Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Sašo Stare
Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"

Nova sezona oddaje Slovenija ima talent že prihaja in obljublja še eno sezono raznolikih zgodb, poguma in nepozabnih trenutkov. Tako kot velja za dobre jedi, bo tudi tukaj ključ v pravem ravnovesju različnih talentov, močnih emocij in energije, ki poveže vse skupaj. Ob tem smo se z voditeljem Sašem Staretom pogovorili tudi o njegovih kulinaričnih navadah med snemanji.

M.S.
22. 04. 2026 04.00

Jutra brez zajtrka: ko urnik narekuje drugačna pravila

Jutranje rutine so pri vsakem drugačne, še posebej, ko gre za dinamične snemalne dneve, kjer urnik pogosto narekuje tudi prehranjevanje. "Iskreno, zajtrka pogosto sploh ne jem. Ker med snemanji običajno jem precej pozno, mi zjutraj ne ustreza, da bi imel konkreten obrok," nam pojasni Sašo Stare in ob tem doda, da prvi obrok pogosto je šele kasneje, med snemanji pa sproti poje zgolj nekaj malega. "Vem, da to verjetno ni najbolj pravilno, ampak tako pač funkcioniram," še doda.

Sašo Stare se že pripravljan na novo sezono priljubljenega šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Preberi še Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti

Domača kuhinja z mojstrskim pridihom

Domača kuhinja ima za marsikoga poseben pomen, še posebej, ko za štedilnikom stoji nekdo, ki res obvlada. S tem se strinja tudi Sašo, ki ima veliko srečo, da se njegova partnerica odlično znajde v kuhinji. "Z veseljem pojem karkoli pripravi moja partnerica, ker je res odlična kuharica. Iskreno večino kuhanja prevzame ona, kar mi povsem ustreza. Ko pa kuham jaz, imam tudi nekaj svojih adutov. Moji čufti so res vrhunski, to mi vsi priznajo. Zelo dobro naredim tudi pico, moj čili con carne pa je po mojem mnenju izjemen. Rekel bi, da obstaja original, potem pa takoj za njim moja različica."

V voditeljskem paru se bo Sašu na odru pridružila Melani Mekicar. FOTO: POP TV
To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo
Preberi še To je zajtrk, ki ga Alya obožuje in jo napolni z energijo

Tako nastane šov: ščepec talenta in dobra mera začimb

"Izbral bi čili con carne. Gre za jed, ki združuje veliko različnih sestavin, podobno kot naša oddaja. Talenti so glavna sestavina, to je tisti carne del. Potem imaš še žirijo, ki vse skupaj lepo začini, midva z Melani pa sva kot koruza in fižol, ki jed dopolnita. To je jed za vsakogar, ima malo ostrine, te pogreje in nasiti, tako kot Slovenija ima talent," v smehu doda voditelj priljubljenega šova.

To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
Preberi še To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Intervju

Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti