Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi

Listnato testo je izjemno vsestransko živilo, ki omogoča hitro pripravo različnih jedi: od sladkih do slanih prigrizkov. Tokrat ga bomo uporabili za nekaj malo bolj igrivega.

Te prikupne zajčke boste vzljubili, ker so pripravljeni v manj kot 30 minutah in zanje potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki jih imate najverjetneje že doma. Poleg tega so popolni za praznično mizo, saj s svojim videzom takoj pritegnejo pozornost, njihov okus pa navduši že ob prvem grižljaju.

FOTO: M. A.

Hitro pripravljeni zajčki so prikupna ideja za popestritev velikonočnega zajtrka.

- 2 x sveže listnato testo v roli

Priprava:

Eno rolo listnatega testa razvijemo in po njem najprej razporedimo rezine sira, nato pa še šunke.

Vse skupaj prekrijemo z drugim kosom listnatega testa. Robove dobro stisnemo skupaj (pomagamo si z vilicami).

Testo narežemo na približno 1–1,5 cm široke trakove.

Vsak trak zasukamo in oblikujemo v zajčke (manjše ali večje). Za večje zajčke skupaj zlepimo dva trakova, da dobimo daljši trak.

Zajčke položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Premažemo jih z razžvrkljanim jajcem.

Pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, dokler ne postanejo zlato rjavi.