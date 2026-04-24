Mladi Slovenec, ki svet doživlja skozi kulinariko

Po izobrazbi je etnolog in kulturni antropolog, dodatno pa je diplomiral tudi iz španskega jezika in književnosti. A akademska pot ga ni zadržala v stroki. Življenje ga je odneslo v ustvarjalne vode, kjer danes gradi svojo prepoznavnost na Instagramu in TikToku. Skupaj mu sledi več kot 25.000 ljudi na Instagramu in več kot 19.000 na TikToku, ki spremljajo njegove kulinarično-popotniške zgodbe.

Hrana kot vstopna točka v svet

Blažev način raziskovanja sveta je preprost, a zelo premišljen: najprej hrana, potem vse ostalo. "Vedno, ko se odpravljam v neko novo mesto, si na TikToku in Instagramu shranjujem videe, kaj moram tam jesti in kaj moram probati," razlaga. Ko se seznam dovolj napolni, se odpravi na pot. In tam začne pravo raziskovanje. Zanj je destinacija kot nek kulinarični poligon. Hrana je izhodišče, skozi katero razume mesto, ljudi in kulturo. Tudi časovni okvir priprave na potovanje je odvisen od hrane: "Ko se mi nabere dovolj restavracij in stvari, ki bi jih obiskal, takrat se potem odpravim na destinacijo." Blaž na potovanjih ostaja zvest kombinaciji digitalnega in "terenskega" raziskovanja. "Najprej je treba pogledati ocene. Ampak ne samo to," poudari. Ključen je vpogled v komentarje, še posebej tiste na TikToku, kjer se pogosto oglasijo lokalci. "Tam vidiš, če kdo napiše, da gre za tako imenovano turistično past."

Tempo potovanja: veliko hrane, še več korakov

Blaževa potovanja so daleč od počasnega uživanja v hotelskih zajtrkih. Njegov tempo je intenziven, skoraj maratonski. "Na vseh potovanjih ogromno prehodim," nam je zaupal z nasmehom na obrazu. Dnevno prehodi tudi 45.000 do 50.000 korakov, saj mu gibanje omogoča, da si ustvari "manevrski prostor v želodcu". Ko potuje, poje nekje od pet do šest obrokov na dan. To mu omogoča, da na enem potovanju preizkusi čim več različnih jedi.

Za Blaža pa so najpomembnejši spomini in celotna izkušnja. Ena izmed jedi, ki ga je najbolj zaznamovala, so, presenetljivo, kitajski rezanci. "Tako preprosto narejeni, pa jih ješ v neki luknji. Ampak so tako dobri, polni okusa, malo pikantni in ravno prav mastni." Ko razmišlja o državah, ki so ga kulinarično najbolj razvajale, pa brez oklevanja izpostavi Azijo in ZDA. "Kulinarično najbolj me je razvajala Kitajska. Potem Japonska, Avstralija - v Sydneyju je ogromno dobrih restavracij. In pa New York." Tudi street food kultura ima posebno mesto v njegovem svetu. "Najboljši street food bi rekel da ima Kitajska, ker imaš tudi v restavraciji občutek, da ješ street food."

Človek mnogih talentov in hobijev

A čeprav se zdi, da njegovo življenje v celoti krojijo potovanja in iskanje najboljših grižljajev po svetu, Blažev vsakdan ni sestavljen zgolj iz letalskih kart in restavracijskih miz. V ozadju stoji načrtovanje vsebin za sodelovanja, kreativno delo z blagovnimi znamkami in še marsikaj. Če boste raziskovali njegove profile, boste opazili, da velikokrat ocenjuje restavracije. Na začetku kariere jih je kontaktiral sam, danes je situacija obrnjena. Večinoma ga kontaktirajo oni. Kljub temu ostaja proaktiven: "Vsako leto pošljem tudi novoletno voščilnico, s katero ohranjam stik in jih hkrati spomnim, da še vedno ustvarjam vsebine." Poleg objav na družbenih omrežjih tako redno ustvarja tudi foto in video vsebine za različne blagovne znamke, pri čemer poudarja, da mu največ pomeni prav ustvarjalna svoboda. Sodelovanja izbira premišljeno in vedno v skladu s svojim slogom. Poleg vsega pa Blaž poje tudi v Klapi Sidro. Glasba je zanj še ena oblika izražanja, podobno kot fotografija ali video.

Pravi, da se slovenska kulinarika razvija v pozitivno smer

Čeprav veliko časa preživi v tujini, Blaž pozorno spremlja tudi domačo kulinariko. "Na slovenski sceni se kulinarika res dobro razvija. Ohranjamo tradicijo, ampak z modernim pridihom, obenem pa prihaja svetovna kulinarika tudi k nam." To se mu zdi ključno: da smo majhna država z veliko raznolikosti. Ko ga vprašamo po regiji, ki ga kulinarično najbolj navdušuje, odgovori brez pomisleka: "Štajerci imajo ogromno res dobrih restavracij, tako da bom rekel kar to." Med restavracijami, ki so ga v zadnjem času navdušile, izpostavi Bistro Jamin v Zgornji Kungoti.

Za Blaža potovanja niso le zbiranje izkušenj, ampak proces osebne transformacije

"Največja vrednost potovanj zame je osebna rast," pravi. Na poti se je naučil biti sam s sabo, hkrati pa se odpirati ljudem in novim situacijam. Solo potovanja so zanj nekaj povsem naravnega. Verjame tudi v koncept izgubljanja na poti. Ne le fizično, ampak tudi mentalno. Prav v teh trenutkih nastanejo najbolj pristne izkušnje. Za Blaža je hrana nosilka kulture, zgodovine in identitete. Zato ni presenetljivo, da ga navdušujejo destinacije, kjer se kulinarika prepleta z vsakdanjim življenjem ljudi. Ko ga postavimo pred hipotetično vprašanje, kje bi jedel do konca življenja, odgovori brez oklevanja: "New York. Ker tam je pač vse." Mesto, ki ponuja skoraj neskončno kulinarično raznolikost, je logična izbira za nekoga, ki ga vodi radovednost. Blaž je eden tistih ustvarjalcev, ki svet res doživljajo. Njegove zgodbe so zemljevid izkušenj, ki povezujejo kulturo, gibanje, spontanost in hrano. Njegov pristop vključuje več hoje, več okušanja, manj načrtovanja in več občutka. In prav zato njegove zgodbe delujejo tako živo. Ker nastajajo v trenutku, med koraki, med grižljaji in med ljudmi.

icon-expand Blaž Berlec FOTO: POP TV