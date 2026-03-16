Je res, da sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo?

Sadje in zelenjava sta vsakodnevni del naše prehrane, a ju pogosto jemljemo kot nekaj samoumevnega. Za barvitimi krožniki se skrivajo zanimiva dejstva, presenetljivi miti in številne priložnosti za učenje, tako za otroke kot za odrasle.

Zakaj sta sadje in zelenjava ključna za zdravje

Sadje in zelenjava sodita med najpomembnejše gradnike uravnotežene prehrane. Vsebujeta vitamine, minerale, vlaknine in antioksidante, ki igrajo pomembno vlogo pri delovanju telesa, krepitvi imunskega sistema in ohranjanju energije skozi dan. Pomembno pa je, da ne posegamo vedno po istih živilih. Različne barve pomenijo različne hranilne snovi, zelena zelenjava vsebuje drugačne koristne spojine kot rdeča ali oranžna. Prav zato strokovnjaki pogosto svetujejo, da naj bo krožnik čim bolj barvit.

icon-expand Različne barve pomenijo različne hranilne snovi, zelena zelenjava vsebuje drugačne koristne spojine kot rdeča ali oranžna. FOTO: Shutterstock

Pomen sezonskosti

Sezonsko sadje in zelenjava sta praviloma najbolj okusna in hranljiva, saj dozorevata v naravnem okolju in ob pravem času. Spomladi nas razveseljujejo jagode in mlada zelenjava, poleti prevladujejo paradižnik, bučke in breskve, jeseni jabolka in buče, pozimi pa zelje in citrusi. Takšna izbira ni naključna, telo v različnih obdobjih leta potrebuje različna hranila. Uživanje sezonskih živil ima več prednosti. Okus je izrazitejši, hranilna vrednost pogosto višja, hkrati pa je takšna hrana običajno dostopnejša in prijaznejša do okolja.

icon-expand Sezonsko sadje in zelenjava sta praviloma najbolj okusna in hranljiva, saj dozorevata v naravnem okolju in ob pravem času. FOTO: Adobe Stock

5 najpogostejših mitov o sadju in zelenjavi

Kljub temu da sadje in zelenjavo uživamo vsak dan, o njiju kroži veliko zmotnih prepričanj. Zbrali smo pet najpogostejših mitov o sadju in zelenjavi ter preverili, koliko resnice se v resnici skriva za njimi. 1. Limona ima največ vitamina C To je eden najbolj razširjenih mitov. Limona sicer vsebuje vitamin C, vendar ga ne vsebuje največ, mnogo več ga najdemo v papriki, brokoliju in črnem ribezu. Limona ostaja zdrava izbira, ni pa najbogatejši vir tega vitamina. 2. Korenje izboljša vid Korenje vsebuje beta-karoten, ki se v telesu pretvori v vitamin A in prispeva k zdravju oči. Vendar ne izboljša vida v smislu, da bi odpravilo dioptrijo ali težave z vidom. Gre za podporo zdravju, ne za čudežno rešitev. 3. Banane rastejo na drevesih Čeprav tako izgledajo, banane ne rastejo na drevesih. Rastejo na velikih zelnatih rastlinah, ki nimajo lesenega debla. To je eno bolj presenetljivih dejstev, ki ga veliko ljudi ne pozna.

icon-expand Čeprav izgledajo kot drevesa, so bananine rastline v resnici največje trajne zelnate rastline na svetu. FOTO: Shutterstock

4. Sveže sadje je vedno bolj zdravo kot zamrznjeno Zamrznjeno sadje in zelenjava sta pogosto zamrznjena takoj po obiranju, zato ohranita veliko hranil. V nekaterih primerih lahko vsebujeta celo več vitaminov kot sveža živila, ki so dolgo potovala ali stala na policah. 5. Sadje vsebuje preveč sladkorja in ni zdravo Sadje res vsebuje naravne sladkorje, vendar tudi vlaknine, vitamine in antioksidante. Prav kombinacija teh hranil omogoča, da telo sladkorje predela počasneje. V zmernih količinah je sadje pomemben del zdrave prehrane.

Preverite znanje s kratkim kvizom

Svoje znanje o sadju in zelenjavi preverite še s kratkim kvizom:

