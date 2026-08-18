Mislite, da dobro kuhate? Karim Merdjadi opozarja, kaj manjka domačim kuharjem

Karim Merdjadi o nujnih osnovah za zmago v novi sezoni MasterChef Slovenija

Pred vrati je že 12. sezona oddaje MasterChef Slovenija, v kateri bodo morali tekmovalci znova dokazati, da za uspeh v kuhinji ni dovolj le dobra ideja. Karim Merdjadi pred začetkom nove sezone poudarja predvsem pomen kuharskih osnov, tehničnega znanja in okusa, ob tem pa priznava, da bi si po vseh teh letih v šovu želel videti tekmovalca, ki bi zares obvladal prav vsa področja kulinarike. "Marsikaj smo že doživeli. Morda bi si želel, da bi imeli tekmovalca, ki bi bil res stoodstoten na vseh področjih, tako pri sladicah kot pri slanih jedeh. Vedno se najde nekdo, ki mu nekaj malega manjka, ampak s tem ni nič narobe," pravi.

icon-expand Sodniki šova MasterChef Slovenija FOTO: POP TV

MasterChef Slovenija se 31. avgusta vrača na POP TV z že 12. sezono, ki bo v ospredje znova postavila bistvo oddaje – vrhunsko kulinariko. Tekmovalce čakajo zahtevni in raznoliki izzivi, pri katerih bodo morali pokazati svoje znanje, kreativnost ter spoštovanje do sestavin in kulinarične tradicije.

Glede na to, da je rastlinska oziroma 'plant based' prehrana v zadnjih letih zelo priljubljena, bi lahko v MasterChefu zmagal tekmovalec, ki kuha izključno vegansko?

"Lahko bi zmagal, vendar bi moral znati pripraviti tudi nekaj mesnega. Samo z zelenjavo oziroma 'plant-based' prehrano ne bi prišel skozi."

icon-expand Karim Merdjadi FOTO: okusno.je

Za uspeh v MasterChefu pa po karimovem mnenju ni dovolj, da je nekdo zgolj dober domači kuhar. Če želi prestopiti to mejo, potrebuje precej več. "Potrebuješ karizmo, znanje in moraš biti tehnično podkovan. Med domačim in profesionalnim kuharjem je velika razlika in tega se moramo vsi zavedati."

icon-expand Karim Merdjadi FOTO: POP TV

Prav pomanjkljivo tehnično znanje oziroma zanemarjanje kuharskih osnov je ena od napak, ki jih pri tekmovalcih opaža iz sezone v sezono. Po njegovih besedah se nekateri pred vstopom v MasterChef osredotočijo predvsem na zahtevnejše krožnike in posamezne izzive, medtem ko premalo časa namenijo osnovam. "To so denimo testo, omake, peka mesa, temperature pri peki, biskviti in podobno. Tukaj vidim ogromno potenciala za vsakega tekmovalca. Če se bo tekmovalcec pred vstopom v kuhinjo dobro pripravil, pozneje ne bi smel imeti težav."

icon-expand Karim Merdjadi FOTO: POP TV

Kaj vas pri tekmovalcih najbolj gane: tehnika, okus ali osebna zgodba?

"Kar se mene tiče, sta najpomembnejša tehnika in okus. Osebna zgodba je lahko samo dodatek. Mene kot sodnika najbolj gane, ko poskusim nekaj res dobrega."

icon-expand Karim Merdjadi FOTO: POP TV

Čeprav v MasterChefu ocenjuje najrazličnejše jedi in od tekmovalcev pričakuje vedno več, sam pri vprašanju, katera jed ga najbolje predstavlja, ostaja zvest eni svojih velikih ljubezni. "Vsi že vedo, da imam zelo rad pohano, tako da bi bilo zagotovo nekaj ocvrtega, morda pripravljeno na drugačen način ali drugače začinjeno. To je nekaj, kar imam zelo rad in me spremlja skozi vse življenje."

Če bi morali tekmovalcem dati samo en nasvet za preživetje v MasterChefu, kateri bi bil?

"Nikoli ne obupaj."

icon-expand Karim Merdjadi FOTO: POP TV

Nova sezona bo po njegovih besedah znova prinesla vse tisto, zaradi česar gledalci radi spremljajo dogajanje v MasterChef kuhinji. "Obetamo si lahko ogromno akcije, hitrosti pri kuhanju, zagotovo tudi nekaj solz, smeha in sproščenosti."