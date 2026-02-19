11 razlogov za registracijo domene pri NEOSERV

Ko razmišljate o novi spletni strani, blogu, spletni trgovini ali predstavitvi svoje dejavnosti, je domena prva stvar, o kateri morate sprejeti odločitev. Domena je vaš spletni naslov, digitalna identiteta in prvi stik obiskovalca z vašim spletnim mestom. Prav zato je pomembno, da jo registrirate pri ponudniku, ki zagotavlja varnost, zanesljivost in podporo, ko jo potrebujete. Če želite svojo zgodbo, blagovno znamko ali podjetniško idejo predstaviti profesionalno, je premišljena izbira registrarja ena najpomembnejših odločitev. Na slovenskem trgu že več kot dve desetletji izstopa NEOSERV, pri katerem je danes registriranih že več kot 58.000 domen. V nadaljevanju spoznajte 11 razlogov, zakaj je registracijo domene smiselno zaupati omenjenemu ponudniku.

1. Več kot dve desetletji izkušenj in stabilnega delovanja

Pri izbiri registrarja ni pomembna le cena domene, temveč tudi tradicija, stabilnost in zanesljivost ponudnika. NEOSERV za svoje naročnike skrbi že od leta 2003, kar pomeni, da je podjetje uspešno preživelo številne tehnološke spremembe, varnostne izzive in razvojne preobrate na področju spleta. Danes ponudniku zaupa že več kot 23.000 naročnikov, med katerimi so tako posamezniki kot številna domača in tuja podjetja. Visoke številke niso naključje, temveč rezultat dolgoletnega stabilnega delovanja, zanesljive infrastrukture, stalnega vlaganja v sodobne rešitve ter dosledne usmerjenosti v zadovoljstvo uporabnikov.

2. Registracija 1000+ domen po najnižji ceni v Sloveniji

Pri izbiri registrarja je cena domene za marsikoga eden pomembnejših dejavnikov, saj vsak želi svojo pot na spletu začeti s čim nižjimi stroški. Dobra novica je, da je pri NEOSERV na voljo registracija domene že od 0,99 €, ponudba domenskih končnic pa je izjemno široka.

NEOSERV na več kot 1000 različnih domenskih končnic zagotavlja garancijo najnižje cene v Sloveniji, kar predstavlja pomembno konkurenčno prednost. Cene so jasno in pregledno objavljene, brez skritih stroškov ali nejasnih doplačil pri registraciji, podaljšanju ali prenosu domene.

3. Hiter in enostaven postopek nakupa

Registracija domene danes ne bi smela biti zapleten ali dolgotrajen proces. Pri NEOSERV je celoten postopek zasnovan pregledno in uporabniku prijazno – domeno lahko registrirate hitro, brez nepotrebnih administrativnih ovir in zmede. Sistem je intuitiven ter omogoča jasno vodenje skozi posamezne korake, zato se boste brez težav znašli tudi, če domeno registrirate prvič. V praksi to pomeni, da v iskalnik domen vpišete svojo želeno domeno, jo dodate v košarico, po potrebi izberete dodatne storitve (npr. spletno gostovanje in SSL certifikat), vnesete svoje podatke ter izvedete plačilo. Ob izbiri plačilne metode, ki omogoča takošnje plačilo, je domena registrirana praktično v trenutku. Tako lahko s postavitvijo nove spletne strani začnete brez odlašanja.

4. Preprosto in učinkovito preverjanje razpoložljivosti

Registracija domene se začne z vprašanjem, ali je želena domena sploh na voljo. Če je že zasedena, je treba poiskati ustrezno alternativo. Preverjanje proste domene je torej korak, ki vam pomaga hitro ugotoviti, pri čem ste. Pri NEOSERV je ta postopek izjemno preprost – na njihovi spletni strani v iskalnik domen vnesete želeno domeno in v trenutku prejmete odgovor o njeni razpoložljivosti. Sistem vam ne prikaže zgolj podatka, ali je domena prosta ali zasedena, temveč ponudi tudi smiselne alternative z drugimi domenskimi končnicami. Tako lahko enostavno prilagodite svojo izbiro in poiščete drugo rešitev, če vaša prvotna ideja ni več na voljo. Na podlagi prikazanih možnosti se nato lažje odločite za domeno, ki najbolje ustreza vašemu projektu.

5. Izjemno široka izbira domenskih končnic

Pri izbiri domene danes niste več omejeni zgolj na nekaj najbolj prepoznavnih končnic, kot so .com, .net, .org in podobne. Če želite, da spletni naslov res odraža vašo dejavnost ali značaj blagovne znamke, vam je pri NEOSERV na voljo izjemno širok nabor možnosti. Izbirate lahko med domenami z: - nacionalnimi končnicami (.si, .hr, .eu, .de, .at, .it, .cz, .sk, .hu, .fr, .me ...), - generičnimi končnicami (.com, .net, .org, .info, .biz, .pro, .name, .tel ...), - tematskimi končnicami (.shop, .app, .tech, .design, .studio, .blog, .store, .online ...). Pri NEOSERV svetujejo, da poleg osnovne domene (npr. vasadomena.si) registrirate tudi druge popularne domenske končnice z istim imenom (npr. vasadomena.com, vasadomena.eu), saj se na ta način zavarujete pred konkurenco in si zagotovite dodatno zaščito svoje spletne identitete.

6. Zanesljiva in odzivna tehnična podpora (24/7)

Pri spletnih storitvah se prava kakovost pogosto pokaže šele, ko potrebujete pomoč. Zato ne preseneča, da je strokovna in hitro odzivna tehnična podpora med najpomembnejšimi razlogi, zaradi katerih mnogi izberejo NEOSERV. Do danes je omenjeni ponudnik zbral že več kot 3.500 pohval, ki pričajo o zanesljivem in naročniku prijaznem pristopu.

Podpora je na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu – tudi med vikendi in prazniki – zato lahko računate na pomoč vedno, ko jo potrebujete. Ekipa strokovnjakov pomaga tako pri tehničnih vprašanjih kot pri svetovanju glede optimalne izbire storitev. To je še posebej pomembno pri poslovnih spletnih straneh in trgovinah, kjer lahko vsaka tehnična težava pomeni izgubljene priložnosti ali prihodke.

7. Brezplačne dodatne ugodnosti ob registraciji

Pri NEOSERV registracija domene pomeni več kot le rezervacijo spletnega naslova. Ob registraciji so namreč vključene tudi dodatne storitve, ki olajšajo prve korake na spletu. - Brezplačen e-poštni naslov za posredovanje sporočil – zagotavlja profesionalno komunikacijo z lastno domeno brez dodatnih stroškov. - Brezplačno DNS gostovanje – omogoča upravljanje DNS zapisov brez zunanjih storitev ali gostovanja ter vključuje DDoS zaščito in DNS strežnike na več celinah. - Orodje za brezplačno izdelavo spletne strani – NEOSERV STUDIO je preprosto orodje, s katerim si lahko brez programerskega znanja v le nekaj korakih izdelate spletno stran. - Naročniški center Moj NEOSERV – sodoben vmesnik uporabnikom omogoča hitro in pregledno upravljanje vseh storitev, naročniških podatkov ter dokumentov na enem mestu. Z dodatnimi storitvami in funkcionalnostmi so prvi koraki po registraciji domene mnogo enostavnejši. Temelji so postavljeni, vi pa se lahko osredotočite na razvoj svojega projekta.

8. Samodejni opomniki za pravočasno podaljšanje domene

Ker je veljavnost domene časovno omejena, jo je treba po določenem obdobju podaljšati. Če domena ni podaljšana pravočasno, lahko to povzroči nedelovanje spletne strani, prekinitev e-poštne komunikacije ali celo izgubo domene. Pri NEOSERV zato skrbijo, da so naročniki o bližajočem se poteku domene večkrat jasno obveščeni. Obvestila na svoj kontaktni e-naslov prejmete dovolj zgodaj (npr. mesec dni pred potekom, teden dni pred potekom in nekaj dni pred potekom), da lahko brez naglice uredite podaljšanje domene in ohranite nemoteno delovanje svojih spletnih storitev. Tako je tveganje, da bi zaradi spregledanega roka prišlo do izpada ali izgube domene, bistveno manjše.

9. Enostavno upravljanje storitev v Moj NEOSERV

Upravljanje domen in ostalih spletnih storitev je lahko zahtevno, vendar je pri NEOSERV zasnovano pregledno in uporabniku prijazno. Naročniški center Moj NEOSERV je bil v začetku leta 2026 popolnoma prenovljen, s čimer je postal še sodobnejši, hitrejši in bolj intuitiven za uporabo.

Prek prenovljenega vmesnika imajo naročniki na enem mestu popoln pregled nad svojimi storitvami. Z le nekaj kliki lahko: - podaljšajo svoje domene, - nastavijo DNS strežnike, - uredijo kontaktne podatke, - pregledajo račune in predračune, - dostopajo do paketa spletnega gostovanja (cPanel), - sodelujejo v partnerskem (affiliate) programu, - upravljajo dodatne storitve. Sistem omogoča varno prijavo z dvofaktorsko avtentikacijo (2FA), kar dodatno povečuje zaščito uporabniškega računa. Vmesnik je prilagojen tudi mobilnim napravam, zato lahko svoje storitve urejate hitro in enostavno ne glede na to, ali dostopate z računalnika, tablice ali telefona.

10. Prenos domene k NEOSERV brez zapletov

V primeru, da imate domeno že registrirano pri drugem ponudniku, jo lahko brez zapletov prenesete k NEOSERV. Za prenos potrebujete le EPP kodo, ki jo pridobite pri obstoječem registrarju. Ko omenjeno kodo posredujete novemu registrarju, se izvede postopek prenosa. Če se ob tem odločite tudi za selitev spletnega gostovanja, pri NEOSERV nudijo brezplačen prenos spletnih strani in e-poštnih predalov. Migracija paketa gostovanja je izvedena hitro in brez prekinitve delovanja storitev – obiskovalci sprememb ne zaznajo, e-pošta pa ves čas deluje nemoteno.

11. Vse na enem mestu

NEOSERV ni le registrar domen, temveč celovit ponudnik spletnih rešitev. Poleg registracije domen ponuja tudi spletno gostovanje, VPS strežnike, poslovne e-poštne storitve in SSL certifikate. Vse potrebne storitve za delovanje spletne strani so tako zbrane na enem mestu. Namesto razpršenih storitev pri različnih ponudnikih imate nadzor nad domeno, gostovanjem in spletno stranjo znotraj enotnega sistema. Takšna organizacija poenostavi vsakodnevno upravljanje, zmanjša administrativne zaplete ter omogoča boljši pregled nad vsemi zakupljenimi storitvami.

NEOSERV – hitra in cenovno ugodna registracija domen

Domena ni zgolj naslov na spletu, temveč temelj vaše spletne identitete. Z njo gradite prepoznavnost, zaupanje obiskovalcev in dolgoročno prisotnost na spletu, zato je izbira registrarja pomembna strateška odločitev. Čeprav je menjava ponudnika mogoča, prinaša dodatne postopke in usklajevanja, ki se jim je smiselno izogniti z dobro izbiro že na začetku.