično raznolikostjo

Letošnjo sezono so zaznamovali številni zahtevni izzivi, nepričakovani preobrati in predvsem izjemna kulinarična raznolikost. Sodniki so bili nad znanjem tekmovalcev navdušeni, saj visoke ravni kuhanja ni dosegalo le nekaj posameznikov. "Zelo kulinarično razgibana, polna čustev. Vsega je bilo veliko," je letošnjo sezono na kratko opisal Karim Merdjadi. Z njim se je strinjal tudi Luka Jezeršek, ki je poudaril visoko raven kuharskega znanja: "Kulinarično je bila na zelo visokem nivoju, in to ne le pri enem, dveh ali treh tekmovalcih, ampak pri več kot polovici." Mojmir Šiftar pa je izpostavil predvsem mednarodni značaj letošnjih krožnikov: "Jaz bi rekel, da je bila zelo mednarodna. Nismo dobivali jedi samo iz sosednjih držav, ampak tudi z drugih kontinentov."

icon-expand Sodniki MasterChefa so bili navdušeni nad znanjem in kreativnostjo tekmovalcev. FOTO: POP TV

icon-expand Prva jed, s katero se je letošnji zmagovalec Tadej predstavil v MasterChefu. FOTO: POP TV

Od rdeče pese do zmagovalnega pokala

Posebno zgodbo je letos spisal Tadej Oblak, ki je sodnike navduševal s svojo ustvarjalnostjo in prepoznavnim kuharskim slogom. Ob njegovi zmagi sta Luka in Karim izpostavila zanimivo podrobnost, ki povezuje začetek in konec njegove tekmovalne poti. "Rdeča pesa!" sta se pošalila sodnika in spomnila, da se je Tadej že ob vstopu v tekmovanje predstavil z jedjo iz rdeče pese , prav ta sestavina pa je našla svoje mesto tudi v njegovi zmagovalni sladici. Rdeča pesa je tako postala svojevrstna rdeča nit njegove kulinarične poti. Še bolj slikovit je bil Mojmir, ki je Tadeja opisal z besedami: "Barvit umetnik. Pika. Svoje delo s kanvasa je vrgel na krožnik." Ob tem je izrazil tudi željo, da bi Tadej svojo kulinarično pot nadaljeval v Sloveniji. "Preselil se bo v Slovenijo. To jaz vem, čutim in zahtevam, ker takšne kuharje potrebujemo," je odločno dejal.

Finale, poln pričakovanj in čustev

Čeprav so sodniki skozi sezono spremljali napredek tekmovalcev, je bil finalni kuharski obračun vse prej kot predvidljiv. Vsak krožnik je prinesel nova pričakovanja, končna odločitev pa je bila mogoča šele po okušanju vseh jedi. "Občutki so bili fantastični. Finale je bil razburljiv. Nisi vedel, kaj pričakovati, dokler nisi jedi dejansko okušal. Tako smo bili ves čas v pričakovanju," je priznal Karim.

icon-expand Novi zmagovalec MasterChef Slovenija je Tadej Oblak. FOTO: POP TV

Da finale ni bil zahteven zgolj s kulinaričnega vidika, pa je poudaril Luka. "Bilo je zelo naporno, predvsem zato, ker pred mano ni bila zgolj hrana, ki jo moram okušati in na koncu oceniti. Zraven so bile tudi poti, zgodbe in čustva tekmovalcev. Prišli so njihovi domači in izpadli tekmovalci, tako da je bil finale pravi vrtiljak čustev," je občutke strnil Luka.

Kaj so sodniki še razkrili o letošnji sezoni in Tadejevi zmagi? Oglejte si celoten videointervju!