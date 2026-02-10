7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)

Rok uporabe na embalaži pogosto povzroča zmedo, saj številni potrošniki živila zavržejo, še preden bi jih sploh preverili. Kot piše BBC Good Food, je razlika med oznakama "uporabno najmanj do" in "porabiti do" ključna za razumevanje varnosti hrane. Strokovnjak za kulinariko Alton Brown navaja, da številna živila ostanejo varna dlje časa, če jih pravilno shranjujete in preverite senzorične lastnosti, kot so vonj, tekstura in barva. Portal Serious Eats pri tem tudi poudarja, da je pri oceni varnosti pomembno kombinirati vizualno oceno, temperaturo shranjevanja in čas odprtja.

icon-expand Načeloma velja, da so jajca ob pravilnem shranjevanju uporabna najmanj 28 dni od dneva, ko se znesejo. FOTO: Adobe Stock

Jajca – preverjanje s testom potopitve

Jajca so pogosto zavržena prezgodaj, čeprav so lahko še vedno varna. Kot navaja Food Network, jajca v hladilniku obdržijo kakovost dlje, kot je zapisano na embalaži. Njihovo uporabnost lahko preverite s preprostim testom potopitve, saj sveža jajca potonejo na dno, medtem ko stara plavajo. Alton Brown pri tem opozarja, da je ključno preveriti tudi vonj po razbitju, saj je to najzanesljivejši pokazatelj svežine.

Jogurt – varen, če ni vidne plesni

Jogurt je živilo, ki ga potrošniki pogosto zavržejo takoj po pretečenem roku, čeprav je lahko še vedno užiten. Kot piše portal The Kitchn, jogurt zaradi naravne kislosti ostane varen več dni ali celo tednov po datumu, če ga pravilno shranjujete. Serious Eats poroča, da je najpomembnejši znak nevarnosti pojav plesni ali neprijeten vonj, medtem ko rahla ločitev tekočine ni razlog za skrb.

icon-expand Jogurt zaradi naravne kislosti ostane varen več dni ali celo tednov po datumu. FOTO: Shutterstock

Trdi siri – odstranitev površinskega dela

Trdi siri, kot so parmezan ali čedar, so pogosto varni tudi po pretečenem roku. Kulinarični portal Bon Appétit navaja, da lahko pri trdih sirih odstranite del s plesnijo, saj se ta ne razširi globoko v strukturo. Pri tem je pomembno odstraniti vsaj centimeter okoli plesni, da zagotovite varnost.

icon-expand Da bi se plesni zagotovo izognili, je priporočljivo odstraniti vsaj še centimeter na videz neoporečnega dela. FOTO: Shutterstock

Kruh – varen brez vidne plesni

Kruh je pogosto zavržen prehitro, čeprav je lahko še vedno užiten. Kot piše BBC Good Food, je kruh varen, dokler ni vidne plesni, saj je ta glavni indikator neužitnosti. The Kitchn dodaja, da je kruh, ki je postal trd, še vedno uporaben za pripravo drobtin ali toastov, če ni znakov kvarjenja.

icon-expand Kruh je pogosto zavržen prehitro, čeprav je lahko še vedno užiten. FOTO: Shutterstock

Konzervirana hrana – varna, če je embalaža nepoškodovana

Konzervirana hrana ima izjemno dolg rok trajanja, kar potrjuje portal Food52, kjer navajajo, da je hrana v nepoškodovanih konzervah pogosto varna tudi več let po datumu. Pomembno je preveriti, ali je pločevinka napihnjena, poškodovana ali rjavkasto obarvana, saj to lahko kaže na kvarjenje.

icon-expand Hrana v nepoškodovanih konzervah je pogosto varna tudi več let po datumu. FOTO: Shutterstock

Suhe testenine – stabilne zaradi nizke vsebnosti vlage

Suhe testenine so eno najbolj stabilnih živil. Kot navaja Epicurious, so testenine zaradi nizke vsebnosti vlage varne tudi dolgo po pretečenem roku, če jih hranite v suhem in zaprtem prostoru. Edini znak neprimernosti je neprijeten vonj ali prisotnost žuželk.

Riž – dolga obstojnost ob pravilnem shranjevanju

Riž je živilo, ki ga lahko uporabljate še dolgo po datumu, če ga hranite v suhem in zaprtem prostoru. Food Network poroča, da je riž zaradi nizke vsebnosti vlage izjemno stabilen, izjema pa je rjavi riž, ki zaradi maščob hitreje postane žarek. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključno preveriti vonj in teksturo pred uporabo.

icon-expand Riž FOTO: Shutterstock

Čeprav datumi na embalaži pogosto ustvarjajo vtis, da je živilo po preteku roka nujno neprimerno, številni kulinarični strokovnjaki opozarjajo, da je resnična varnost odvisna od pravilnega shranjevanja in senzorične ocene. Če živilo preverite z vonjem, videzom in teksturo, lahko zmanjšate količino zavržene hrane in hkrati poskrbite za varno prehranjevanje. Z upoštevanjem strokovnih smernic lahko številna živila uporabite dlje časa, kar potrjujejo tudi kulinarični portali, ki poudarjajo pomen odgovornega ravnanja s hrano.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.