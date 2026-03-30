Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova

Iščete idejo za zajtrk, ki je hiter, okusen in nekoliko drugačen od klasičnih jajc ali kruha? Ta preprosta tortilja z jajčno zmesjo je prava uspešnica, saj je pripravljena v nekaj minutah, z minimalno količino sestavin, rezultat pa je presenetljivo bogat in nasiten.
Gre za nekakšno kombinacijo med tortiljo in kišem, ki jo lahko popolnoma prilagodite svojemu okusu. Osnova je vedno enaka, dodatki pa so tisti, ki naredijo vsako različico posebno. Za osnovo preprosto uporabite večjo tortiljo, ki jo napolnite z jajčno zmesjo, v katero lahko vmešate poljubne dodatke - od sira, skute, zelenjave in zelišč do koščkov šunke, mesa ali tune.
Rezultat je odlična jed, ki pa ni le okusna, ampak tudi uravnotežena. Jajca poskrbijo za kakovostne beljakovine, ki nas nasitijo za dlje časa, tortilja doda energijo, z dodatkom zelenjave pa v obrok vnesemo vlaknine, vitamine in minerale. Če uporabimo skuto, zrnati sir ali skyr, pa jed postane še bolj beljakovinsko bogata in primerna tudi za vse, ki pazijo na prehrano.
Tortilja z jajci iz pečice (hiter kiš)
Sestavine:
- 1 večja tortilja
- 2–3 jajca
- 2 žlici mleka ali smetane (po želji)
- sol in poper
- pest naribanega sira
Dodatki po želji:
- šunka, pečeno meso ali slanina
- dimljen losos ali tuna
- sveža ali pečena zelenjava (paprika, bučke, špinača)
- zelišča
- skuta, zrnati sir ali skyr
Priprava:
Tortiljo položite v manjši okrogel pekač ali model, da se ob robu rahlo dvigne (kot košarica).
V skledi razžvrkljajte jajca, dodajte mleko, sol, poper in polovico sira.
Po tortilji razporedite izbrane dodatke (šunka, zelenjava, sir ...), nato vse prelijte z jajčno zmesjo.
Pecite v pečici na 180 stopinjah Celzija približno 15–20 minut, da se jajčna zmes strdi in robovi tortilje zlato zapečejo.
Zakaj je ta zajtrk tako priljubljen?
- Pripravljen je hitro in brez zapletov.
- Potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, uporabite lahko tudi ostanke iz hladilnika (že nariban sir, pečeno meso, pečena ali kuhana zelenjava ipd.).
- Tortiljo lahko vsakič pripravite drugače.
Ideje za različice:
Beljakovinska različica: skyr, zrnati sir in špinača
Klasična: šunka in sir
Zelenjavna: bučke, paprika in feta
Bolj razkošna: dimljen losos, kremni sir in koper