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MasterChef Slovenija
Intervju

Luka Jezeršek pred novo sezono razkril ključ do uspeha v MasterChefu

Po 12 letih sodelovanja v MasterChefu Luka Jezeršek dobro ve, kaj loči dobre tekmovalce od najboljših. Razkril je njihovo najpogostejšo napako, podal ključni nasvet za uspeh in priznal, kaj ga pri njihovih zgodbah vedno znova najbolj gane.

Miran Stepan
17. 08. 2026 10.52

Pred vami je že 12. sezona tekmovanja MasterChef Slovenija. Česa v vseh teh letih v šovu še niste doživeli, pa si želite, da bi?

"Želim si prijetne sezone, predvsem kar zadeva energijo med tekmovalci, in mislim, da nam letos zelo dobro kaže. Želim si odprte igre in iskrene komunikacije, saj se mi zdi, da prav to tekmovalcem omogoča, da skozi izkušnjo rastejo. Pomembno se mi zdi tudi, da znajo iskreno oceniti, kje so in kako daleč lahko pridejo. Ko ugotovijo, da ne gre več, si želim, da tekmovanje zapustijo z dvignjeno glavo in nato podpirajo tiste, ki nadaljujejo svojo pot. Mislim, da nam letos v tem pogledu zelo dobro kaže."

Luka Jezeršek
Luka Jezeršek FOTO: POP TV
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MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Glede na to, da je rastlinska oziroma "plant based" prehrana v zadnjih letih zelo priljubljena, me zanima, ali je po vašem mnenju možno, da bi v šovu zmagal tekmovalec, ki kuha izključno vegansko?

"Menim, da je mogoče. Seveda pa se mora vsak tekmovalec soočiti z izzivi, ki jih postavimo pred njega, med njimi pa so tudi takšni, ki vključujejo meso in druga živila živalskega izvora. Za nekoga, ki kuha izključno vegansko, bi bil zato takšen izziv precej zahteven."

Kaj je po vašem mnenju tisto, kar loči dobrega domačega kuharja od kuharske osebnosti?

"Predvsem iskreno zanimanje za kulinariko. Nekdo, ki ima rad hrano, v njej uživa in jo želi raziskovati. Če želi nekdo razviti svojo kuharsko osebnost, ga mora ta svet resnično zanimati, predvsem pa mora biti pripravljen raziskovati in se razvijati."

Sodniki šova MasterChef Slovenija
Sodniki šova MasterChef Slovenija FOTO: POP TV

Kaj je po vašem mnenju najpogostejša napaka, ki jo tekmovalci ponavljajo iz sezone v sezono?

"To, da si prejšnjih sezon ne ogledajo dovolj strukturirano. Moje mnenje je, da lahko MasterChef do določene mere naštudiraš. Vedeti moraš, kaj lahko pripraviš v petnajstih, tridesetih ali petinštiridesetih minutah, poznati osnovni nabor jedi ter imeti pripravljeno nekakšno knjižnico receptov in idej, na katere se lahko nasloniš, ko na primer dvigneš mystery box. Pomembne so tudi osnove slaščičarstva, priprava krem, biskvitov in druge osnovne tehnike."

Kaj vas pri tekmovalcih najbolj gane – tehnika, okus ali osebna zgodba?

"Absolutno osebna zgodba. Ko človek spozna sebe tudi skozi svet kulinarike in začne svojo zgodbo prenašati na krožnik, pridejo z njo tudi okusi, videz in vse druge stvari, ki sestavljajo dobro jed."

Če bi morali vi v MasterChefu skuhati jed, ki vas najbolj predstavlja, katera bi bila in zakaj?

"Absolutno bi bila mesna. Verjetno bi izbral dober kos mesa in si za njegovo pripravo vzel dovolj časa. Prav zato ne vem, ali bi bila moja idealna jed najbolj primerna za tekmovanje MasterChef, kjer so tekmovalci ves čas omejeni s časom."

Masterchef Slovenija
Masterchef Slovenija FOTO: POP TV
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Če bi morali tekmovalcem dati samo en nasvet za preživetje v MasterChefu, kateri bi bil?

"Naštudirajte osnove in dobro spoznajte osnovni nabor jedi, na katerega se lahko med tekmovanjem vedno znova naslonite."

Kaj si lahko gledalci obetamo od nove sezone?

"To, da sem tukaj že 12 let, verjetno pomeni, da nekaj delamo prav. Sam se pri ustvarjanju oddaje še vedno dobro počutim in če jaz pri tem uživam, verjamem, da bodo tudi gledalci uživali v tem, kar sledi."

Luka Jezeršek.
Luka Jezeršek. FOTO: POP TV
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MasterChef Slovenija Luka Jezeršek kuharski šov kulinarični nasveti Pop TV
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