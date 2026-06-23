Ko boste videli, kako preprosta je ta bosanska pita, jo boste pekli vsak teden

V času, ko iščemo preproste, domače in nasitne jedi, se velja ozreti k tradicionalnim receptom naših južnejših sosedov. Bosanska koruzna pita je ena tistih jedi, ki s skromnimi sestavinami ustvari bogat okus in prijeten občutek domačnosti. Mehka, sočna in hitro pripravljena pita je odlična izbira za vse, ki prisegajo na preizkušene recepte, ki nikoli ne razočarajo.
Sestavine:
4–5 jajc
200 ml kisle smetane
100 g stopljenega masla
250 ml navadnega jogurta
150 g pasirane skute (ali nadrobljen feta sir)
3–4 žlice koruznega griza (koruznega zdroba)
ščepec soli
Priprava:
Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.
V večji skledi stepite jajca. Dodajte kislo smetano, skuto (ali feta sir), jogurt in stopljeno maslo ter dobro premešajte. Primešajte koruzni griz in ščepec soli. Zmes pustite stati približno 10 minut, da griz nekoliko nabrekne.
Pekač namastite in ga za kratek čas potisnite v ogreto pečico, da se dobro segreje, nato pa vanj vlijte pripravljeno maso in jo enakomerno poravnajte. Pecite približno 30–40 minut oziroma dokler pita ne dobi lepe zlato-rjave barve.
Nekaj minut jo pustite počivati, nato pa postrezite toplo ali ohlajeno.
Mali trik, ki naredi veliko razliko
Še toplo pito zmerno posolite in jo premažite s plastjo kisle smetane. Kombinacija rahlo hrustljave skorjice, mehke sredice in kremaste smetane ustvari okus, zaradi katerega marsikdo poseže po še enem kosu. Prav ta preprost dodatek je skrivnost, ki koruzno pito spremeni iz dobre v zares nepozabno jed.
Zakaj je koruzna pita odlična izbira?
Koruzna pita je priljubljena predvsem zaradi svoje preprostosti in lahkotnosti. Koruzni zdrob je naravno brez glutena, jed pa ne vsebuje veliko težkih sestavin, zato je primerna tudi za lažji obrok. Zaradi kombinacije jajc in mlečnih izdelkov vsebuje beljakovine, ki poskrbijo za daljši občutek sitosti, hkrati pa ni pretežka za želodec.
Odlično se poda ob kozarcu jogurta ali kislega mleka, pogosto pa jo postrežejo tudi kot prilogo k sezonski solati. Prav zaradi svoje preprostosti in domačnosti ostaja ena izmed tistih jedi, ki se v bosanskih gospodinjstvih prenašajo iz generacije v generacijo.