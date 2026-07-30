Si upate stopiti za najbolj znano kuharsko postajo v Sloveniji?

Naj vas kamere ne prestrašijo
Eden največjih pomislekov pred prijavo je lahko nastop pred kamerami, a Kaja Belčič, vodja projekta MasterChef Slovenija, bodočim tekmovalcem sporoča: "Takšen, kot si, takšen boš tudi na televiziji." Tudi kuharski mojster Luka Jezeršek pravi, da je največji strah pogosto prav dejstvo, da so kamere prižgane. A ko tekmovalci enkrat stopijo v MasterChef kuhinjo, te hitro postanejo del celotne izkušnje.
Začetek je najtežji, vse drugo pride samo od sebe
Luka razkriva, da so v preteklih sezonah večkrat videli primere, ko so kandidata prijavili kar njegovi bližnji, saj sam ni zbral dovolj poguma. Potrebovali so le majhen potisk, nato pa začeli odkrivati nov svet, v katerem so se hitro dobro znašli. "Super je, da tekmovalec vstopi z zavedanjem, kaj točno je njegov cilj. Vse od tam naprej je pravzaprav že nagrada," pravi Luka.
MasterChef namreč ni zgolj preizkus kuharskega znanja. Tekmovalci skozi izzive spoznavajo tudi sami sebe in ugotavljajo, kako se znajdejo pod pritiskom. Kaja pri tem opozarja, da se lahko z vstopom v oddajo odprejo povsem nova vrata: "Nekateri mislijo, da bodo prišli samo po nagrado in bo zgodbe konec, v bistvu pa se njihova zgodba tukaj šele začne."
Ključni nasveti za bodoče tekmovalce
Kaja pojasnjuje, da izbrani kandidati pred začetkom dobijo seznam obveznih kuharskih znanj, zato imajo čas za pripravo. Luka pa poleg znanja izpostavlja še samozavest. Pomembno je, da znate samozavestno stopiti za kuharsko postajo, predstaviti svoj krožnik in pojasniti, zakaj ste pripravili prav to jed.
Če vas torej že nekaj časa mika MasterChef kuhinja, morda potrebujete samo še tisti zadnji majhen potisk. Prijavite se v novo sezono oddaje MasterChef Slovenija in pokažite, kaj znate.