Kaj čaka tekmovalce za vrati MasterChefa?

Zakaj je MasterChef veliko več kot le kuharsko tekmovanje?

Vsako sezono v kuhinjo oddaje MasterChef Slovenija stopijo tekmovalci z enakim ciljem – pokazati, kaj znajo. A po besedah ekipe oddaje iz nje odidejo z veliko več, kot so pričakovali. "Vstopate na lastno odgovornost. Iz te kuhinje ne boste izstopili enaki," pravi foodproducentka oddaje MasterChef Slovenija Nina Agič. V MasterChefu se največje spremembe pogosto zgodijo daleč od štedilnika. Tekmovalci se ne učijo le novih tehnik, ampak premikajo tudi lastne meje. "Veliko tekmovalcev pride z mejami, ki so si jih sami postavili v glavi. Mi pa dostikrat te meje premikamo." Tudi sodnik Mojmir Šiftar poudarja, da je pomembno, da v tekmovanje vstopijo brez predsodkov. "Pozabi vse, kar misliš, da veš in pridi z odprtimi očmi."

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Znanje ni dovolj – odločilna je samozavest

Vsi, ki se prijavijo v MasterChef, imajo radi kuhanje. Mnogi imajo tudi veliko znanja, vendar to še ne pomeni, da bodo v tekmovanju uspešni. "Vsi vstopajo z nekim kuharskim predznanjem, ker te to mora veseliti, da se sploh prijaviš. Veliko tekmovalcev ali tekmovalk zna kuhati, imajo znanje, ampak ne verjamejo vase in jih to drži nazaj. Mi jim, ko dobro skuhajo, poskušamo vliti samozavest, da začnejo verjeti vase, pustijo strah in so rezultati vedno boljši," pravi Mojmir.

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Mentorski nasveti pridejo najbolj prav, ko jim ne uspe

Ko tekmovalci premagajo začetno tremo, je njegov nasvet preprost: "Znaš dobro kuhati, kamere si že pozabil, čas si že ukrotil, samo kuhaj in verjemi vase." Prav zato so mentorski trenutki pogosto najbolj dragoceni takrat, ko stvari ne gredo po načrtih.

Iz MasterChefa odnesejo veliko več kot kuharsko znanje

Tekmovalci se med oddajo naučijo pripravljati zahtevne jedi, še pomembnejše pa so izkušnje, ki jim ostanejo tudi po koncu tekmovanja."Delo pod pritiskom. Čisto drugače razmišljajo kasneje," pravi Nina. Mojmir dodaja, da se največja sprememba zgodi v njih samih. "Pridobijo samozavest. Kamere premagajo zelo hitro, pritisk hitro 'pohendlajo', nato pridejo do točke, ko spoznajo, kaj zmorejo. Ne glede na to, ali ostanejo v kulinariki ali ne, imajo to samozavest, da vedo, da lahko izziv premagajo in odidejo boljši."

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Včasih je največji izziv najti sestavine

MasterChef tekmovalcem omogoča delo s sestavinami, do katerih bi v vsakdanjem življenju zelo težko prišli. Za takšnimi izzivi pa stoji veliko priprav. "Ena taka je bil morski kamen za pripravo juhe. Da ga dobiš, rabiš potapljače, bila je zima. To smo rešili tako, da sem kontaktirala gospoda iz Splita, ki ima to juho na meniju. On je svoje potapljače aktiviral in so nam nabrali morske kamne in alge."

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Če razmišljaš o prijavi ...

Oba sogovornika imata za vse, ki še oklevajo, zelo jasno sporočilo. "Prijavite se, ker v življenju veliko bolj obžalujemo tiste priložnosti, ki smo jih izpustili, kot pa napake, ki smo jih naredili," pravi Nina. Mojmir pa dodaja: "Če misliš, da imaš kaj za izgubiti, naj ti povem, da nimaš."

icon-expand MasterChef Slovenija 2025 FOTO: POP TV

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