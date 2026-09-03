Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino

Fajite so priljubljena mehiška jed, pri kateri se mehke tortilje napolnijo s pečeno zelenjavo in začinjenim piščančjim mesom. Recept je zelo prilagodljiv, zato lahko po želji dodate tudi fižol, koruzo ali drugo zelenjavo.

Tako boste pripravili sočne piščančje fajite

Začimba je pri fajitah ključnega pomena. Mešanica čilija, paprike, kumine, česna in soli poskrbi za izrazit, rahlo pikanten okus, ki se odlično poda k pečeni zelenjavi in piščancu. Najbolj praktično je, da meso in zelenjavo spečete skupaj na zelo vročem pekaču. Tako se zelenjava lepo zapeče, piščanec pa ostane sočen. Medtem ko se vse skupaj peče, lahko pripravite še avokadovo omako in pogrejete tortilje. Sestavine za piščančje fajite Za piščanca in zelenjavo: - 600–700 g piščančjih prsi - 1 večja rdeča čebula - 1 rumena paprika - 1 zelena paprika - 1 rdeča paprika - 4 žlice oljčnega olja - sol in poper Za mešanico začimb: - 1 žlička čilija v prahu - 1 žlička sladkorja - 1 žlička soli - 1 žlička mlete paprike - pol žličke česna v prahu - 1 žlička mlete kumine Za jogurtovo omako: - 4 žlice jogurta - 1 žlička čilija v prahu - 1 žlička soli - 1 žlička mlete paprike - pol žličke česna v prahu Za postrežbo: - 6 tortilj Po želji lahko dodate še koruzo, fižol ali drugo zelenjavo.

Priprava: 1. Najprej pripravimo mešanico začimb. V manjši skodelici zmešamo čili v prahu, sladkor, sol, mleto papriko, česen v prahu in mleto kumine. Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija in vključimo funkcijo žara oziroma zgornjega gretja. Večji pekač premažemo z dvema žlicama oljčnega olja in ga postavimo v pečico, da se dobro segreje. 2. Piščančje prsi narežemo na tanke trakove. Stresemo jih v večjo skledo in jih dobro natremo s pripravljeno mešanico začimb. Čebulo narežemo na nekoliko debelejše rezine, paprike pa na trakove. Dodamo jih k piščancu, prilijemo preostali dve žlici oljčnega olja ter vse skupaj dobro premešamo. 3. Ko je pekač zelo vroč, nanj v enem sloju razporedimo piščanca in zelenjavo. Pazimo, da se sestavine čim manj prekrivajo, saj se bodo tako lepše zapekle. Pekač postavimo v pečico in pečemo približno 15 minut oziroma toliko časa, da je piščanec pečen, zelenjava pa lepo zapečena. 4. Medtem pripravimo omako. V skodelico dodamo jogurt, čili v prahu, žličko soli, mleto papriko in česen v prahu. Dobro zmešamo. 5. Tortilje medtem na suhi ponvi segrejemo. Zadostuje približno 1–2 minuti na vsaki strani, da postanejo mehke in prijetno tople. 6. Pečenega piščanca in zelenjavo vzamemo iz pečice. Na vsako toplo tortiljo naložimo nekaj piščanca in zelenjave ter dodamo žlico omake. Tortiljo prepognemo in postrežemo takoj.

icon-expand Sočne piščančje fajite FOTO: M. A.

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