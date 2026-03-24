Tega Natalija Bratkovič ne bo jedla nikoli več

Natalija Bratkovič: Preprostost na krožniku, brez olepševanja
Če bi od Natalije Bratkovič pričakovali kuharske skrivnosti ali zapletene recepte, bi bili hitro presenečeni. Voditeljica Kmetije namreč brez zadržkov prizna, da v kuhinji ne komplicira. Prav nasprotno.
Ko beseda nanese na kulinarične nasvete, se najprej nasmehne, nato pa iskreno pove, da jih pravzaprav nima. "Moja hrana je tako simpl, samo v vodi kuhana, malo slana. Ne jem omak, ne jem začimb. Jaz sem katastrofa," pove brez olepševanja. Ob tem v šali doda, da bi se kakšen chef ob pogledu na njen krožnik verjetno kar prijel za glavo.
A to, kar komu zveni dolgočasno, je njej popolnoma dovolj. Med živili ima prav posebno mesto krompir. "Krompir je eden mojih najljubših na seznamu živil, ki jih uživam. Lahko ga jem do konca življenja, pa četudi je samo v vodi kuhan," pravi. Brez dodatkov, brez kompliciranja.
Seveda pa je v življenju poskusila tudi kaj bolj nenavadnega. Polži so bili izkušnja, ki je ne želi ponoviti. "Nikoli več, res nikoli več," je odločna.
Kakšen pa je njen sanjski tedenski jedilnik? Prav nič razkošen, a zanjo popoln. "Piščanec na žaru, zelenjava z žara in kuhan riž," našteje, nato pa v smehu doda, da je "kulinarična katastrofa".
V času, ko so krožniki pogosto preobloženi z idejami, trendi in popolnostjo za družbena omrežja, Natalija Bratkovič ponuja nekaj drugega. Iskren opomnik, da je včasih dovolj že to, da je hrana preprosta in taka, kot nam najbolj ustreza.