okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosiloNa hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Alya
Intervju

To je zajtrk, ki ga Alya nikoli ne izpusti

Alya v novi sezoni oddaje Slovenija ima talent prevzema vlogo žirantke, z nami pa je poklepetala tudi o svojem jedilniku med snemanjem. Zaupala nam je, s kakšnimi zajtrki začne dan in kateri sladici se najtežje upre.

M.S.
14. 04. 2026 04.00

Alya: zajtrk za popoln dan

Pevka Alya tudi med snemanjem oddaje ne prepušča prehrane naključju. Njen dan se začne precej strukturirano, saj že zjutraj poseže po skrbno izbranih obrokih. Kot pravi, ima kar tri zajtrke, ki jih je zanjo pripravila naturopatinja, in se tega načrta dosledno drži.

Alya je nova žirantka šova Slovenija ima talent. FOTO: POP TV

Takšen način prehranjevanja ji, kot pravi, pomaga ohranjati energijo in zbranost skozi celoten snemalni dan. Snemanja so lahko dolga in naporna, zato ji ustaljena rutina daje občutek stabilnosti in ji omogoča, da se lažje osredotoči na nastope in delo. Prav zato se svojega jutranjega rituala drži brez izjeme.

Na njenem jutranjem krožniku pogosto pristanejo umešana jajca, riževa palačinka in sadje, kombinacija, ki ji daje energijo za dolge snemalne dni. Ko pride do razvajanja brbončic, pa ima Alya jasno zmagovalko. Prizna, da ne more mimo palačink, še posebej če so obogatene s figovo marmelado ali čokolado. Ob tem poudarja, da si vsak lahko najde svoj način prehranjevanja, ki mu ustreza in mu daje dovolj energije za vsakdan.

Alya FOTO: POP TV
In če bi morala oddajo Slovenija ima talent opisati z jedjo? Njena izbira je igriva in sladka: "Sadna kupa s češnjo na vrhu smetane." Celoten intervju si lahko ogledate v spodnjem videoposnetku.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Alya zajtrk naturopatija prehranjevanje energija
