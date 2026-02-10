7 živil, ki jih lahko jeste po pretečenem roku (če veste, kako preveriti varnost)

Rok uporabe na embalaži pogosto povzroča zmedo, saj številni potrošniki živila zavržejo, še preden bi jih sploh preverili. Kot piše BBC Good Food, je razlika med oznakama "uporabno najmanj do" in "porabiti do" ključna za razumevanje varnosti hrane. Strokovnjak za kulinariko Alton Brown navaja, da številna živila ostanejo varna dlje časa, če jih pravilno shranjujete in preverite senzorične lastnosti, kot so vonj, tekstura in barva. Portal Serious Eats pri tem tudi poudarja, da je pri oceni varnosti pomembno kombinirati vizualno oceno, temperaturo shranjevanja in čas odprtja.
Jajca – preverjanje s testom potopitve
Jajca so pogosto zavržena prezgodaj, čeprav so lahko še vedno varna. Kot navaja Food Network, jajca v hladilniku obdržijo kakovost dlje, kot je zapisano na embalaži. Njihovo uporabnost lahko preverite s preprostim testom potopitve, saj sveža jajca potonejo na dno, medtem ko stara plavajo. Alton Brown pri tem opozarja, da je ključno preveriti tudi vonj po razbitju, saj je to najzanesljivejši pokazatelj svežine.
Jogurt – varen, če ni vidne plesni
Jogurt je živilo, ki ga potrošniki pogosto zavržejo takoj po pretečenem roku, čeprav je lahko še vedno užiten. Kot piše portal The Kitchn, jogurt zaradi naravne kislosti ostane varen več dni ali celo tednov po datumu, če ga pravilno shranjujete. Serious Eats poroča, da je najpomembnejši znak nevarnosti pojav plesni ali neprijeten vonj, medtem ko rahla ločitev tekočine ni razlog za skrb.
Trdi siri – odstranitev površinskega dela
Trdi siri, kot so parmezan ali čedar, so pogosto varni tudi po pretečenem roku. Kulinarični portal Bon Appétit navaja, da lahko pri trdih sirih odstranite del s plesnijo, saj se ta ne razširi globoko v strukturo. Pri tem je pomembno odstraniti vsaj centimeter okoli plesni, da zagotovite varnost.
Kruh – varen brez vidne plesni
Kruh je pogosto zavržen prehitro, čeprav je lahko še vedno užiten. Kot piše BBC Good Food, je kruh varen, dokler ni vidne plesni, saj je ta glavni indikator neužitnosti. The Kitchn dodaja, da je kruh, ki je postal trd, še vedno uporaben za pripravo drobtin ali toastov, če ni znakov kvarjenja.
Konzervirana hrana – varna, če je embalaža nepoškodovana
Konzervirana hrana ima izjemno dolg rok trajanja, kar potrjuje portal Food52, kjer navajajo, da je hrana v nepoškodovanih konzervah pogosto varna tudi več let po datumu. Pomembno je preveriti, ali je pločevinka napihnjena, poškodovana ali rjavkasto obarvana, saj to lahko kaže na kvarjenje.
Suhe testenine – stabilne zaradi nizke vsebnosti vlage
Suhe testenine so eno najbolj stabilnih živil. Kot navaja Epicurious, so testenine zaradi nizke vsebnosti vlage varne tudi dolgo po pretečenem roku, če jih hranite v suhem in zaprtem prostoru. Edini znak neprimernosti je neprijeten vonj ali prisotnost žuželk.
Riž – dolga obstojnost ob pravilnem shranjevanju
Riž je živilo, ki ga lahko uporabljate še dolgo po datumu, če ga hranite v suhem in zaprtem prostoru. Food Network poroča, da je riž zaradi nizke vsebnosti vlage izjemno stabilen, izjema pa je rjavi riž, ki zaradi maščob hitreje postane žarek. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključno preveriti vonj in teksturo pred uporabo.
Čeprav datumi na embalaži pogosto ustvarjajo vtis, da je živilo po preteku roka nujno neprimerno, številni kulinarični strokovnjaki opozarjajo, da je resnična varnost odvisna od pravilnega shranjevanja in senzorične ocene. Če živilo preverite z vonjem, videzom in teksturo, lahko zmanjšate količino zavržene hrane in hkrati poskrbite za varno prehranjevanje. Z upoštevanjem strokovnih smernic lahko številna živila uporabite dlje časa, kar potrjujejo tudi kulinarični portali, ki poudarjajo pomen odgovornega ravnanja s hrano.
