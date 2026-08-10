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Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
Intervju

Natalija Bratkovič brez slabe vesti: 'Če se mi zahoče, jo pojem celo ob desetih zvečer'

Snemanje 13. sezone Kmetije se je že začelo, voditeljica Natalija Bratkovič pa nam je pred novim televizijskim izzivom razkrila, kako ob napornih snemalnih dneh in rednih treningih skrbi za svojo prehrano. Zaupala nam je tudi, katerim jedem se danes raje izogiba in kateri sladki pregrehi se nikakor ne more upreti.

M.S.
10. 08. 2026 11.20

Prehrana ima pri aktivnem življenjskem slogu pomembno vlogo, česar se dobro zaveda tudi Natalija Bratkovič. Ob rednih treningih kikboksa je v zadnjem času v svojo rutino vključila še vadbo z utežmi, z leti pa opaža tudi spremembe v tem, kako se njeno telo odziva na določena živila.

Pretekli teden se je začelo snemanje že 13. sezone priljubljenega resničnostnega šova Kmetija. Po odmevni pretekli sezoni, v kateri je slavila Aleksandra April, na posestvo prihajajo novi obrazi, v voditeljski vlogi pa ostaja Natalija Bratkovič, ki se novega izziva že veseli.

"Veliko prijateljic, malo starejših, mi je reklo: 'Natalija, ko boš prestopila to magično mejo 40, boš videla. Tvoje telo se bo začelo drugače odzivati na hrano.' Tega nisem ravno verjela, ker sem bila prepričana, da svoje telo poznam, ampak vidim, da so imele do neke mere res prav," nam je zaupala.

Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije.
Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije. FOTO: Zadovoljna.si
Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'
Preberi še Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'

Spremembe je najbolj opazila pri živilih, ki jih je nekoč brez težav uživala. "Ne sede mi več vsaka hrana. Nekoč sem zelo rada jedla kislo zelje, kislo repo in te domače fermentirane stvari. Zdaj pa vidim, da moje telo tega ne prenaša več najbolje, tako da se bolj držim kuhane hrane, pa čisto preproste." Preprostost je pravzaprav značilna za njen celoten jedilnik, saj ji raznolika prehrana nikoli ni predstavljala prioritete. "Imam deset jedi, lahko jih naštejem na vsak prst po eno in to je to. Nimam težav jesti vsak dan iste hrane."

Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije FOTO: POP TV
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Kaj je pred treningom in po njem?

Pred treningom največ pozornosti nameni temu, da ima dovolj energije za naporno vadbo. "Ponavadi pojem ogljikove hidrate zato, da mi dajo dovolj energije. Obvezno morata biti na mojem krožniku piščanec in zelenjava." Pri prehrani pa ne razmišlja le o tem, kaj zaužije pred vadbo, temveč tudi o regeneraciji po njej. "Po treningu takoj rada pojem kakšno banano, da dobim nazaj hitro ta sladkor, da si telo malo prej opomore. Seveda vmes pijem elektrolite."

Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije
Natalija Bratkovič, voditeljica Kmetije FOTO: POP TV

Njena vadbena rutina se je v zadnjem času nekoliko spremenila, saj je kikboksu dodala še treninge z utežmi. Temu je prilagodila tudi svoj jedilnik. "Kikboks je čista kardio vadba, ampak zadnje čase treniram tudi z utežmi, tako da sem tudi temu morala prilagoditi prehrano. Malo več hidratov, najraje pa riž in krompir."

Kmetija 2026
Kmetija 2026 FOTO: POP TV
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Njena šibka točka je sladoled

Čeprav veliko pozornosti namenja prehrani in treningom, se svojim najljubšim pregreham ne odreka. "Jaz si bom privoščila celo čokolado zvečer ob desetih, če se mi bo zahotelo, in jo tudi celo zmažem. Brez skrbi." Še posebej težko pa se upre sladoledu. "S sladoledom me lahko človek kar hitro kupi," je priznala. Najraje ima višnjevega, všeč pa so ji predvsem sladoledi, pripravljeni iz pravega sadja. Med njenimi najljubšimi okusi so še banana, grški jogurt in pistacija, če je ta, kot pravi sama, "res taka dobra, prava". Pri izbiri sladoleda pa okus očitno ni edino merilo. "Količina je bolj pomembna od okusa. Tako bom rekla," je še dodala.

Kmetija 2024
Kmetija 2024 FOTO: POP TV
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Natalija Bratkovič Kmetija prehrana športna prehrana zdrav življenjski slog
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Natalija Bratkovič po tej jedi: 'Nikoli več!'

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