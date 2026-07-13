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Grški jogurt, med, breskve in pistacije
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Najlažja poletna sladica: pripravljena v 5 minutah in brez pečice

Osvežilna sladica brez peke, pripravljena v 5 minutah. Grški jogurt, med, breskve in pistacije – popolna kombinacija za vroče poletne dni.

M.J.
13. 07. 2026 15.17

Poletna sladica brez peke: jogurtova skleda z medom, breskvami in pistacijo

Ko temperature presežejo 30 stopinj, si le redko želimo prižigati pečico. Takrat najbolj prijajo sladice, ki so pripravljene v nekaj minutah, so prijetno hladne in izkoristijo najboljše poletno sadje. Ena takšnih je tudi ta preprosta kombinacija grškega jogurta, breskev, medu in hrustljavih pistacij.

Grški jogurt poskrbi za kremasto teksturo in vsebuje več beljakovin kot navaden jogurt, breskve sladici dodajo naravno sladkobo in sočnost, pistacije pa prijetno hrustljavost. Rezultat je lahka sladica, ki lepo zaokroži poletno kosilo ali pa služi kot osvežilna popoldanska malica.

Hitra, sveža in brez kančka kuhanja – popolna sladica za vroče dni!
Hitra, sveža in brez kančka kuhanja – popolna sladica za vroče dni! FOTO: Adobe Stock

Sestavine (za 2 osebi):

- 400 g grškega jogurta (ali rastlinskega nadomestka)

- 2 žlici medu

- 2 zreli breskvi (ali nektarini), narezani

- 2 žlici sesekljanih pistacij

- žlička vaniljevega ekstrakta

- po želji: ščepec cimeta, sveža meta ali granola za posip

Priprava:

Jogurt zmešamo z vaniljevim ekstraktom in eno žlico medu. Zmes razdelimo v dve posodici.

Na jogurt položimo rezine breskev in jih pokapamo z drugo žlico medu.

Po vrhu potresemo s pistacijami in (če želimo) dodamo cimet ali granolo.

Pripravljeno sladico takoj postrežemo ali pa jo ohladimo za 15 minut za bolj izrazit okus.

Sladico lahko pripravite tudi z marelicami, malinami, borovnicami, robidami ali nektarinami. Če jo želite postreči kot bolj nasitno malico ali zajtrk, dodajte še granolo, ovsene kosmiče ali chia semena. Sladica odlično deluje tudi z rastlinskimi jogurti (kokosov, mandljev).
Osvežilna poletna sladica iz samo ene sestavine!
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