Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov slovenskih gospodinjstev. Martina in Sebastijan sta med njimi. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominjata svoje poti.

Ko ideja še nima oblike

Preden sta stopila na podjetniško pot, je bila njuna zgodba precej drugačna. "Preden sva se prijavila v šov, sva bila zaposlena v rednih službah. Imela pa sva neomejeno količino entuziazma za ustvarjanje sladic, predvsem presnih tortic. Ljubezen do čokolade se je rodila kasneje na potovanjih po deželah, kjer raste kakav," se spominjata. Takrat še nista razmišljala o prodaji ali kupcih. Obstajala je le ideja in želja, da ustvarita nekaj svojega. Ta želja ni bila naključna. "Glede na to, da sva oba študirala podjetništvo, sva že od nekdaj imela željo ustvariti nekaj svojega, da ne bi kdaj obžalovala, da nisva niti poskusila." Prav ta notranji impulz ju je vodil, da sta stopila iz cone udobja in svojo idejo prvič predstavila javnosti. Na sejmu čokolade, kjer se je začela njuna pot v projekt Štartaj Slovenija. Vstop v projekt ni bil samoumeven. Prinašal je tveganja, predvsem za nekoga, ki je šele na začetku podjetniške poti. "Največji strah je bil zagotovo, ali bomo kot podjetje na začetku svoje poslovne poti kos tako velikemu koraku," priznavata. Hitro povečanje obsega poslovanja, večje investicije in potreba po širitvi proizvodnje so bili izzivi, ki so lahko hitro postali preveliki. A kljub temu sta čutila, da je to priložnost, ki je ne smeta zamuditi. "Ravno zato sva šla pogumno naprej."

Obseg povpraševanja, na katerega niso bili pripravljeni

Projekt SPAR Slovenija, medijska podpora in odziv gledalcev so ustvarili popolno kombinacijo za eksplozivno rast. A ta rast je bila tudi preizkus. "Ključno vlogo v projektu so odigrali kupci, ki so res v ogromnem obsegu podprli podjetnike z nakupi, in na tak obseg povpraševanja nismo bili pripravljeni." Eden najbolj nepozabnih trenutkov je bil prav ta nepričakovani val zanimanja. "Izpostavila pa bi trenutek, ko so naju v ponedeljek, dan po predvajanju najine zgodbe na POP TV, klicali iz SPAR-a, da so gledalci le v nekaj urah pokupili celotne zaloge, predvidene za celo sezono." To je bil trenutek, ko je teorija podjetništva trčila ob realnost. In ko sta morala čez noč razmišljati kot podjetnika. Če sta bila pred projektom predvsem sanjača z idejo, sta danes nekaj povsem drugega. "Pred tem projektom sva bila nekdo z veliko idejo in pogumom, danes pa predvsem nekdo z izkušnjami, ki ve, kako iz ideje zgraditi podjetje." Prelomnica je bila jasna. "Po oddaji sva začutila, da je to to. Vzela sva kredit in dala odpoved v redni službi, tako da ni bilo več druge opcije kot preživeti." To je bil trenutek, ko podjetništvo ni bilo več možnost, temveč nuja.

Glede na to, da sva oba študirala podjetništvo, sva že od nekdaj imela željo ustvariti nekaj svojega.

"Ko so se kamere ugasnile, je sledila streznitev in boj za preživetje"

Ko so se kamere ugasnile, se je začel resnični del zgodbe. Prodaja se je umirila, realnost trga pa je zahtevala prilagajanje, optimizacijo in veliko odrekanja. To obdobje je bilo eno najtežjih. "Hitro sva se morala prilagajati spremembam in za nekaj časa postaviti zasebno življenje na stranski tir." A prav v tem obdobju sta zgradila temelje, na katerih podjetje stoji danes. Ena najpomembnejših lekcij, ki sta jo odnesla iz projekta, je prilagodljivost. "Predvsem, da ne vztrajamo pri svojih prepričanjih, ampak da se hitro učimo iz napak in se prilagodimo, ker na koncu je potrebno poslušati trg ter želje ter potrebe kupcev." S časom se je spremenil tudi njun pogled na podjetništvo. "Na začetku sva iz študijskih dni zelo dobro poznala teorijo. V praksi pa gre velikokrat bolj za drznost in previdnost hkrati." Danes svojo držo opisujeta preprosto: "Pogumno previdni."

Najpomembnejši je odnos s kupci

Blagovna znamka 20 Chocolate je od samega začetka temeljila na preprostosti in kakovosti. Čokolade iz le dveh sestavin, kakavovih zrn in kokosovega sladkorja, so bile nekaj posebnega na slovenskem trgu. Kasneje se je ponudbi pridružil še lešnikov namaz, ki ostaja eden prepoznavnejših izdelkov znamke.

Danes so njuni izdelki še vedno na voljo na policah SPAR in INTERSPAR trgovin, kjer jih kupci redno vključujejo v svoj vsakdan. A pomembneje od same prisotnosti na policah je nekaj drugega: odnos s kupci. "Največ nam pomeni ponovljivost nakupov, ki pove, da kupci uživajo v naših izdelkih in da zaupajo najini znamki."

Po začetnem uspehu je sledilo obdobje stabilizacije. "Po oddaji je bilo par let namenjenih le prilagajanju proizvodnih zmogljivosti vsakoletni rasti povpraševanja." Šele v zadnjih letih sta lahko ponovno več energije namenila razvoju. "Zadnji dve leti pa pospešeno razvijava nove izdelke, ki bodo nadgradili zgodbo zadnjih 10 let in še okrepili zaupanje strank v našo znamko. Pripravljava pa se tudi na preboj na tuje trge." Čeprav podjetništvo pogosto merimo v številkah, je njuna definicija uspeha drugačna. "Uspeh za naju je, da sva zgled najinim trem otrokom in da verjamejo, da je delo vrednota."

Biti del legendarnih 12 pomeni potrditev trdega dela in dokaz, da naša kakovost in vizija ter način dela resnično štejejo in da smo na pravi poti.

Del legendarnih 12

Ko danes gledata nazaj, bi si dala preprost nasvet: "Naj zaupam procesu, verjamem v svojo vizijo in naj se ne bojim napak, ker vsak izziv pomeni priložnost za rast." Hkrati pa ostajata usmerjena v prihodnost. "Čez 10 let želimo biti prepoznavni širše od meja Slovenije kot kakovostna cenovno dostopna znamka, ki je zaupanja vredna." Letos projekt Štartaj Slovenija praznuje pomemben mejnik: desetletje zgodb, ki so zrasle skupaj s kupci. Koncept "Legendarnih 12" v ospredje postavlja blagovne znamke, ki niso več le startupi, temveč simboli vztrajnosti, kakovosti in zaupanja. Za Martino in Sebastijana ima to posebno težo. "Pomeni potrditev trdega dela in dokaz, da naša kakovost in vizija ter način dela resnično štejejo in da smo na pravi poti."

