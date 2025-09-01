Preproste sladice, ki so navdušile v 2025

3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Rumove lunice (polmeseci)
Ideja za silvestrovo zabavo, ki vedno navduši
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Top recepti leta 2025: 5 najbolj branih jedi, ki so navdušile bralce
V letu 2025 so bralci najbolj posegali po receptih, ki združujejo domačnost, preprostost in pridih posebnosti. Med najbolj branimi najdemo tri odlične sladice, eno brezčasno klasiko za družinski obed ter toplo nostalgično jed, ki nas popelje v kuhinjo naših babic. Predstavljamo vam pet receptov, ki so zaznamovali leto na kulinaričnem portalu Okusno.je.
Razsvetljena zaključna slovesnost EPK
Evropska prestolnica kulture 2025 Nova Gorica – Gorica bo leto simbolično sklenila s četrtim množičnim spektaklom Brezmejne božične luči, ki bo tokrat zasijal v duhu skupnega evropskega sodelovanja. Zaključna slovesnost bo potekala v soorganizaciji s sedanjimi in prihodnjimi evropskimi prestolnicami kulture – iz Finske, Nemčije, Slovaške in našega čezmejnega območja med Slovenijo in Italijo.
Spekulas torta z jabolki
Praznično vzdušje kliče po posebnih tortah, kot je tale napihnjenka. Da jo postaviš na mizo, moraš v biskvitu izvesti odprti kop, ga zasuti z jabolčnim nadevom, dokaze pa zakriti s kupolo iz smetane.Po vrhu naneseš nadrobljen biskvit, vse skupaj pa lično obdaš s spekulas piškoti.
Kaj jesti pred dolgo vožnjo, da ostanete zbrani in brez utrujenosti
Dolga vožnja zahteva stabilno energijo, dobro prebavo in dovolj zbranosti, da lahko voznik več ur spremlja promet ter hitro odreagira. Pri podjetju Dober Avto pogosto slišimo, da se vozniki počutijo utrujene že v prvih urah vožnje, čeprav niso preobremenjeni. Pogosto je razlog napačen obrok pred potjo. Prehrana pred odhodom pomembno vpliva na počutje, budnost in varnost. Zato je izbira obroka pred dolgo vožnjo enako pomembna kot tehnična priprava avtomobila.
Kečap, ki postavlja nove standarde: manj sladkorja, več okusa
V Istri raste zgodba, ki dokazuje, da najbolj pristni okusi nastanejo iz ljubezni do zemlje in domačih sestavin. Janko Barbiš je med epidemijo razvil domač kečap Istrijanko, ki je narejen iz svežih pelatov San Marzano, ročno obranih in predelanih brez ene same bližnjice. To je kečap, ki ga je ustvaril oče, ki je želel svoji družini ponuditi nekaj bolj naravnega, bolj pristnega in resnično domačega.
Super ideja za družinsko kosilo: preprosto, hitro in ugodno
V hitrem tempu sodobnega življenja pogosto pozabimo, kako pomembno se je ustaviti in nameniti čas tistim, ki jih imamo radi. Prav ti trenutki bližine nam dajejo občutek miru, povezanosti in topline – vrednote, ki jih v vsakdanjem vrvežu zlahka potisnemo na stranski tir.
Bi si danes privoščili nekaj pristnega?
Ste spet ostali brez ideje, kaj skuhati za kosilo? Ali pa, kaj dobrega ponuditi gostom, ki so se šele zjutraj napovedali na popoldanski obisk? In s čim postreči z žara, ko so klasične piknik ponudbe že vsi malce naveličani?
Slovenske mlečne dobrote, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše
V Poljanski dolini, kjer se zeleni travniki prepletajo z gozdovi in vonj po svežem mleku spremlja vsakdanje življenje, stoji Kmetija Pustotnik, ena od pionirskih sirarskih kmetij v Sloveniji. Njihova zgodba se je začela pred več kot 35 leti, ko sta starša današnjih naslednikov z veliko mero poguma, dela in vizije postavila temelje, na katerih danes uspeva sodobna družinska sirarna.
10 let in več kot 1.300 lokacij Fresh Corner
MOL v Sloveniji je obeležil 10. obletnico gastronomskega koncepta Fresh Corner, ki ga je Skupina MOL prvič predstavila leta 2015. Koncept, ki združuje kakovostno kavo, sveže prigrizke in druge izdelke za udobnejše postanke na poti, je v desetletju postal ena največjih gastronomskih mrež v regiji, saj je dostopen že na več kot 1.300 lokacijah po Evropi.
Nasveti za hitro in enostavno kuhanje med tednom
Med tednom, ko se nam stalno nekam mudi in so dnevi polni obveznosti, je kuhanje le še dodaten opravek, ki nam jemlje dragocen prosti čas. Vendar ni treba, da je temu tako. Z nekaj preprostimi triki, dobrim načrtovanjem in pomočjo umetne inteligence lahko vsakodnevno kuhanje postane prijetno, hitro in ustvarjalno.
Natalija Verboten navdušila z odlično nedeljsko sladico
Sladica Natalije Verboten je hitra in enostavna za pripravo, predvsem pa je tako dobra, da se boste težko ustavili zgolj pri enem kosu.