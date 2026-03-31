Hiter prigrizek iz listnatega testa, ki bo hit na praznični mizi

Listnato testo je izjemno vsestransko živilo, ki omogoča hitro pripravo različnih jedi: od sladkih do slanih prigrizkov. Tokrat ga bomo uporabili za nekaj malo bolj igrivega.
Zakaj boste prikupne zajčke oboževali?
Te prikupne zajčke boste vzljubili, ker so pripravljeni v manj kot 30 minutah in zanje potrebujete le nekaj osnovnih sestavin, ki jih imate najverjetneje že doma. Poleg tega so popolni za praznično mizo, saj s svojim videzom takoj pritegnejo pozornost, njihov okus pa navduši že ob prvem grižljaju.
Recept: zajčki iz listnatega testa s šunko in sirom
Sestavine:
- 2 x sveže listnato testo v roli
- rezine sira
- rezine šunke
- jajce (za premaz)
Priprava:
Eno rolo listnatega testa razvijemo in po njem najprej razporedimo rezine sira, nato pa še šunke.
Vse skupaj prekrijemo z drugim kosom listnatega testa. Robove dobro stisnemo skupaj (pomagamo si z vilicami).
Testo narežemo na približno 1–1,5 cm široke trakove.
Vsak trak zasukamo in oblikujemo v zajčke (manjše ali večje). Za večje zajčke skupaj zlepimo dva trakova, da dobimo daljši trak.
Zajčke položimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Premažemo jih z razžvrkljanim jajcem.
Pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj Celzija, dokler ne postanejo zlato rjavi.
Zajčke postrezite še tople, ko so najbolj hrustljavi. Odlično se podajo k solati ali kot prigrizek na praznični mizi.
