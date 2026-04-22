Sašo Stare o svojem kuharskem adutu: "Takoj za originalom je moja različica"

Jutra brez zajtrka: ko urnik narekuje drugačna pravila
Jutranje rutine so pri vsakem drugačne, še posebej, ko gre za dinamične snemalne dneve, kjer urnik pogosto narekuje tudi prehranjevanje. "Iskreno, zajtrka pogosto sploh ne jem. Ker med snemanji običajno jem precej pozno, mi zjutraj ne ustreza, da bi imel konkreten obrok," nam pojasni Sašo Stare in ob tem doda, da prvi obrok pogosto je šele kasneje, med snemanji pa sproti poje zgolj nekaj malega. "Vem, da to verjetno ni najbolj pravilno, ampak tako pač funkcioniram," še doda.
Domača kuhinja z mojstrskim pridihom
Domača kuhinja ima za marsikoga poseben pomen, še posebej, ko za štedilnikom stoji nekdo, ki res obvlada. S tem se strinja tudi Sašo, ki ima veliko srečo, da se njegova partnerica odlično znajde v kuhinji. "Z veseljem pojem karkoli pripravi moja partnerica, ker je res odlična kuharica. Iskreno večino kuhanja prevzame ona, kar mi povsem ustreza. Ko pa kuham jaz, imam tudi nekaj svojih adutov. Moji čufti so res vrhunski, to mi vsi priznajo. Zelo dobro naredim tudi pico, moj čili con carne pa je po mojem mnenju izjemen. Rekel bi, da obstaja original, potem pa takoj za njim moja različica."
Tako nastane šov: ščepec talenta in dobra mera začimb
"Izbral bi čili con carne. Gre za jed, ki združuje veliko različnih sestavin, podobno kot naša oddaja. Talenti so glavna sestavina, to je tisti carne del. Potem imaš še žirijo, ki vse skupaj lepo začini, midva z Melani pa sva kot koruza in fižol, ki jed dopolnita. To je jed za vsakogar, ima malo ostrine, te pogreje in nasiti, tako kot Slovenija ima talent," v smehu doda voditelj priljubljenega šova.