Ko pridete domov lačni, si pripravite to okusno jed iz pečice

Po dolgem delovnem dnevu si pogosto želimo le, da bi čim prej pripravili nekaj okusnega in nasitnega. Za dolgotrajno kuhanje nimamo ne časa ne energije, zato so recepti, ki združujejo preprosto pripravo in odličen rezultat, še toliko bolj dobrodošli. Eden takšnih so tudi zapečeni njoki v paradižnikovi omaki s sirom.

Za pripravo ne potrebujemo veliko sestavin in časa, večino dela pa opravimo v eni ponvi. Njoke združimo z bogato paradižnikovo omako, ki jo odišavimo s česnom in začinimo s čilijevimi kosmiči. Na koncu vse skupaj obložimo z mocarelo, ki se med peko lepo stopi in rahlo zapeče. Dodatek parmezana tik pred serviranjem poskrbi za piko na i. Rezultat je prijetno topla, nasitna in sirasta jed, ki jo lahko postavimo na mizo brez zapletenih kuharskih postopkov.

icon-expand Za pripravo potrebujete manj kot pol ure. FOTO: Shutterstock

Recept: Zapečeni njoki v začinjeni paradižnikovi omaki s sirom

Jed je navdihnjena po receptu, ki ga je za The New York Times Cooking pripravila Yossy Arefi. Njegova prednost je tudi prilagodljivost, saj lahko količino pekočih začimb preprosto prilagodimo svojemu okusu. Sestavine za 4 osebe: - 1 pločevinka celih pelatov - 1 žlica masla - 1 žlica olivnega olja - 2 stroka česna - 1/2 zdrobljenih čilijevih kosmičev oziroma po okusu - sol - 500 g krompirjevih njokov - 120 g naribane mocarele - nariban parmezan za posip Priprava: Pelate narežemo na manjše koščke oziroma jih z rokami nekoliko zmečkamo. V večji globoki ponvi, ki je primerna tudi za uporabo v pečici, segrejemo maslo in olivno olje. Dodamo na tanke rezine narezan česen in čilijeve kosmiče ter med mešanjem pražimo približno pol minute, da česen zadiši. Pazimo, da ne porjavi. V ponev dodamo pelate skupaj z njihovim sokom. Zavremo, nato pa omako na zmernem ognju kuhamo približno 15 minut, da se nekoliko zgosti. Po okusu dodamo sol ter po želji še malo čilijevih kosmičev. Medtem segrejemo pečico oziroma zgornji grelnik za gratiniranje. V omako vmešamo njoke in jih kuhamo približno 3 minute. Po vrhu enakomerno razporedimo naribano mocarelo, nato pa ponev prestavimo pod zgornji grelnik pečice. Pečemo 2 do 5 minut oziroma toliko časa, da se sir stopi in rahlo zapeče. Jed pustimo počivati približno 5 minut, nato jo potresemo z naribanim parmezanom in postrežemo.

icon-expand Odlična jed za dni, ko si želimo nekaj domačega, okusnega in nasitnega brez dolgega kuhanja. FOTO: Shutterstock

Kako lahko prilagodimo recept svojemu okusu?

Ena od prednosti tega recepta je, da ga lahko brez težav prilagodimo svojim željam. Če ne maramo pekočih jedi, čilijeve kosmiče preprosto izpustimo. Paradižnikova omaka bo kljub temu okusna, česen, maslo in olivno olje pa bodo poskrbeli za prijetno aromo. Če imamo radi le rahlo pikantne jedi, uporabimo zgolj majhen ščep čilija. Za še bolj bogat okus lahko dodamo tudi nekaj dodatkov: Več zelenjave: V omako lahko vmešamo špinačo, na kocke narezano bučko ali popečeno papriko. Dodatek mesnih dobrot: Za še bolj poln in izrazit okus lahko v omako dodamo na majhne koščke narezano panceto, ki jo pred tem nekoliko popečemo. Odlična izbira sta tudi pikantnejši salami, kot sta kulen ali chorizo, ki jedi dodata še prijetno začinjeno noto. Drugačen sir: Mocarelo lahko delno ali v celoti nadomestimo z naribanim sirom, ki se lepo topi, na primer gaudo ali pa izberemo že pripravljen nariban sir za gratinirane jedi. Bolj kremasta omaka: Proti koncu kuhanja lahko dodamo malo maskarponeja ali rikote, ki bosta omako naredila nežnejšo in bolj kremasto. Rikota bo jedi dodala tudi nekaj beljakovin. Sveža zelišča: Poleg bazilike se k paradižnikovi omaki lepo podajo tudi origano, timijan ali peteršilj.

Ne glede na to, katero različico izberemo, so zapečeni njoki odlična rešitev za dni, ko si želimo nekaj domačega, okusnega in nasitnega, ne da bi morali za pripravo kosila ali večerje porabiti ves prosti čas.