Nista verjela, da jima bo uspelo, danes sta "zvezdi" slovenskega podjetništva

Projekt Štartaj Slovenija v letošnji, 11. sezoni, izpostavlja Legendarnih 12: to so znamke, ki niso več zgolj izdelki, ampak del vsakdanjih ritualov slovenskih gospodinjstev. In Uroš ter Valentina sta med njimi. A pot do tja ni bila niti hitra niti enostavna. V videu spodaj lahko preverite, kako se spominjata svoje poti.

Zgodba Uroša in Valentine se začne daleč od televizijskih kamer in podjetniških odrov

Začne se na kmetiji v Vipavski dolini, kjer ima družinska tradicija globoke korenine. Kmetija JPK, kot ji pravijo domačini, je bila dolga desetletja prostor dela, pridelave in preživetja. "Na kmetiji smo redili govedo za mleko in meso ter prašiče in kokoši, denar od morebitne prodaje pa porabili za nakup novih živali, semen in podobno," na spletni strani opisujeta začetke, ki so bili prežeti z naravnim ciklom dela in skromnosti. Sčasoma se je kmetija usmerila predvsem v sadjarstvo in vinogradništvo, kar je oblikovalo temelj njune današnje zgodbe. Pomemben preobrat se je zgodil okoli leta 1980, ko so zasadili prve nasade breskev, ki so jih dolga leta pridelovali za industrijskega partnerja. Kasneje sta postopoma začela razvijati lastno pridelavo in predelavo, kar je bil prvi korak k samostojni podjetniški poti.

Prvi stik s projektom Štartaj Slovenija

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Štartaj Slovenija

icon-expand FOTO: Aljoša Kravanja

icon-expand FOTO: Studio Bomba - fotograf Aljoša Rebolj

icon-expand FOTO: Arhiv Štartaj Slovenija

icon-expand FOTO: Studio Bomba - fotograf Aljoša Rebolj 1 / 5 Spomini na sodelovanje pri projektu Štartaj Slovenija









Njuna zgodba se je širši Sloveniji prvič predstavila v okviru projekta Štartaj Slovenija - sodelovala sta v 3. in 5. sezoni. Takrat sta še vedno gradila svojo blagovno znamko, ob tem pa ostajala povezana z vsakdanom kmetije in proizvodnje. "Bila sva vsak v svoji službi in posel je bil popoldanska dejavnost," sta povedala o obdobju pred oddajo. Podjetništvo je bilo takrat še v fazi rasti, bolj sanje kot stabilna realnost, a jasno je, kaj ju je gnalo naprej: "Želja po samostojni poti." Čeprav strahu pred vstopom v projekt nista izpostavljala, sta čutila odgovornost in izziv. "Spraševala sva se, kako bova poleg službe še vse to izpeljala," sta priznala, kar dobro povzema realnost številnih slovenskih podjetnikov, ki svojo pot začnejo ob redni zaposlitvi. Eden najbolj nepozabnih trenutkov iz njune izkušnje v projektu Štartaj Slovenija ostaja prav poseben mejnik, ki je njuno zgodbo dodatno utrdil. Njun produkt je namreč postal HIT PRODUKT leta 2020. A poleg priznanja jima je sodelovanje prineslo tudi pomembne življenjske lekcije, ki ju spremljajo še danes. "Predvsem to, da se je treba pred vsako pomembno odločitvijo ustaviti, razmisliti in se nato pametno odločiti," pravita.

icon-expand Uroš in Valentina - HIT PRODUKT leta 2020 FOTO: PRO PLUS

Po končani oddaji je bilo potrebno hitro sprejeti zelo težke odločitve. Oba sva pustila službe in se z majhnimi otroci in stanovanjskim kreditom podala na najtežjo pot v življenju.

Želela sta si in si upala sanjati

Eden ključnih mejnikov v njuni zgodbi je bila preobrazba domačega sadja v izdelke z dodano vrednostjo. Iz te ideje je tudi nastala blagovna znamka Uroš in Valentina, pod katero danes najdemo marmelade, sadne namaze, mlečne namaze z oreški in sadne sirupe. Posebno mesto v njunih srcih ima seveda produkt Marmela, ki je bil tudi njun vstopni "hit" v Štartaj Slovenija in simbol inovativnosti v tradicionalni kategoriji. "Ne, smo si pa želeli in sanjali," sta povedala, ko sta bila vprašana, ali sta verjela v tako rast projekta. Prav ta kombinacija sanj in vztrajnosti je tisto, kar je njuno blagovno znamko postopoma pripeljalo do polic največjih trgovcev.

Danes so njuni izdelki še vedno del ponudbe v SPAR Slovenija in Interspar, kjer ostajajo stalnica v kategoriji sadnih namazov in marmelad. Pomembno pa jima je, da izdelki niso le prisotni, temveč da jih kupci res uporabljajo v vsakdanjih trenutkih: na zajtrku, pri peki ali kot sladek dodatek.

Po projektu je bil čas za eno najtežjih odločitev v življenju

Če je bil Štartaj Slovenija prvi veliki preboj, je bil pravi prelom v njuni zgodbi šele čas po oddaji. "Po končani oddaji je bilo treba hitro sprejeti zelo težke odločitve. Oba sva pustila službe in se z majhnimi otroci in stanovanjskim kreditom podala na najtežjo pot v življenju," sta povedala. Ta odločitev ni pomenila le poslovnega tveganja, ampak popolno življenjsko preobrazbo. Prvič sta se soočila s tem, da podjetje ni več dopolnilna dejavnost, ampak edini vir prihodka. Ključni trenutek, ko sta začutila, da imata "pravo podjetje", pa je bil jasen: "V trenutku, ko je podjetje začelo generirati dovolj prihodkov, da ni bilo več treba zalagati denarja iz osebnih financ." To je bil, kot pravita, trenutek olajšanja po letih odrekanj, skrbi in neprespanih noči.

Legendarnih 12 in nova 11. sezona

Danes je njuna zgodba del širše platforme, ki že desetletje povezuje slovenske podjetnike in kupce. V 11. sezoni Štartaj Slovenija projekt vstopa v novo poglavje pod konceptom Legendarnih 12, kjer so izbrane znamke predstavljene kot zgodbe, ki so presegle začetno fazo in postale del vsakdanjih navad. Gre za podjetnike, ki so zaznamovali 10 let projekta Štartaj Slovenija oziroma za podjetnike, ki so zrasli v prave "zvezde" slovenskega podjetništva. Uroš in Valentina sta del te zgodbe, ki jo spremlja tudi močno sporočilo: "Sami zmoremo veliko, skupaj zmoremo vse." Ko sta bila vprašana, kaj jima pomeni uvrstitev med Legendarnih 12, sta povedala preprosto, a iskreno: "Pomeni nam ogromno! Gre za priznanje, da smo uspeli uresničiti zastavljene cilje."

Izdelki v svojih kategorijah dosegajo izjemne prodajne rezultate, kar pomeni, da so nas kupci sprejeli, nam ostajajo zvesti in še vedno pridobivamo nove, saj prodaja počasi a konstantno raste, kar nas navdaja z velikim ponosom.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV 1 / 3 UROŠ IN VALENTINA





Danes sta bolj zrela, izkušena, modra