Novice

Preproste sladice, ki so navdušile v 2025

Iztekajoče se leto je pokazalo, da so med bralci portala Okusno.je zelo priljubljene hitre in enostavne sladice, ki ne zahtevajo posebnega slaščičarskega znanja. V članku predstavljamo pet preprostih sladic, ki so zaznamovale leto 2025 in navdušile s svojo dostopnostjo ter odličnim okusom.

M.J.
01. 01. 2026 04.00
Tiramisu
Tiramisu FOTO: Shutterstock

Tiramisu s kremo brez jajc

Tiramisu brez jajc je odlična sladica za vsako priložnost, njena priprava pa ne zahteva veliko časa in slaščičarskega znanja. Zagotovo vam bo uspel, tudi če ste novinec v kuhinji, njegov dodaten plus pa je, da je varen za vsakogar, vključno z nosečnicami in tistimi, ki se izogibajo uživanju surovih jajc. Recept je TUKAJ.

Zdrobov koh
Zdrobov koh FOTO: Shutterstock

Zdrobov koh

Koh je odlična sladica, ki jo je hitro in enostavno pripraviti ter je tako okusna, da je ne boste mogli nehati jesti. Puhasta tekstura, sočnost in prijetno sladek okus so razlogi, da se je sladica ohranila skozi generacije. Recept je TUKAJ.

Lažni slivovi cmoki
Lažni slivovi cmoki FOTO: Su.S.

Lažni slivovi cmoki

Preprosto pecivo, ki združuje vse okuse priljubljenih zdrobovih slivovih cmokov, a brez dolgotrajnega oblikovanja in kuhanja. Sladico pripravimo kar v pekaču, kar pomeni manj dela in enako veliko užitka. Recept je TUKAJ.

Babičina dobrota
Babičina dobrota FOTO: Su.S.

Babičina dobrota

Kombinacija rahlega in sočnega biskvita, marmelade, kisle smetane in kokosovega posipa. Sladica, katere priprava je hitra in preprosta, zanjo pa potrebujete le nekaj znanih sestavin. Pecivo je še boljše naslednji dan, ko se biskvit napoji in se okusi povežejo. Recept je TUKAJ.

Vanilijev puding
Vanilijev puding FOTO: Adobe Stock

Domači vaniljev puding

Doma lahko pripravite puding, ki po okusu in teksturi močno prekaša kupljene različice. Potrebujete le peščico osnovnih sestavin iz shrambe in hladilnika, kot so mleko, smetana, rumenjaki, sladkor in koruzni škrob, ter približno 10 minut stanja ob štedilniku. Recept je TUKAJ.

Sladice
Novice

Top recepti leta 2025: 5 najbolj branih jedi, ki so navdušile bralce