okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosilo Na hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Pečen krompir z omako
Na hitro

Manj kot 5 minut za omako, ki se poda k skoraj vsaki jedi

Iščete popolno omako, ki bo dvignila vaše jedi na novo raven? Boom Boom omaka je odgovor! Ta preprosta, a okusna omaka, pripravljena na osnovi majoneze, vas bo navdušila s svojo vsestranskostjo. Naučite se jo pripraviti v nekaj minutah in uživajte v eksploziji okusov pri vsakem grižljaju!

M.J.
08. 04. 2026 15.50

Omake so popoln dodatek k vsakemu obroku – od ocvrtega krompirčka do prigrizkov, radi jih jemo tudi z mesom, jih dodajamo burgerjem ali iz njih naredimo preliv za solato. Obstaja nešteto različnih omak, a klasičnih smo se že nekoliko naveličali, zato smo tokrat našli odličen recept za nekoliko drugačno omako, ki združuje več različnih okusov.

Najboljša omaka, pripravljena v pičlih 10 minutah!
Vsestransko uporabna omaka, pripravljena v manj kot 5 minutah

Boom Boom omaka je sladko-pikantna omaka na osnovi majoneze, ki jo lahko postrežete kot pomako za krompirček in prigrizke, kot namaz za burgerje in sendviče ali kot izviren preliv za solate. Vsebuje kombinacijo majoneze, kečapa, sladke čili omake ter po želji malo srirache za dodatno ostrino. Za piko na i poskrbijo česen in čebula v prahu ter sol in poper.


Boom Boom omaka je kremasta, rahlo pikantna in sladkasta omaka na osnovi majoneze, ki navduši s svojo vsestranskostjo in hitro pripravo. FOTO: Adobe Stock

Tako kot pri vsaki omaki, tudi tukaj obstaja veliko načinov, kako pripraviti boom boom omako. Uporabite lahko drugo vrsto pekoče omake, da prilagodite stopnjo pikantnosti. Dodate lahko dijonsko gorčico za nekoliko drugačen okus. Tudi malo kajenskega popra je odlična izbira, za svežino pa lahko v omako vmešate malo limetinega soka ali kisa. Če želite, da je omaka brez mlečnih izdelkov, lahko uporabite vegansko majonezo.

Najboljše pri vsem pa je, da je omaka pripravljena v manj kot petih minutah in je odličen dodatek različnim jedem. Poleg sestavin boste za pripravo te čudovite omake potrebovali le še skledo in metlico za mešanje. Tukaj je recept za pripravo.

10 najbolj priljubljenih omak za testenine
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za pripravo boste potrebovali:

- 240 g majoneze
- 45 g kečapa
- 45 g sladke čili omake (za dodatno pikantnost lahko dodate tudi malo srirache)
- česen in čebula v prahu
- sol po okusu

Postopek priprave:

Vse sestavine dobro zmešajte v eni skledi – najbolje kar z metlico, da se lepo povežejo v gladko zmes. 

Ko je omaka pripravljena, jo shranite v nepredušno zaprti posodi v hladilniku. Postrežete jo lahko po želji – ob krompirčku, prigrizkih, kot namaz za burgerje ali sendviče, ali k čemurkoli drugemu, kar vam ustreza.

Kaj skuhati?
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
