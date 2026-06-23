Ko boste videli, kako preprosta je ta bosanska pita, jo boste pekli vsak teden

V času, ko iščemo preproste, domače in nasitne jedi, se velja ozreti k tradicionalnim receptom naših južnejših sosedov. Bosanska koruzna pita je ena tistih jedi, ki s skromnimi sestavinami ustvari bogat okus in prijeten občutek domačnosti. Mehka, sočna in hitro pripravljena pita je odlična izbira za vse, ki prisegajo na preizkušene recepte, ki nikoli ne razočarajo.

Preprosta koruzna pita z mehko sredico in zlato skorjico vas bo povsem prevzela.

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

V večji skledi stepite jajca. Dodajte kislo smetano, skuto (ali feta sir), jogurt in stopljeno maslo ter dobro premešajte. Primešajte koruzni griz in ščepec soli. Zmes pustite stati približno 10 minut, da griz nekoliko nabrekne.

Pekač namastite in ga za kratek čas potisnite v ogreto pečico, da se dobro segreje, nato pa vanj vlijte pripravljeno maso in jo enakomerno poravnajte. Pecite približno 30–40 minut oziroma dokler pita ne dobi lepe zlato-rjave barve.

Nekaj minut jo pustite počivati, nato pa postrezite toplo ali ohlajeno.