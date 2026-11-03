Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah!

Ko se zunaj ohladi in si zaželimo nekaj sladkega, ni vedno časa (ali volje) za klasično peko. A to še ne pomeni, da se moramo odpovedati domačim okusom. Jabolčna pita v skodelici je tisti recept, ki reši iz zagate, ko si zaželimo nekaj toplega, dišečega in tolažilnega – v samo nekaj minutah.

Potrebujemo le eno skodelico, nekaj osnovnih sestavin in mikrovalovno pečico, rezultat pa je mini različica prave jabolčne pite, ki bo dišala po cimetu in domačnosti.

Ker je priprava tako hitra in enostavna, je ta sladica popolna izbira za tiste trenutke, ko se utrujeni vrnemo iz službe in si želimo le nekaj toplega za dušo. Kolačku lahko za popoln zaključek dodamo kupček hladne stepene smetane, kepico vaniljevega sladoleda ali pa žlico gostega grškega ali kokosovega jogurta – in uživamo v najbolj enostavni jesenski sladici, kar jih je.