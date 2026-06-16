Ana Roš ohranila tri zvezdice, Slovenija pa dosegla nov Michelinov mejnik

Slovenska gastronomija znova beleži izjemen mednarodni uspeh, so sporočili s Turistične organizacije Slovenije (STO). Kulinarični vodnik Michelin Guide je namreč že sedmič zapored slovenskim restavracijam podelil svoje znamenite zvezdice in v svoj vodnik uvrstil kar 74 restavracij, največ doslej. Več je tudi zvezdic, kar 13.

icon-expand Hiša Franko je obdržala tri zvezdice. FOTO: Suzan Gabrijan

Vse tri ohranja Ana Roš s svojo Hišo Franko, restavracija Milka z Davidom Žefranom je ponovno prejela dve zvezdici, osem restavracij pa si je prislužilo eno. Oznako Bib Gourmand, priznanje odličnega razmerja med kakovostjo in ceno, je prejelo 12 restavracij. Po eno zvezdico so obdržale restavracije Cob iz Portoroža, kjer ustvarja Filip Matjaž, Hiša Linhart iz Radovljice, kjer ustvarja Uroš Štefelin, Hiša Denk z Gregorjem Vračkom (Zgornja Kungota), Grič z Luko Koširjem (Šentjošt nad Horjulom), Dam z Urošem Fakučem (Nova Gorica), Gostilna pri Lojzetu s Tomažem Kavčičem (Vipava) in restavracija Pavus z Markom Pavčnikom (Grad Laško).

Letošnja novinka je celjska Galerija okusov iz Petrovč, kjer ustvarja Marko Magajne. Slednji je prejel tudi nagrado Young Chef Award za mladega kuharskega talenta. Letos je vodnik prvič podelil posebno priznanje za odprtje leta, in sicer Gostilni Francl v Celju, ki jo vodi Sebastijan Kovačič. Nagrado Sommelier Award je prejel Nejc Farčnik, ki dela v restavraciji Grič, nagrada Service Award pa je pripadla Petru Patajcu iz Gostilnice Ruj.