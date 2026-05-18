okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosilo Na hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Špageti all'assassina
Na hitro

'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet

Špageti na prvi pogled delujejo skoraj zažgani. Robovi so temni, na nekaterih mestih hrustljavi, ponev pa je videti, kot da je šlo nekaj narobe. A prav v tem je skrivnost ene najbolj posebnih italijanskih testeninskih jedi, ki ji mnogi pravijo kar "ubijalski špageti".

S.B.
18. 05. 2026 04.00

"Spaghetti all'assassina" so tradicionalna specialiteta iz italijanskega mesta Bari v Apuliji, ki je v zadnjih letih postala pravi spletni hit in osvojila ljubitelje testenin po vsem svetu. Posebnost jedi je v tem, da se špageti ne kuhajo klasično v loncu z vrelo vodo, ampak neposredno v vroči ponvi, kjer se postopoma kuhajo, pečejo in na določenih mestih celo namenoma prismodijo.

Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati
Preberi še Koliko testenin na osebo: priporočila, ki jih je dobro upoštevati

Zakaj so špageti dobili tako "ubijalsko" ime?

Ime dobesedno pomeni "po morilsko" oziroma "morilski špageti". Po eni od najbolj znanih razlag naj bi jed dobila ime zaradi svoje intenzivne pikantnosti, saj tradicionalni recept vsebuje veliko čilija.

Druga razlaga pa pravi, da je ime povezano s tehniko priprave: testenine se med kuhanjem skoraj "ubijalsko" zapečejo in dobijo izrazito karamelizirano, hrustljavo skorjo. Prav ta hrustljavo zapečena lastnost je zaščitni znak te jedi.

Testenine po 'morilsko', vas bodo povsem navdušile.
Testenine po 'morilsko', vas bodo povsem navdušile. FOTO: Adobe Stock

Testenine, ki se kuhajo kot rižota

Kot že omenjeno, je največja posebnost jedi tehnika priprave.

Špageti se surovi položijo neposredno v ponev z oljčnim oljem, česnom, paradižnikovo omako in čilijem. Nato se postopoma doliva vroča osnova, narejena iz kombinacije vode in paradižnikovega koncentrata, podobno kot pri pripravi rižote.

Ko tekočina izhlapeva, se testenine začnejo oprijemati dna ponve. In ravno to je cilj.

Kuharji poudarjajo, da se morajo špageti na določenih mestih skoraj prismoditi, saj ravno ta rahlo zažgan okus ustvari značilno globino jedi. Nato se testenine v ponvi obračajo, postopek prilivanja tekočine pa se ponavlja, dokler testenine niso hkrati mehke, pikantne in hrustljave.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dolga leta skoraj pozabljena jed

Čeprav so "ubijalski špageti" danes viralna uspešnica na TikToku in Instagramu, je bila jed desetletja predvsem lokalna specialiteta Barija.

Po poročanju italijanskih gastronomskih medijev naj bi recept nastal v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v eni izmed restavracij v Bariju, kjer je kuhar po naključju pustil testenine predolgo na ognju. Namesto da bi jed zavrgel, jo je postregel gostom in nastala je nova kulinarična klasika.

Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Preberi še Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo

Zakaj so ljudje obsedeni z njimi?

Uspeh jedi temelji predvsem na kontrastu tekstur, kot so mehka sredica testenin in hrustljavi robovi, vse skupaj pa dopolni močan okus paradižnika in čilija ter dimljena nota zapečenega dela. Gre za nekaj povsem drugačnega od klasičnih italijanskih testenin, kjer se običajno izogibajo prismojenim okusom.

Prav zato mnogi kuharski mojstri opisujejo "spaghetti all'assassina" kot eno najbolj drznih italijanskih testeninskih jedi.

Na hitro
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova
Preberi še Slastno kosilo v eni ponvi: Te testenine boste pripravljali znova in znova

Vir: La Cucina Italiana

ubijalski špageti spaghetti all’assassina italijanska kuhinja recepti za testenine Bari morilski špageti
Zdravo in vegi

Nepričakovana sestavina za najboljšo kremno omako vseh časov

Okusno.je Božanske testenine po domačem receptu iz slovenske Istre
Dominvrt.si Buča špagetarica – zimska buča z zanimivim imenom
Okusno.je Nenavaden način serviranja testenin, s katerim nas je navdušila bralka
Okusno.je Božanske italijanske testenine, ki so popolna izbira za hitro poletno kosilo
Vizita.si So testenine res 'sovražnik' številka ena?
Okusno.je Najboljša bolonjska omaka: Kuharski mojster pravi, da je ta sestavina nujna
Okusno.je Slastne testenine, pripravljene v manj kot pol ure, po receptu Anje Fir
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20