Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah!

Ko se zunaj ohladi in si zaželimo nekaj sladkega, ni vedno časa (ali volje) za klasično peko. A to še ne pomeni, da se moramo odpovedati domačim okusom. Jabolčna pita v skodelici je tisti recept, ki reši iz zagate, ko si zaželimo nekaj toplega, dišečega in tolažilnega – v samo nekaj minutah.
Potrebujemo le eno skodelico, nekaj osnovnih sestavin in mikrovalovno pečico, rezultat pa je mini različica prave jabolčne pite, ki bo dišala po cimetu in domačnosti.
Ker je priprava tako hitra in enostavna, je ta sladica popolna izbira za tiste trenutke, ko se utrujeni vrnemo iz službe in si želimo le nekaj toplega za dušo. Kolačku lahko za popoln zaključek dodamo kupček hladne stepene smetane, kepico vaniljevega sladoleda ali pa žlico gostega grškega ali kokosovega jogurta – in uživamo v najbolj enostavni jesenski sladici, kar jih je.
Sestavine za eno skodelico:
- 1/3 skodelice na kocke narezanega, olupljenega jabolka
- 1/2 žličke navadnega ali rjavega sladkorja
- 1/3 žličke mletega cimeta
- 1 žlica masla
- 2 žlici mleka
- 1 žlica rjavega sladkorja
- 3 žlice moke
- 1/4 žličke pecilnega praška
Postopek priprave:
V skodelici, ki je primerna za mikrovalovno pečico, zmešamo narezano jabolko, pol žličke sladkorja in cimet. Postavimo v mikrovalovno pečico in segrevamo približno 30–40 sekund, da se jabolka nekoliko zmehčajo.
Jabolkom dodamo žlico masla in počakamo, da se stopi (skodelico po potrebi za nekaj sekund postavimo v mikrovalovno pečico).
V skodelico dodamo mleko, rjavi sladkor, moko in pecilni prašek. Dobro premešamo, da nastane gladka, gosta zmes. Po želji dodamo še ščepec vanilje ali malo mletega muškatnega oreščka za dodatno aromo.
Skodelico postavimo v mikrovalovno pečico in pečemo približno 1 minuto in 15 sekund (čas je odvisen od moči mikrovalovke). Kolaček je pečen, ko je testo rahlo dvignjeno in na dotik suho, a še vedno mehko v sredini.
Sladico pustimo stati nekaj minut, da se malce ohladi, nato pa dodamo kupček stepene smetane, kepico vaniljevega sladoleda ali žlico grškega jogurta. Po kolačku po želji potrosimo še malo mletega cimeta.
Namig: Če želite še bolj hrustljavo različico, potresite nadrobljene piškote ali nasekljane oreščke po vrhu, preden vse skupaj postavite v mikrovalovko.