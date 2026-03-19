Najboljši piščančji takosi: enostaven recept, ki navduši vse

Hitra jed, ki vedno znova navduši

Če iščete jed, ki združuje preprostost, hitrost in odličen okus, so piščančji takosi iz pečice prava izbira. Priprava vam ne bo vzela več kot pol ure, rezultat pa je jed, ki jo bodo z veseljem pojedli tako otroci kot odrasli. Mehke tortilje napolnimo s sočnim piščančjim nadevom, obogatenim z zelenjavo, nato pa jih posujemo s sirom in na hitro zapečemo v pečici, da na koncu dobimo prijetno hrustljave in zlato zapečene takose, ki jih lahko enostavno pojemo kar z rokami. Piko na i jedi doda preprosta, a okusna omaka iz majoneze in kisle smetane, ki takose lepo zaokroži.

To je recept, ki pride prav ob napornih dneh, ko si želite nekaj domačega, a brez dolgotrajnega kuhanja, rezultat pa je okusna jed, ki vedno znova navduši.

Za takose potrebujemo:

- 500 g piščančjih prsi (ali piščančja stegna brez kosti in kože) - 1 žlica dimljene paprike v prahu - 1 žlička origana - 1 žlička timijana - 1 ščep mlete kumine - sol in mleti poper (po okusu) - olje - 1 čebula - 3 stroki česna - 150 g paprike - 100 g sladke koruze - 1 žlica limoninega soka - 1 zvrhana žlica kremnega sira - 50 ml vode - 6-8 majhnih pšeničnih ali koruznih tortilj - 150 g ribanega sira (mocarela in čedar)

Za omako:

- 100 g majoneze - 120 g kisle smetane - 1 žlica limoninega soka - 1 žlička paprike v prahu - 1 žlička česna v prahu - sol in mleti poper (po okusu)

Postopek priprave:

1. Pečico segrejemo na 205 stopinj Celzija. 2. Piščanca narežemo na majhne koščke, ki jih zmešamo z dimljeno papriko, origanom, timijanom, kumino, soljo, poprom in žlico olja. 3. Papriko operemo, očistimo in narežemo na majhne kocke. Čebulo in česen olupimo ter drobno sesekljamo. 4. V ponvi segrejemo olje in na njem štiri minute pražimo meso. 5. Dodamo česen, in takoj ko zadiši, še čebulo, papriko in koruzo. Pražimo še štiri minute. 6. Znižamo temperaturo, dodamo kremni sir, limonin sok in vodo. Med mešanjem kuhamo še 2 minuti, po okusu solimo in popramo ter odstavimo. 7. Vsako tortiljo na eni strani premažemo z oljem, nato jo obrnemo, nadevamo z nadevom in potresemo s sirom. 8. Tortilje nežno zapremo in jih eno poleg druge odlagamo v primerno velik pekač. 9. Pečemo v ogreti pečici 10 minut, da se sir stopi, tortilje pa zlato rjavo obarvajo. 10. Poleg postrežemo omako, za katero preprosto zmešamo vse navedene sestavine.