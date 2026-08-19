Kaj Mojmirja Šiftarja še vedno preseneti v MasterChefu?

Pred začetkom nove sezone oddaje MasterChef Slovenija smo se pogovarjali z Mojmirjem Šiftarjem, ki bo letos že tretjič sedel za sodniško mizo. Kljub vsemu, kar je v tekmovanju doživel do zdaj, ga še vedno najbolj navdušuje možnost, da ga tekmovalci presenetijo z nečim novim. Kot pravi, si v prihajajoči sezoni želi predvsem "še več presenečenj z jedmi, ki jih ne poznam."

icon-expand Sodniki šova MasterChef Slovenija FOTO: POP TV

MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Bi lahko MasterChef postal nekdo, ki kuha izključno vegansko?

Rastlinska prehrana je v zadnjih letih vse bolj priljubljena, a Šiftar meni, da bi imel tekmovalec, ki bi želel kuhati izključno vegansko, v MasterChefu precej težko nalogo. "Rekel bi, da ne. Z vegetarijansko prehrano bi nekako še šlo, ampak naši izzivi so zastavljeni tako, da pravzaprav izključujejo izključno vegansko ali vegetarijansko kuhanje. Če morajo na primer kot glavno sestavino uporabiti ribo ali meso, je tak tekmovalec definitivno v zaostanku." Po njegovem mnenju bi se lahko tak tekmovalec po spletu okoliščin prebil daleč, vendar bi moral pokazati ogromno znanja tudi zunaj svojega običajnega načina kuhanja. "Velikokrat smo že videli, da če nečesa nisi delal, vadil in treniral ker tega ne poznaš, boš v tem težko zmagal," dodaja.

icon-expand MasterChef Slovenija FOTO: okusno.je

Kaj je po vašem mnenju tisto, kar loči dobrega domačega kuharja od kuharske osebnosti?

"Najprej je treba definirati, kaj je kuharska osebnost. Jaz bi rekel, da je to kuhar oziroma nekdo, ki ima poleg vseh tehnik, ki jih obvlada, tudi karizmo in neki imidž. Kuharska osebnost ne pomeni nujno, da je nekdo vrhunski kuhar. Prav tako nekdo, ki ni kuharska osebnost in je domači kuhar, ni nujno slabši. Rekel bi, da je razlika predvsem v tem, kako se nekdo pozicionira in kot kaj se predstavlja."

icon-expand MasterChef Slovenija vabi: Ne kuhaj se v avtu, kuhaj pri nas! FOTO: Luka Kotnik

Napaka, ki jo tekmovalci ponavljajo iz sezone v sezono

Čeprav se tekmovalci med seboj razlikujejo po znanju, izkušnjah in pristopu h kuhanju, Šiftar pri njih vedno znova opaža isto težavo. Na vprašanje, katera napaka se najpogosteje ponavlja iz sezone v sezono, je odgovoril povsem jedrnato: "Nepoznavanje osnov."

Kaj vas pri tekmovalcih najbolj gane? Je to tehnika, okus ali osebna zgodba?

"Najbolj me gane, ko vidim, s kakšno ljubeznijo se lotevajo jedi, ki jim nekaj pomenijo in so povezane z njihovo zgodbo.Ta ljubezen in čustva se čutijo tudi skozi samo jed oziroma hrano."

icon-expand MasterChef Slovenija 2025 FOTO: POP TV

Se vam je kakšna takšna zgodba še posebej vtisnila v spomin?

"Več jih je. Predvsem so bile to jedi, kot so različne enolončnice, pri katerih vidiš, da so jih tekmovalci doma pogosto jedli in pripravljali ter da so združevale celo družino. Takšne stvari se mi vtisnejo v spomin."

Jed, s katero bi se predstavil sam

Če bi se Šiftar znašel na drugi strani kuharskega pulta in bi moral pripraviti jed, ki ga najbolje predstavlja, mu o izbiri ne bi bilo treba dolgo razmišljati. "Če bi šlo za mojo predstavitev, bi pripravil romba z ocvirki. File romba, pečen z ocvirki, z omako in še kakšno prilogo zraven, ker je to zame ena izmed bolj idealnih kombinacij."

icon-expand MasterChef Slovenija 2025 FOTO: POP TV

Če bi morali tekmovalcem dati samo en nasvet za preživetje v MasterChefu, kateri bi bil?

"Uči se."

Kaj prinaša nova sezona?

Nova sezona bo po Šiftarjevih besedah predvsem raznolika. Tekmovalci prihajajo iz različnih okolij in krajev, skozi njihove krožnike pa jih bodo lahko bolje spoznali tudi gledalci. "Veliko bo raznolikosti tako med tekmovalci, še bolj pa med samimi jedmi, ki jih bodo pripravljali. Veliko bo prostega ustvarjanja, pri katerem bomo skozi jedi pravzaprav spoznavali tekmovalce, ki prihajajo iz zelo različnih okolij in krajev."

icon-expand MasterChef Slovenija 2024 FOTO: POP TV