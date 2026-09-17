Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni

Ko v hladilniku ni veliko sestavin ali ko po napornem dnevu preprosto nimamo energije za dolgotrajno kuhanje, lahko prav juha postane odlična osnova za nasitno kosilo ali večerjo. Čeprav je juha iz vrečke pogosto namenjena le kot hitra predjed, jo lahko z nekaj preprostimi dodatki v manj kot 20 minutah postane polnovredno kosilo ali večerja.

Kremna juha z jurčki in hrustljavi toasti z mozzarello

Vonj jurčkov je eden tistih, ki nas v trenutku spomni na jesen. Kremna juha z jurčki je zato odlična izbira za dni, ko si zaželimo nekaj toplega in domačega. Sestavine: - 1 vrečka kremne juhe z jurčki

- 1 žlica smetane za kuhanje

- 4 rezine kruha

- 1 kroglico mozzarelle

- nekaj šampinjonov

- maslo ali olivno olje Priprava: Juho pripravite po navodilih na embalaži in ji proti koncu kuhanja dodajte žlico smetane. Šampinjone narežite in jih na hitro popečite na ponvi. Rezine kruha obložite z mozzarello in jih za nekaj minut zapecite v pečici, da se sir stopi in lepo zapeče. Juho postrezite s popečenimi šampinjoni in hrustljavimi toasti. Kombinacija kremaste juhe in zapečenega kruha ustvari občutek veliko bogatejšega obroka, kot bi pričakovali od tako hitre priprave.

icon-expand Kremna juha z jurčki je odlična izbira za jesenske dni, ko si zaželimo nekaj toplega in domačega. FOTO: Adobe Stock

Porova juha in hrustljavi 'pica' rogljički

Nova Podravkina porova juha je odlična izbira za dni, ko si zaželimo nekaj lahkega, a hkrati toplega in nasitnega. Z dodatkom hrustljavih rogljičkov nastane preprost obrok, ki je pripravljen v manj kot 20 minutah. Sestavine: - 1 vrečka Podravka Porove juhe

- 200 g pelatov

- 1 zavitek listnatega testa

- 100 g sira

- 100 g kuhanega pršuta

- 1 jajce Priprava: Listnato testo premažite s pelati, nato ga obložite s kuhanim pršutom in sirom. Testo narežite na trikotnike in jih zvijte v rogljičke. Premažite jih z razžvrkljanim jajcem ter pecite približno 10 minut pri 200 stopinj Celzija, oziroma dokler ne postanejo zlato rjavi. Ko so rogljički pečeni, jih postrezite ob juhi. Hrustljavost peciva in nežna porova juha se odlično dopolnjujeta.

Alpska juha z rikotinimi cmočki

Če iščete nekaj bolj konkretnega, so hitri domači cmočki odlična rešitev. Priprava vzame le nekaj minut, rezultat pa spominja na jedi, ki jih poznamo iz babičine kuhinje. Sestavine: - 1 vrečko Podravka Alpske juhe

- 150 g rikote

- 1 jajce

- 3 žlice parmezana

- 2 žlici drobtin

- ščepec soli Priprava: Najprej pripravite juho po navodilih. V skledi zmešajte rikoto, jajce, parmezan in drobtine. Z žličko oblikujte manjše cmočke ter jih previdno spustite v juho. Kuhajte približno 3 do 4 minute, da priplavajo na površje. Tako pripravljena juha postane veliko bolj nasitna, cmočki pa ji dodajo prijetno domačo noto.

icon-expand Juha lahko z nekaj preprostimi dodatki hitro postane osnova za topel in nasiten obrok. FOTO: Shutterstock

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