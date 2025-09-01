Miša Koplova: "Samozavest, ki sem jo kazala navzven, je bila pogosto rezultat notranjih bojev"

Hitri piščančji tacosi
Spremljali smo izjemno napet finale, v katerem je Miša Koplova z mirnimi rokami in odločnim srcem osvojila naziv zmagovalke 11. sezone MasterChefa. Ko so v finalni kuhinji zavrele emocije, je bila naša ekipa na pravem mestu, ujeli smo zmagovalkin iskren odziv in občutke po zmagi ter spoznali njene načrte. Poleg tega smo poklepetali tudi s sodniki, ki so se ozrli na Mišino pot skozi tekmovanje in komentirali letošnjo sezono.
Začimbe in dišavnice so nepogrešljiv del kulinarike, saj ne le obogatijo okus jedi, temveč imajo tudi pozitivne učinke na naše zdravje. Dr. sc. Gordana Vulić, predavateljica v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli, poudarja: "Začimbe in dišavnice so pomemben del vsakdanje prehrane, saj izboljšajo okus, obenem pa so bogate z antioksidanti in imajo blagodejne učinke na telo." Prav zato je njihova pravilna uporaba v kuhinji ključna za kulinarični uspeh.
V novi sezoni MasterChef Slovenija smo spoznali univerzitetnega profesorja Sama Krefta, ki predava na ljubljanski Fakulteti za farmacijo. Čeprav se je njegova pot v tekmovanju zaključila že v prvem tednu, nam je hitro dokazal, da je kot doktor znanosti s področja farmacije pravi mojster v obvladovanju tehnikalij, hkrati pa tudi strasten ljubitelj rastlinskih sestavin.
Naslednji teden, 17. marca, se na POP TV vrača priljubljen kuharski šov MasterChef Slovenija. Letošnja sezona bo še posebej poudarjala širjenje kulinaričnega znanja. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali s sodniško trojico, ki je razkrila ključne nasvete za vse, ki se še niso preizkusili v kuhinji, a bi radi vstopili v svet kulinarike.
Približuje se 11. sezona šova MasterChef Slovenija, ki bo letos še posebej poskrbela, da bodo tako tekmovalci kot gledalci pridobili čim več koristnega kulinaričnega znanja, uporabnega v vsakdanjem življenju. O tem, kako izboljšati svoje kuharske veščine, smo se pogovarjali s priljubljeno sodniško trojico.
MasterChef Slovenija ni le tekmovanje, ampak oddaja, ki slavi kulinariko, kreativnost in strast. Prihajajoča 11. sezona bo še bolj osredotočena na izobraževanje z vrhunskimi gosti, dinamičnimi oddajami in sodniki v mentorski vlogi. V intervuju za naš portal smo spregovorili s priljubljeno sodniško trojico in producentko oddaje Jeleno Drobež.
Kaj imata skupnega ljubiteljski kuhar in viralni hit na Instagramu? Gregor Podržaj, slovenski poznavalec kuhanja z ognjem in podjetnik, je dokazal, da za izjemen uspeh na družbenih omrežjih ne potrebuješ zvezdniškega statusa. Njegova objava je v pičlem mesecu dni dosegla neverjetnih 36,6 milijona ogledov in skoraj pol milijona všečkov, s čimer se je zapisala med najbolj viralne slovenske objave na tej platformi.
Po prazničnem kuhanju pogosto ostanejo različni ostanki hrane – od mesa in zelenjave do sladic. Da bi izvedeli, kako lahko te praznične ostanke najbolje izkoristimo, smo za naš portal govorili s sodniki priljubljenega šova MasterChef.
V ekskluzivnem intervjuju nam je Luka Pangos razkril, kako se je njegovo življenje spremenilo po vrnitvi domov po zmagi na letošnjem tekmovanju MasterChef Slovenije. Pokazal nam je, kako je videti hladilnik zmagovalca v družinskem domu.
V ekskluzivnem intervjuju smo se pogovarjali z Luko Pangosem, zmagovalcem jubilejne 10. sezone MasterChefa. Zaupal nam je svoje občutke po zmagi, opisal najtežje izzive in razkril, kako bo porabil denarno nagrado.
Mojmir Šiftar se nam bo kmalu predstavil v vlogi sodnika tekmovanja MasterChef Slovenija. Simpatični in zgovorni Ljubljančan je po duši pravi Prekmurec, kljub mladosti pa ima za seboj že pester nabor kuharskih izkušenj in mednarodnih priznanj, ki ga postavljajo ob bok slovenskim kuharskim legendam. Kuhanju je predan z dušo in srcem in prav 'srčna perfekcija' je tudi tisto, kar bo sam iskal pri tekmovalcih priljubljenega kuharskega tekmovanja. Njegov kuharski stil je originalen, njegova velika želja pa je osvojitev slavne kulinarične zvezdice.
Gruša Zorn se že več kot 10 let uspešno ukvarja s stiliranjem hrane, priznana pa je tako pri nas kot tudi v tujini. Za marsikaterega ljubitelja hrane in kulinarike je njen poklic sanjski, a za njenim delom stoji veliko preučevanja, preizkušanja in treniranja. 'V stiliranju hrane res veliko štejejo izkušnje, nenehno pa se je treba nadgrajevati in razvijati,' pravi Gruša, s katero smo se pogovarjali o izzivih njenega poklica, podala pa nam je tudi nekaj nasvetov za izboljšanje vizualne privlačnosti hrane na fotografijah.