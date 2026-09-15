okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosilo Na hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
zeleni špageti
Na hitro

Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar

Ko primanjkuje časa za kuhanje, največkrat posežemo po preprostih jedeh. Prav tak recept je nedavno delil tudi priljubljeni kuhar Jamie Oliver, ki trdi, da za pripravo okusne in hranljive jedi potrebujete le nekaj osnovnih sestavin in približno 15 minut časa. Posebnost recepta pa se skriva v kuharskem triku, ki ga uporabljajo številni profesionalni kuharji.

N. Č.
15. 09. 2026 04.00

Le pet sestavin za hitro kosilo

Britanski kuharski mojster Jamie Oliver je predstavil recept za tako imenovane zelene testenine, pri katerih glavno vlogo igrajo ohrovt oziroma toskanski ohrovt, česen, parmezan in kakovostno oljčno olje. Za serviranje priporoča še svežo rikoto, ki jedi doda nežnost in kremnost, piše Net.hr.

Posebnost recepta je njegova preprostost. Medtem ko se testenine kuhajo, v isti lonec dodamo še zelenjavo in česen, kar prihrani čas in zmanjša količino umazane posode.

Okusne testenine z omako, pripravljene v enem loncu
Preberi še Okusne testenine z omako, pripravljene v enem loncu

Jamiejev recept za zelene testenine

Sestavine:

- 400 g špagetov ali drugih testenin po izbiri

- nekaj listov toskanskega ohrovta (lahko uporabite tudi navaden ohrovt, špinačo ali brokoli)

- 2 do 3 stroki česna

- 50 g naribanega parmezana

- kakovostno oljčno olje

- sol in poper

- sveža rikota za serviranje

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Priprava:

Testenine dodajte v lonec z večjo količino osoljene vode. Ohrovtu odstranite trda stebla. Po približno 5 minutah kuhanja testenin ga skupaj z olupljenimi stroki česna dodajte v lonec.

Ko se ohrovt in česen zmehčata, ju odstranite iz lonca in preložite v mešalnik.

V mešalnik dodajte še parmezan, oljčno olje, sol in poper, nato pa prilijte zajemalko škrobnate vode od kuhanja testenin. Vse skupaj zmiksajte v gladko in kremasto omako.

Ko se testenine skuhajo, jih odcedite in zmešajte s pripravljeno omako. Postrezite takoj ter na vrh dodajte žlico sveže rikote in še malo parmezana.

Krompir, riž, testenine, štruklji ... Katera je tvoja najljubša priloga?
Preberi še Krompir, riž, testenine, štruklji ... Katera je tvoja najljubša priloga?

Trik, ki naredi razliko

Jamie Oliver poudarja, da je ključna sestavina recepta prav voda, v kateri so se kuhale testenine. Kuharji jo pogosto imenujejo kar 'tekoče zlato', saj vsebuje škrob, ki pomaga povezati sestavine v svilnato gladko omako. Zaradi tega ni potrebe po dodatku smetane ali večjih količin maščob, omaka pa kljub temu ostane bogata in kremasta.

Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo
Preberi še Ne parmezan ali olje: revni dodatek, ki testenine dvigne na višji nivo

Prav ta preprost trik lahko uporabite tudi pri številnih drugih testeninskih jedeh, saj izboljša teksturo omake in poskrbi za bolj poln okus.

Okusne e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
Preberi še Ste to jedli pri babici? Danes se te jedi skoraj nihče več ne spomni
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
Preberi še 'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet

Vir: net.hr

testenine zelene testenine jamie oliver ohrovt recept hitro kosilo
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Na hitro

Sočne piščančje fajite so pripravljene v pol ure, okus pa bo navdušil vso družino

Okusno.je Okusen obrok, pripravljen v samo 5 minutah!
Okusno.je Najlažja enolončnica na svetu: sestavine dodate v lonec, ostalo naredi pečica
Okusno.je Brez kuhanja: jed iz testenin, ki navduši!
Okusno.je Zdrava kosila, pripravljena v pol ure
Okusno.je Top recept za testenine, pripravljene v manj kot pol ure
Okusno.je Kako rešiti razkuhane testenine?
Okusno.je Ideje za zdrava kosila, pripravljena v pečici
Priporoča