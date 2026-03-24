okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Kmetija 2025
Intervju

Tega Natalija Bratkovič ne bo jedla nikoli več

Kaj se zgodi, ko voditeljico Kmetije vprašate po kulinaričnih nasvetih? Namesto recepta dobite iskren odgovor, ki razbije vse predstave o popolnem krožniku. Simpatična Natalija Bratkovič namreč v kuhinji igra po svojih pravilih.

Miran Stepan
24. 03. 2026 04.00

Natalija Bratkovič: Preprostost na krožniku, brez olepševanja

Če bi od Natalije Bratkovič pričakovali kuharske skrivnosti ali zapletene recepte, bi bili hitro presenečeni. Voditeljica Kmetije namreč brez zadržkov prizna, da v kuhinji ne komplicira. Prav nasprotno.

Ko beseda nanese na kulinarične nasvete, se najprej nasmehne, nato pa iskreno pove, da jih pravzaprav nima. "Moja hrana je tako simpl, samo v vodi kuhana, malo slana. Ne jem omak, ne jem začimb. Jaz sem katastrofa," pove brez olepševanja. Ob tem v šali doda, da bi se kakšen chef ob pogledu na njen krožnik verjetno kar prijel za glavo.

Natalija Bratkovič
Natalija Bratkovič FOTO: 24UR

A to, kar komu zveni dolgočasno, je njej popolnoma dovolj. Med živili ima prav posebno mesto krompir. "Krompir je eden mojih najljubših na seznamu živil, ki jih uživam. Lahko ga jem do konca življenja, pa četudi je samo v vodi kuhan," pravi. Brez dodatkov, brez kompliciranja.

Natalija Bratkovič
Natalija Bratkovič FOTO: osebni arhiv

Ne boste verjeli, česa Natalija Bratkovič ne bo nikoli več poskusila!

Seveda pa je v življenju poskusila tudi kaj bolj nenavadnega. Polži so bili izkušnja, ki je ne želi ponoviti. "Nikoli več, res nikoli več," je odločna. 

Kakšen pa je njen sanjski tedenski jedilnik? Prav nič razkošen, a zanjo popoln. "Piščanec na žaru, zelenjava z žara in kuhan riž," našteje, nato pa v smehu doda, da je "kulinarična katastrofa".

Kmetija 2026
Kmetija 2026 FOTO: POP TV

V času, ko so krožniki pogosto preobloženi z idejami, trendi in popolnostjo za družbena omrežja, Natalija Bratkovič ponuja nekaj drugega. Iskren opomnik, da je včasih dovolj že to, da je hrana preprosta in taka, kot nam najbolj ustreza.

Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Natalija Bratkovič Kmetija preprosti recepti kuhanje kulinarični nasveti
