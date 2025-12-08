Top recepti leta 2025: 5 najbolj branih jedi, ki so navdušile bralce

Leto 2025 je bilo na našem portalu polno okusov, navdiha in receptov, ki so ponovno dokazali, da bralci obožujejo tako preprosto domačo kuhinjo kot tudi sladice, ki očarajo z videzom in okusom. Ob pregledu najbolj branih receptov smo opazili zanimiv vzorec: na vrhu seznama kraljujejo sladice, ki združujejo kremnost, svežino in nostalgijo, takoj za njimi pa se uvrščajo jedi, ki jih poznamo že od doma – takšne, ki jih lahko pripravimo brez kompliciranja in vedno pričarajo dober občutek.

Med najbolj brane recepte leta so se uvrstile kar tri sladice: Karimova rolada iz MasterChefa, ki je navdušila naše bralce in tudi gledalce kulinaričnega šova, nežno kremast tiramisu brez jajc ter klasično metrsko pecivo, ki se pogosto znajde na prazničnih mizah. K seznamu dodajamo še jedi, ki nas spremljajo že desetletja – sočne zrezke v naravni omaki ter mlečni močnik, ki nas vsakič znova spomni na okuse otroštva. V članku predstavljamo vseh pet receptov, ki so v letu 2025 osvojili največ vaših klikov, komentarjev in kuhinjskih preizkušenj – jedi, ki so zaznamovale leto in jih boste, kot kaže, kuhali še dolgo v prihodnost.

icon-expand Metrski kolač FOTO: Shutterstock

Metrski kolač

Pecivo je zelo rahlo in okusno, predvsem pa s svojim zanimivim videzom pritegne marsikateri pogled in željo, da posežemo po njem. Odlično se poda k skodelici kave ali čaja, hkrati pa je zaradi enostavne priprave idealna izbira za družinska praznovanja in posebne priložnosti. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: POP TV

icon-expand FOTO: POP TV

Rolada z vanilijevo kremo, jagodnim džemom in belo čokolado





Karimova rolada iz MasterChefa

Lahko bi ji rekli kar kraljica 10. sezone kuharskega tekmovanja MasterChef Slovenije, ki je navdušila marsikaterega gledalca in bralca našega portala. Rolada z vanilijevo kremo, jagodnim džemom in ganašem iz bele čokolade je odličnega okusa, navdušuje pa tudi s čudovitim videzom in dejstvom, da za njeno pripravo ne potrebujemo zapletenega slaščičarskega znanja. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tiramisu FOTO: Shutterstock

Tiramisu brez jajc

Priprava je zelo hitra in enostavna, vseeno pa s serviranjem ne prehitevajte, saj za vse različice tiramisuja velja, da je za najboljši okus pomembno, da sladica malo 'odleži'. Najbolje je, da ga čez noč shranimo v hladilnik, da se lahko sestavine in vsi okusi dobro povežejo. Tako ga bomo tudi lažje narezali. Recept je TUKAJ.

icon-expand Goveji zrezki v naravni omaki FOTO: Sanja Sirk

Goveji zrezki v naravni omaki

Sočni zrezki v preprosti omaki ne teknejo ne zgolj ob nedeljah, temveč kadarkoli. Za prilogo lahko postrežemo pire krompir, popečeno polento, dušen riž, štruklje ali kaj drugega, kar imajo radi vsi družinski člani. Recept je TUKAJ.

icon-expand Mlečni močnik FOTO: Sanja Sirk

Mlečni močnik

Stara slovenska močnata jed, ki je prvotno služila kot krepčilen zajtrk ali večerja, danes pa ga mnogi vidimo kot tolažilno jed, ki nas povezuje z družinskimi spomini in preprostostjo domače kuhinje. Za osnovni močnik potrebujemo le nekaj preprostih sestavin, ki jih ima skoraj vsako gospodinstvo vedno pri roki. Recept je TUKAJ.