To je zajtrk, ki ga Alya nikoli ne izpusti

Alya: zajtrk za popoln dan
Pevka Alya tudi med snemanjem oddaje ne prepušča prehrane naključju. Njen dan se začne precej strukturirano, saj že zjutraj poseže po skrbno izbranih obrokih. Kot pravi, ima kar tri zajtrke, ki jih je zanjo pripravila naturopatinja, in se tega načrta dosledno drži.
Takšen način prehranjevanja ji, kot pravi, pomaga ohranjati energijo in zbranost skozi celoten snemalni dan. Snemanja so lahko dolga in naporna, zato ji ustaljena rutina daje občutek stabilnosti in ji omogoča, da se lažje osredotoči na nastope in delo. Prav zato se svojega jutranjega rituala drži brez izjeme.
Na njenem jutranjem krožniku pogosto pristanejo umešana jajca, riževa palačinka in sadje, kombinacija, ki ji daje energijo za dolge snemalne dni. Ko pride do razvajanja brbončic, pa ima Alya jasno zmagovalko. Prizna, da ne more mimo palačink, še posebej če so obogatene s figovo marmelado ali čokolado. Ob tem poudarja, da si vsak lahko najde svoj način prehranjevanja, ki mu ustreza in mu daje dovolj energije za vsakdan.
In če bi morala oddajo Slovenija ima talent opisati z jedjo? Njena izbira je igriva in sladka: "Sadna kupa s češnjo na vrhu smetane." Celoten intervju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.