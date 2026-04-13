Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent.
Intervju

To je zmagovalna jed pri Melani Mekicar

Melani Mekicar v novi sezoni oddaje Slovenija ima talent prevzema vlogo voditeljice, na oder pa prinaša svežino, pristnost in sproščenost. Zaupala nam je tudi, kako so videti njeni dnevi in kaj najraje je v času snemanj.

M.S.
13. 04. 2026 08.30

S kakšnim obrokom običajno začnete dan, ko snemate šov?

Zajtrk sicer velja za enega najpomembnejših obrokov dneva, še posebej takrat, ko nas čaka naporen urnik. Prav uravnotežen začetek dneva lahko vpliva na raven energije, zbranost in splošno počutje.

Čeprav bi marsikdo pričakoval razkošne zajtrke, sama ostaja precej zvesta preprostim, domačim obrokom. Ko ima pred sabo deloven dan, ga najpogosteje začne z jajci in zelenjavo ali pa s toastom. Kot pravi v smehu, je njen zajtrk "dosti dolgočasen", a očitno ravno takšna izbira poskrbi za dober začetek dneva.

Melani Mekicar se po 13 letih vrača na oder šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV
Katera jed pri vas doma vedno zmaga in nikoli ne razočara?

Ko pride do jedi, ki vedno zadenejo v polno, izpostavi babičin pohan piščanec. "Včeraj sem jedla pohanega piščanca od babi, ki je res dober," pove. Sicer pa rada poseže tudi po ramnu, a pri tem ostaja previdna pri pikantnosti. Čeprav si je sčasoma nekoliko povečala toleranco, ji je tudi najblažja različica pogosto že preveč pekoča. Ni naključje, da prav domače klasike vedno znova zmagajo. Okusi, ki jih povezujemo z otroštvom in družino, imajo posebno moč, niso le okusni, ampak tudi čustveni. In prav zato takšne jedi nikoli ne razočarajo.

Melani Mekicar in Sašo Stare.
Melani Mekicar in Sašo Stare. FOTO: POP TV
Če bi morali Slovenija ima talent primerjati z jedjo – katera bi to bila in zakaj?

Oddajo Slovenija ima talent bi najlažje opisala kar kot čorbo. "Vse gre notri, potem pa se okusi premešajo in na koncu nastane nekaj magičnega," razlaga. In prav ta nepredvidljiva kombinacija različnih elementov ustvarja tisti edinstven čar oddaje.

Sašo Stare in Melani Mekicar.
Sašo Stare in Melani Mekicar. FOTO: POP TV
Celoten intervju z Melani si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
