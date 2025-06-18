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Avokado toast z limeto in redkvico
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5 zajtrkov za vroče dni: lahkotni, osvežilni in brez kuhanja

Želite v vročih dneh začeti dan sveže in polni energije? Odkrijte 5 odličnih receptov za poletne zajtrke, ki ne zahtevajo kuhanja in so pripravljeni v hipu. Od kremastega avokadovega toasta do osvežilne smuti sklede – vsak recept je preprost, hiter in poln okusa, idealen za vroče dni. Poskusite jih vse in uživajte v osvežujočem začetku dneva!

M.J.
18. 06. 2025 04.00

Ko kuhinjo raje pustimo pri miru in dan začnemo sveže

Poleti si zjutraj ne želimo vroče ponve in kuhanja – želimo nekaj, kar nas napolni z energijo, a hkrati ne obteži. Dober poletni zajtrk je svež, preprost in hitro pripravljen. Idealno pa je tudi, če ga lahko delno pripravimo že večer prej. V tem članku ti predstavljamo pet lahkotnih zajtrkov, s katerimi boš z veseljem začel dan – tudi pri 30 stopinjah Celzija!

Zajtrk naj ti pomaga ohraniti energijo – brez da te zaduši vročina.
Zajtrk naj ti pomaga ohraniti energijo – brez da te zaduši vročina. FOTO: Adobe Stock

1. Avokadov toast z limetinim prelivom in redkvico

Zakaj je odličen:

Polnovreden kruh, kremasti avokado in osvežujoč limetin sok so popolna poletna kombinacija. Redkvica doda hrustljavost, jed pa lahko popestriš s svežo meto ali čilijem.

Priprava:

Zmečkaj avokado z limetinim sokom, soljo in poprom. Namaži na popečen polnozrnat kruh ali toast in okrasi z rezinami redkvice.

Zdrav poletni zajtrk, ki ga lahko pripravite tudi vnaprej
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2. Čeznočni kosmiči s kokosom in malinami

Zakaj je odličen:

Pripraviš ga zvečer, zjutraj pa te že čaka v hladilniku. Kokosovo mleko in sveže maline ustvarijo popoln tropski okus.

Priprava:

kozarcu zmešaj ovsene kosmiče, kokosovo mleko, žličko medu in chia semena. Po vrhu dodaj maline. Pusti čez noč v hladilniku.

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3. Sadna solata z limoninim prelivom in meto

Zakaj je odlična:

Hidratacija in vitamini v enem – popolna izbira za tiste, ki zjutraj ne morejo pojesti težkega obroka.

Priprava:

Nareži lubenico, breskev, borovnice in grozdje. Pokapaj z limoninim sokom, dodaj nekaj lističev mete in postrezi ohlajeno.

Okusen zajtrk lahko delno pripravimo že večer prej.
Okusen zajtrk lahko delno pripravimo že večer prej. FOTO: Adobe Stock

4. Hladen jajčni sendvič z jogurtovo omako

Zakaj je odličen:

Proteinski zajtrk, ki te nasiti, ne da bi moral pri tem segrevati štedilnik, saj lahko jajca skuhaš že večer prej.

Priprava:

Na polnozrnat kruh dodaj narezana kuhana jajca, rukolo ter omako iz grškega jogurta, gorčice in limoninega soka.

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5. Smuti skleda z banano in borovnicami

Zakaj je odlična:

Tako pripravljen zajtrk je osvežilen, gost in poln antioksidantov – kot da bi jedli sladoled, ampak brez slabe vesti.

Priprava:

Zblendaj zamrznjeno banano, borovnice, malo rastlinskega mleka oziroma napitka in žličko arašidovega masla. Postrezi v skledi z dodatki, kot so oreščki, kokos in semena.

Zdrav poletni zajtrk brez kuhanja, ki ga boste pojedli z užitkom
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