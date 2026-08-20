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losos v omaki iz limone in masla
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Sočen losos v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit

Sočen losos z zlato zapečeno skorjico in omako iz masla ter limone je lahko na mizi v samo 10 minutah. Skrivnost priljubljenega recepta je v klasični kuharski tehniki priprave rjavega masla, ki jedi doda izrazit oreškast okus.

M.J.
20. 08. 2026 04.00

Če iščete hitro kosilo ali večerjo, ki je videti in okusiti precej bolj prefinjeno, kot zahteva sama priprava, je losos v omaki iz limone in rjavega masla odlična izbira. Recept je postal zelo priljubljen, potem ko ga je objavila Natasha Kravchuk, priljubljena kulinarična blogerka in ustvarjalka YouTube kanala Natasha's Kitchen.

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Za pripravo potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, celotna jed pa je pripravljena v približno 10 minutah. Vse, kar moramo narediti, je zgolj to, da fileje lososa spečemo v aromatičnem maslu, ki ga obogatimo z limono.

Skrivnost recepta je v klasični kuharski tehniki priprave rjavega masla, ki jedi doda izrazit oreškast okus.
Skrivnost recepta je v klasični kuharski tehniki priprave rjavega masla, ki jedi doda izrazit oreškast okus. FOTO: Shutterstock

Trik, ki naredi razliko: zapečeno maslo

Skrivnost recepta je zapečeno oziroma rjavo maslo (orig. 'beurre noisette'). Gre za priljubljeno tehniko iz francoske kuhinje, pri kateri maslo segrevamo toliko časa, da mlečne beljakovine v njem začnejo rjaveti. Takrat maslo dobi zlato-rjavo barvo in prijeten oreškast vonj, njegov okus pa postane veliko bolj izrazit kot pri navadnem stopljenem maslu.

Prav v tem maslu spečemo lososa, na koncu pa dodamo še limonino lupinico in sok. Ko ponev nagnemo in z masleno omako večkrat prelijemo fileje, se riba enakomerno obda z bogato omako in ostane sočna.

Recept: losos v zapečenem maslu z limono

Sestavine za 4 osebe:

- 4 fileji lososa (skupaj približno 600 g)

- sol in sveže mleti črni poper

- 4 žlice masla

- 1 bio limona

- svež peteršilj za posip

V pičlih 10 minutah bo na vašem krožniku sočen in okusen lososov file z bogato masleno omako.
V pičlih 10 minutah bo na vašem krožniku sočen in okusen lososov file z bogato masleno omako. FOTO: Shutterstock

Priprava:

Fileje lososa dobro osušimo s papirnato brisačo ter jih z obeh strani začinimo s soljo in sveže mletim poprom.

V večji ponvi na srednje močnem ognju stopimo maslo. Segrevamo ga približno 5 minut in občasno mešamo, dokler ne dobi zlato-rjave barve in značilnega oreškastega vonja. Pazimo, da se maslo ne zažge.

V vroče rjavo maslo previdno položimo fileje lososa. Pečemo jih 3–4 minute na eni strani, da dobijo lepo zapečeno skorjico.

Fileje obrnemo in jih pečemo še 2–3 minute. Proti koncu dodamo drobno naribano limonino lupinico in limonin sok.

Ponev nekoliko nagnemo in z žlico zajemamo aromatično maslo ter z njim večkrat prelijemo lososa. Tako bo riba ostala sočna in se bo lepo navzela okusov omake.

Lososa takoj postrežemo, prelijemo s preostankom omake iz ponve in posujemo s sveže nasekljanim peteršiljem.

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Vir: Natasha's kitchen

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