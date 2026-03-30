Le nekaj sestavin in pečica: zajtrk, ki ga boste pripravljali znova in znova

Iščete idejo za zajtrk, ki je hiter, okusen in nekoliko drugačen od klasičnih jajc ali kruha? Ta preprosta tortilja z jajčno zmesjo je prava uspešnica, saj je pripravljena v nekaj minutah, z minimalno količino sestavin, rezultat pa je presenetljivo bogat in nasiten.

Gre za nekakšno kombinacijo med tortiljo in kišem, ki jo lahko popolnoma prilagodite svojemu okusu. Osnova je vedno enaka, dodatki pa so tisti, ki naredijo vsako različico posebno. Za osnovo preprosto uporabite večjo tortiljo, ki jo napolnite z jajčno zmesjo, v katero lahko vmešate poljubne dodatke - od sira, skute, zelenjave in zelišč do koščkov šunke, mesa ali tune.

Rezultat je odlična jed, ki pa ni le okusna, ampak tudi uravnotežena. Jajca poskrbijo za kakovostne beljakovine, ki nas nasitijo za dlje časa, tortilja doda energijo, z dodatkom zelenjave pa v obrok vnesemo vlaknine, vitamine in minerale. Če uporabimo skuto, zrnati sir ali skyr, pa jed postane še bolj beljakovinsko bogata in primerna tudi za vse, ki pazijo na prehrano.