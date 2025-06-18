5 zajtrkov za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja

Ko kuhinjo raje pustimo pri miru in dan začnemo sveže

Poleti si zjutraj ne želimo vroče ponve in kuhanja – želimo nekaj, kar nas napolni z energijo, a hkrati ne obteži. Dober poletni zajtrk je svež, preprost in hitro pripravljen. Idealno pa je tudi, če ga lahko delno pripravimo že večer prej. V tem članku ti predstavljamo pet lahkotnih zajtrkov, s katerimi boš z veseljem začel dan – tudi pri 30 stopinjah Celzija!

icon-expand Zajtrk naj ti pomaga ohraniti energijo – brez da te zaduši vročina. FOTO: Adobe Stock

1. Avokadov toast z limetinim prelivom in redkvico

Zakaj je odličen: Polnovreden kruh, kremasti avokado in osvežujoč limetin sok so popolna poletna kombinacija. Redkvica doda hrustljavost, jed pa lahko popestriš s svežo meto ali čilijem. Priprava: Zmečkaj avokado z limetinim sokom, soljo in poprom. Namaži na popečen polnozrnat kruh ali toast in okrasi z rezinami redkvice.

2. Čeznočni kosmiči s kokosom in malinami

Zakaj je odličen: Pripraviš ga zvečer, zjutraj pa te že čaka v hladilniku. Kokosovo mleko in sveže maline ustvarijo popoln tropski okus. Priprava: kozarcu zmešaj ovsene kosmiče, kokosovo mleko, žličko medu in chia semena. Po vrhu dodaj maline. Pusti čez noč v hladilniku.

3. Sadna solata z limoninim prelivom in meto

Zakaj je odlična: Hidratacija in vitamini v enem – popolna izbira za tiste, ki zjutraj ne morejo pojesti težkega obroka. Priprava: Nareži lubenico, breskev, borovnice in grozdje. Pokapaj z limoninim sokom, dodaj nekaj lističev mete in postrezi ohlajeno.

icon-expand Okusen zajtrk lahko delno pripravimo že večer prej. FOTO: Adobe Stock

4. Hladen jajčni sendvič z jogurtovo omako

Zakaj je odličen: Proteinski zajtrk, ki te nasiti, ne da bi moral pri tem segrevati štedilnik, saj lahko jajca skuhaš že večer prej. Priprava: Na polnozrnat kruh dodaj narezana kuhana jajca, rukolo ter omako iz grškega jogurta, gorčice in limoninega soka.

5. Smuti skleda z banano in borovnicami

Zakaj je odlična: Tako pripravljen zajtrk je osvežilen, gost in poln antioksidantov – kot da bi jedli sladoled, ampak brez slabe vesti. Priprava: Zblendaj zamrznjeno banano, borovnice, malo rastlinskega mleka oziroma napitka in žličko arašidovega masla. Postrezi v skledi z dodatki, kot so oreščki, kokos in semena.