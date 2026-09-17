Ko juha postane glavni obrok: 3 hitre ideje za jesenske dni

Ko v hladilniku ni veliko sestavin ali ko po napornem dnevu preprosto nimamo energije za dolgotrajno kuhanje, lahko prav juha postane odlična osnova za nasitno kosilo ali večerjo.
Čeprav je juha iz vrečke pogosto namenjena le kot hitra predjed, jo lahko z nekaj preprostimi dodatki v manj kot 20 minutah postane polnovredno kosilo ali večerja.
Kremna juha z jurčki in hrustljavi toasti z mozzarello
Vonj jurčkov je eden tistih, ki nas v trenutku spomni na jesen. Kremna juha z jurčki je zato odlična izbira za dni, ko si zaželimo nekaj toplega in domačega.
Sestavine:
- 1 vrečka kremne juhe z jurčki
- 1 žlica smetane za kuhanje
- 4 rezine kruha
- 1 kroglico mozzarelle
- nekaj šampinjonov
- maslo ali olivno olje
Priprava:
Juho pripravite po navodilih na embalaži in ji proti koncu kuhanja dodajte žlico smetane. Šampinjone narežite in jih na hitro popečite na ponvi.
Rezine kruha obložite z mozzarello in jih za nekaj minut zapecite v pečici, da se sir stopi in lepo zapeče.
Juho postrezite s popečenimi šampinjoni in hrustljavimi toasti. Kombinacija kremaste juhe in zapečenega kruha ustvari občutek veliko bogatejšega obroka, kot bi pričakovali od tako hitre priprave.
Porova juha in hrustljavi 'pica' rogljički
Nova Podravkina porova juha je odlična izbira za dni, ko si zaželimo nekaj lahkega, a hkrati toplega in nasitnega. Z dodatkom hrustljavih rogljičkov nastane preprost obrok, ki je pripravljen v manj kot 20 minutah.
Sestavine:
- 1 vrečka Podravka Porove juhe
- 200 g pelatov
- 1 zavitek listnatega testa
- 100 g sira
- 100 g kuhanega pršuta
- 1 jajce
Priprava:
Listnato testo premažite s pelati, nato ga obložite s kuhanim pršutom in sirom. Testo narežite na trikotnike in jih zvijte v rogljičke. Premažite jih z razžvrkljanim jajcem ter pecite približno 10 minut pri 200 stopinj Celzija, oziroma dokler ne postanejo zlato rjavi.
Ko so rogljički pečeni, jih postrezite ob juhi. Hrustljavost peciva in nežna porova juha se odlično dopolnjujeta.
Alpska juha z rikotinimi cmočki
Če iščete nekaj bolj konkretnega, so hitri domači cmočki odlična rešitev. Priprava vzame le nekaj minut, rezultat pa spominja na jedi, ki jih poznamo iz babičine kuhinje.
Sestavine:
- 1 vrečko Podravka Alpske juhe
- 150 g rikote
- 1 jajce
- 3 žlice parmezana
- 2 žlici drobtin
- ščepec soli
Priprava:
Najprej pripravite juho po navodilih.
V skledi zmešajte rikoto, jajce, parmezan in drobtine. Z žličko oblikujte manjše cmočke ter jih previdno spustite v juho. Kuhajte približno 3 do 4 minute, da priplavajo na površje.
Tako pripravljena juha postane veliko bolj nasitna, cmočki pa ji dodajo prijetno domačo noto.
Ko je shramba bolj uporabna kot si mislimo
Včasih potrebujemo le malo navdiha, da iz osnovnih sestavin pripravimo nekaj, kar deluje kot pravo kosilo. Juhe so pri tem lahko veliko več kot le hitra predjed.
Podravkin izbor bistrih in kremnih juh ponuja številne možnosti za ustvarjalno kuhanje. Alpska juha, Domača goveja juha, Piščančja juha z ribano kašo, Kremna juha z jurčki, Kremna špargljeva juha in nova Porova juha lahko z nekaj preprostimi dodatki hitro postanejo osnova za topel in nasiten obrok. Ko je časa malo, je včasih prav shramba tista, ki ponudi najbolj praktično rešitev.
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