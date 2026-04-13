To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar

S kakšnim obrokom običajno začnete dan, ko snemate šov?
Zajtrk sicer velja za enega najpomembnejših obrokov dneva, še posebej takrat, ko nas čaka naporen urnik. Prav uravnotežen začetek dneva lahko vpliva na raven energije, zbranost in splošno počutje.
Čeprav bi marsikdo pričakoval razkošne zajtrke, sama ostaja precej zvesta preprostim, domačim obrokom. Ko ima pred sabo deloven dan, ga najpogosteje začne z jajci in zelenjavo ali pa s toastom. Kot pravi v smehu, je njen zajtrk "dosti dolgočasen", a očitno ravno takšna izbira poskrbi za dober začetek dneva.
Katera jed pri vas doma vedno zmaga in nikoli ne razočara?
Ko pride do jedi, ki vedno zadenejo v polno, izpostavi babičin pohan piščanec. "Včeraj sem jedla pohanega piščanca od babi, ki je res dober," pove. Sicer pa rada poseže tudi po ramnu, a pri tem ostaja previdna pri pikantnosti. Čeprav si je sčasoma nekoliko povečala toleranco, ji je tudi najblažja različica pogosto že preveč pekoča. Ni naključje, da prav domače klasike vedno znova zmagajo. Okusi, ki jih povezujemo z otroštvom in družino, imajo posebno moč, niso le okusni, ampak tudi čustveni. In prav zato takšne jedi nikoli ne razočarajo.
Če bi morali Slovenija ima talent primerjati z jedjo – katera bi to bila in zakaj?
Oddajo Slovenija ima talent bi najlažje opisala kar kot čorbo. "Vse gre notri, potem pa se okusi premešajo in na koncu nastane nekaj magičnega," razlaga. In prav ta nepredvidljiva kombinacija različnih elementov ustvarja tisti edinstven čar oddaje.