Sočen losos v 10 minutah: skrivnost recepta, ki je čez noč postal svetovni hit

Če iščete hitro kosilo ali večerjo , ki je videti in okusiti precej bolj prefinjeno, kot zahteva sama priprava, je losos v omaki iz limone in rjavega masla odlična izbira. Recept je postal zelo priljubljen, potem ko ga je objavila Natasha Kravchuk, priljubljena kulinarična blogerka in ustvarjalka YouTube kanala Natasha's Kitchen .

Vedno deluje: To je najlažji in najbolj okusen način priprave lososa

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Za pripravo potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, celotna jed pa je pripravljena v približno 10 minutah . Vse, kar moramo narediti, je zgolj to, da fileje lososa spečemo v aromatičnem maslu, ki ga obogatimo z limono.

Skrivnost recepta je v klasični kuharski tehniki priprave rjavega masla, ki jedi doda izrazit oreškast okus.

Prav v tem maslu spečemo lososa, na koncu pa dodamo še limonino lupinico in sok. Ko ponev nagnemo in z masleno omako večkrat prelijemo fileje, se riba enakomerno obda z bogato omako in ostane sočna.

Skrivnost recepta je zapečeno oziroma rjavo maslo (orig. 'beurre noisette'). Gre za priljubljeno tehniko iz francoske kuhinje, pri kateri maslo segrevamo toliko časa, da mlečne beljakovine v njem začnejo rjaveti. Takrat maslo dobi zlato-rjavo barvo in prijeten oreškast vonj , njegov okus pa postane veliko bolj izrazit kot pri navadnem stopljenem maslu.

V pičlih 10 minutah bo na vašem krožniku sočen in okusen lososov file z bogato masleno omako.

Priprava:

Fileje lososa dobro osušimo s papirnato brisačo ter jih z obeh strani začinimo s soljo in sveže mletim poprom.

V večji ponvi na srednje močnem ognju stopimo maslo. Segrevamo ga približno 5 minut in občasno mešamo, dokler ne dobi zlato-rjave barve in značilnega oreškastega vonja. Pazimo, da se maslo ne zažge.

V vroče rjavo maslo previdno položimo fileje lososa. Pečemo jih 3–4 minute na eni strani, da dobijo lepo zapečeno skorjico.

Fileje obrnemo in jih pečemo še 2–3 minute. Proti koncu dodamo drobno naribano limonino lupinico in limonin sok.

Ponev nekoliko nagnemo in z žlico zajemamo aromatično maslo ter z njim večkrat prelijemo lososa. Tako bo riba ostala sočna in se bo lepo navzela okusov omake.

Lososa takoj postrežemo, prelijemo s preostankom omake iz ponve in posujemo s sveže nasekljanim peteršiljem.