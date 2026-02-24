okusno.je
Solatni preliv
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini

Kuharski mojstri se za domačo pripravo številnih živil odločajo zaradi kakovosti, nadzora nad sestavinami in želje po pristnem okusu. Doma pripravljene različice vsebujejo manj dodatkov, imajo boljšo teksturo in omogočajo tudi popolno izkušnjo.

N.R.A.
24. 02. 2026 04.00

Profesionalni kuharji se pri izbiri živil pogosto odločajo za domačo pripravo, saj želijo popoln nadzor nad kakovostjo, svežino in hranilno vrednostjo. Kot piše Bon Appétit, številni kuharski mojstri poudarjajo, da industrijsko pripravljena živila pogosto vsebujejo dodatke, ki vplivajo na teksturo in aromo. Strokovnjak Thomas Keller navaja, da domača priprava omogoča tudi boljši nadzor nad postopki, kar je ključno za doseganje vrhunske kakovosti. 

Živila, ki jih kuharski mojstri najpogosteje pripravijo sami

Jušne osnove – domača priprava zagotavlja kakovost in čist okus

Jušne osnove so eno najpogostejših živil, ki jih kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini. Kot navaja BBC Good Food, industrijske osnove pogosto vsebujejo ojačevalce okusa, sol in stabilizatorje, ki vplivajo na končni okus jedi. Keller poudarja, da je domača osnova bistvena za globino okusa, saj omogoča nadzor nad kakovostjo uporabljenih sestavin, kot so meso, kosti in zelenjava ter časom kuhanja. Serious Eats pri tem tudi izpostavlja, da domače osnove vsebujejo naravno želatino, ki izboljša teksturo jedi, kar pri kupljenih različicah pogosto manjka.

Jušne osnove so eno najpogostejših živil, ki jih kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini.
FOTO: Shutterstock

Testo za pico – nadzor nad fermentacijo in teksturo

Testo za pico je še eno živilo, ki ga profesionalni kuharji raje pripravijo sami. Kot piše Food52, je fermentacija testa ključna za razvoj okusa, kar je pri industrijskih različicah pogosto zanemarjeno. Domače testo omogoča tudi popoln nadzor nad hidratacijo, vrsto moke in časom vzhajanja, kar vpliva na končno strukturo. Strokovnjakinja Nancy Silverton opozarja, da je kakovost testa za pico neposredno povezana s časom fermentacije, ki ga komercialni izdelki ne morejo nadomestiti.

Če želimo pripraviti res dobro pico, moramo začeti pri osnovah.
FOTO: Dreametime

Solatni prelivi – izogibanje dodatkom in ojačevalcem okusa

Solatni prelivi iz trgovine pogosto vsebujejo sladkor, stabilizatorje in umetne arome. Zato jih kuharski mojstri raje pripravijo sami, saj tako lažje nadzorujejo razmerje med osnovnimi okusi in začimbami.  Domači solatni prelivi velikokrat vsebujejo tudi sveže sestavine, kar še dodatno izboljša hranilno vrednost in okus. Namesto da uporabite industrijsko pripravljene solatne prelive, ki imajo številne dodatke in običajno tudi preveč soli, maščob in sladkorja, jih pripravite sami v le nekaj minutah. Kliknite na spodnjo povezavo in izberite najljubšega!

Potrebujete le nekaj sestavin in že boste svoji solati dali tisto piko na i.
FOTO: Adobe Stock

Kruh – domača priprava omogoča boljšo teksturo in aromo

Kruh je živilo, ki ga številni kuharski mojstri raje spečejo sami. Kot piše Food Network, domača priprava omogoča nadzor nad vzhajanjem, vrsto moke in stopnjo vlažnosti testa. Doma pripravljen kruh tudi ne vsebuje dodatkov, ki se pogosto uporabljajo v industrijski proizvodnji za podaljšanje obstojnosti. Pekovski strokovnjak Chad Robertson poudarja, da je domač kruh bogatejši po okusu in ima boljšo strukturo, kar je posledica naravne fermentacije.

Domača priprava kruha omogoča nadzor nad vzhajanjem, vrsto moke in stopnjo vlažnosti testa.
FOTO: Shutterstock
