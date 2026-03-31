Velikonočni zajčki
Na hitro

Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi

Če iščete idejo za hitro, enostavno in hkrati izjemno prikupno jed, ki bo navdušila tako otroke kot odrasle, so ti zajčki iz listnatega testa prava izbira. Priprava vam ne bo vzela veliko časa, rezultat pa bo popoln dodatek k velikonočnemu zajtrku ali pomladnemu druženju.

M. A. , M.J.
31. 03. 2026 04.00
Listnato testo je izjemno vsestransko živilo, ki omogoča hitro pripravo različnih jedi: od sladkih do slanih prigrizkov. Tokrat ga bomo uporabili za nekaj malo bolj igrivega.

Zakaj boste prikupne zajčke oboževali?

Te prikupne zajčke boste vzljubili, ker so pripravljeni v manj kot 30 minutah in zanje potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki jih imate najverjetneje že doma. Poleg tega so popolni za praznično mizo, saj s svojim videzom takoj pritegnejo pozornost, njihov okus pa navduši že ob prvem grižljaju.

Hitro pripravljeni zajčki so prikupna ideja za popestritev velikonočnega zajtrka.
Hitro pripravljeni zajčki so prikupna ideja za popestritev velikonočnega zajtrka. FOTO: M. A.
Recept: zajčki iz listnatega testa s šunko in sirom

Sestavine:

- 2 x sveže listnato testo v roli

- rezine sira

- rezine šunke

- jajce (za premaz)

Priprava:

Eno rolo listnatega testa razvijemo in po njem najprej razporedimo rezine sira, nato pa še šunke.

Vse skupaj prekrijemo z drugim kosom listnatega testa. Robove dobro stisnemo skupaj (pomagamo si z vilicami).

Testo narežemo na približno 1–1,5 cm široke trakove.

Vsak trak zasukamo in oblikujemo v zajčke (manjše ali večje). Za večje zajčke skupaj zlepimo dva trakova, da dobimo daljši trak.

Zajčke položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Premažemo jih z razžvrkljanim jajcem.

Pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, dokler ne postanejo zlato rjavi.

Namig: Namesto šunke lahko uporabite tudi drugo mesnino ali pa pripravite vegetarijansko različico – na primer s sirom in špinačo ali pa testo najprej premažite s pestom, nato pa ga obložite s sirom.

Zajčke postrezite še tople, ko so najbolj hrustljavi. Odlično se podajo k solati ali kot prigrizek na praznični mizi.

Če so vam všeč velikonočni zajčki, lahko preizkusite tudi katerega od spodnjih predlogov:

- Velikonočni kvašeni zajčki

- Velikonočni zajčki

- Velikonočni kolač s čokoladnim zajčkom

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
