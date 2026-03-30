okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosilo Na hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Tortilja z jajci iz pečice
Na hitro

Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova

Tortilja z jajci iz pečice ni le odličen zajtrk, ampak tudi super ideja za hitro kosilo ali večerjo. Priprava vam vzame le nekaj minut, pečica pa opravi večino dela. Ko jo enkrat poskusite, bo hitro postala stalnica na jedilniku, ker je preprosto preveč dobra, da bi ostala le enkratna ideja.

M.J. , S.B.
30. 03. 2026 04.00

Iščete idejo za zajtrk, ki je hiter, okusen in nekoliko drugačen od klasičnih jajc ali kruha? Ta preprosta tortilja z jajčno zmesjo je prava uspešnica, saj je pripravljena v nekaj minutah, z minimalno količino sestavin, rezultat pa je presenetljivo bogat in nasiten.

Odkrijte preprosto in hitro pripravo tortilje z jajci iz pečice, ki združuje bogastvo okusov in hranilnost. FOTO: osebni arhiv

Gre za nekakšno kombinacijo med tortiljo in kišem, ki jo lahko popolnoma prilagodite svojemu okusu. Osnova je vedno enaka, dodatki pa so tisti, ki naredijo vsako različico posebno. Za osnovo preprosto uporabite večjo tortiljo, ki jo napolnite z jajčno zmesjo, v katero lahko vmešate poljubne dodatke - od sira, skute, zelenjave in zelišč do koščkov šunke, mesa ali tune.

Rezultat je odlična jed, ki pa ni le okusna, ampak tudi uravnotežena. Jajca poskrbijo za kakovostne beljakovine, ki nas nasitijo za dlje časa, tortilja doda energijo, z dodatkom zelenjave pa v obrok vnesemo vlaknine, vitamine in minerale. Če uporabimo skuto, zrnati sir ali skyr, pa jed postane še bolj beljakovinsko bogata in primerna tudi za vse, ki pazijo na prehrano.

Tortilja z jajci iz pečice (hiter kiš)

Sestavine:

- 1 večja tortilja

- 2–3 jajca

- 2 žlici mleka ali smetane (po želji)

- sol in poper

- pest naribanega sira

Dodatki po želji:

- šunka, pečeno meso ali slanina

- dimljen losos ali tuna

- sveža ali pečena zelenjava (paprika, bučke, špinača)

- zelišča

- skuta, zrnati sir ali skyr

Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Preberi še Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe

Priprava:

Tortiljo položite v manjši okrogel pekač ali model, da se ob robu rahlo dvigne (kot košarica).

V skledi razžvrkljajte jajca, dodajte mleko, sol, poper in polovico sira.

Po tortilji razporedite izbrane dodatke (šunka, zelenjava, sir ...), nato vse prelijte z jajčno zmesjo.

Pecite v pečici na 180 stopinjah Celzija približno 15–20 minut, da se jajčna zmes strdi in robovi tortilje zlato zapečejo.

Popolna ideja za zajtrk, kosilo ali večerjo, ki jo boste vzljubili zaradi enostavnosti in vsestranskosti. FOTO: osebni arhiv

Zakaj je ta zajtrk tako priljubljen?

- Pripravljen je hitro in brez zapletov.

- Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, uporabite lahko tudi ostanke iz hladilnika (že nariban sir, pečeno meso, pečena ali kuhana zelenjava ipd.).

- Tortiljo lahko vsakič pripravite drugače.

Ideje za različice:

Beljakovinska različica: skyr, zrnati sir in špinača

Klasična: šunka in sir

Zelenjavna: bučke, paprika in feta

Bolj razkošna: dimljen losos, kremni sir in koper

Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Preberi še Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure
Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Preberi še Zajtrk ni nujno zapleten in ti recepti so dokaz za to
Slastne tortilje za popestritev tedenskega jedilnika
Preberi še Slastne tortilje za popestritev tedenskega jedilnika
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Na hitro

Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure