Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti

Zajtrk kot najljubši začetek dneva
Simpatična Nuška Drašček tudi ob snemanjih ostaja zvesta jutranjim ritualom. Če ji čas dopušča, dan vedno začne z zajtrkom, ki ga ne želi prehitevati. Rada si vzame trenutek zase in uživa v raznolikih okusih, najpogosteje poseže po jajcih, avokadu in podobnih kombinacijah. Zajtrk zanjo ni le obrok, ampak pomemben začetek dneva.
Jed, ki se ji ne more upreti
Ko pride do najljubših jedi, ne skriva navdušenja nad klasiko. Prizna, da so čufti s pire krompirjem njena šibka točka. Če je jed dobro pripravljena, se ji težko upre. "Grem do konca, tudi ko želodec že javlja, da bi bilo mogoče dovolj," pevka pove v smehu in doda, da si takšne pregrehe k sreči ne privošči vsak dan.
Katera jed najbolje opiše oddajo Slovenija ima talent?
Na zanimiv način pa zna Nuška povezati tudi kulinariko in televizijo. Kot nam pove, bi oddajo Slovenija ima talent opisala kar kot hamburger. Ne zaradi okusa, temveč zaradi raznolikosti. Tako kot lahko hamburger sestavimo iz najrazličnejših sestavin, od mesa do zelenjave ali celo brezmesnih različic, tudi oddaja ponuja širok spekter talentov, zgodb in pristopov, ki skupaj ustvarjajo edinstveno celoto.
V spodnjem videoposnetku si lahko v celoti ogledate odgovore Nuške Drašček na vsa tri vprašanja
Nova sezona Slovenija ima talent tako dobiva vedno bolj zanimivo ekipo. Manjka nam samo še eno ime, ki bo skupaj z Alyo, Borutom Pahorjem in Nuško Drašček to jesen na POP TV sedlo za žirantsko mizo. Kdo bo to? Razkrijemo kmalu. Do takrat pa imajo vsi, ki verjamejo v svoj talent, samo še do konca aprila čas, da se prijavijo in stopijo na največji oder v Sloveniji.