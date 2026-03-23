Ko ne veš, kaj skuhati: ti pica toasti rešijo večerjo v pol ure

Se tudi tebi pogosto zgodi, da stojiš pred hladilnikom in razmišljaš, kaj na hitro pripraviti za kosilo ali večerjo? Ko zmanjka idej in časa, so pica toasti iz pečice ena tistih rešitev, ki nikoli ne razočarajo.

Odličen recept za njihovo pripravo nam je zaupala Sanja Sirk, ki prisega na preproste, okusne in prilagodljive jedi. O pica toastih pravi takole: "Če želiš hitro malico ali rabiš idejo, kaj ponudit za prigrizek ob kozarcu vina za druženje s prijatelji, ali za zabavo ob rojstnem dnevu, so ti hitri pica kruhki idealna rešitev. Predvsem zato ker gor lahko naložiš kar imaš pri roki."

Preprosta jed, ki združuje vse, kar imamo radi pri pici – stopljen sir, okusno omako in hrustljavo podlago, a veliko hitreje in z manj kompliciranja. FOTO: Sanja Sirk

Prav v tem je njihov čar – združujejo vse, kar imamo radi pri pici, le da so pripravljeni bistveno hitreje in brez zapletenih postopkov. Uporabiš lahko sestavine, ki jih že imaš doma, in jih prilagodiš svojemu okusu ali trenutnemu navdihu. Pica toasti so odlična izbira za dni, ko se ti ne ljubi kuhati, za hitro večerjo po dolgem dnevu ali celo kot ideja za sproščeno druženje. Ko jih enkrat pripraviš, boš hitro razumel, zakaj postanejo stalnica v kuhinji.

Sestavine:

- 1 paket toast kruha - 500 g češnjevega paradižnika - 2 stroka česna - 1 pločevinka pelatov (ali šeboljše, če imate domačo "šalšo") - 1 paprika - 1 mala pločevinka koruze - 2 mali pločevinki tunine v oljčnem olju - par rezin šunke za pico - par rezin pikantne salame - par rezin rezanega sira edamec - 50 g gorgonzole - začimbe (solj, sušen oligano, sveža bazilika in peteršilj) - oljčno olje

Priprava:

Češnjeve paradižnike operemo in razpolovimo. Česen olupimo in sesekljamo. Papriko očistimo in narežemo na majhne kockice. V ponev vlijemo malo oljčnega olja in ko se segreje, dodamo razpolovljene paradižnike in česen ter pražimo na majhnem ognju, da se vse omehča in zadiši. Pločevinko pelatov zmiksamo do gladkega in posolimo. Dodamo na drobno narezano svežo baziliko in peteršilj. V manjši kozici pokuhamo, toliko da se omaka malo zgosti. Na pekač najprej položimo papir za peko, nato pa po njem razporedimo rezine toast kruha.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Sanja Sirk

icon-expand FOTO: Sanja Sirk

FOTO: Sanja Sirk 1 / 3 Pica toasti





Na kruh najprej dodamo zmiksane in pokuhane pelate, ki jih z narobe obrnjeno žlico enakomerno razporedimo po celotni površini. Nato poljubno dodamo šunko, sir, papriko, koruzo, odcejeno tuno, pikantno salamo, sire... Lahko naredimo svoj miks sestavin oziroma na kruhke dodamo sestavine, ki so nam všeč. Na vrh naložimo popečene češnjeve paradižnike in vse skupaj pokapljamo z malo oljčnega olja. Posujemo z malo suhega origana in damo v pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija, ter kruhe pečemo približno 20 minut. Ko so pica toasti pripravljeni, jih takoj postrežemo. Dober tek!

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S.

