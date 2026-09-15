Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar

Le pet sestavin za hitro kosilo

Britanski kuharski mojster Jamie Oliver je predstavil recept za tako imenovane zelene testenine, pri katerih glavno vlogo igrajo ohrovt oziroma toskanski ohrovt, česen, parmezan in kakovostno oljčno olje. Za serviranje priporoča še svežo rikoto, ki jedi doda nežnost in kremnost, piše Net.hr. Posebnost recepta je njegova preprostost. Medtem ko se testenine kuhajo, v isti lonec dodamo še zelenjavo in česen, kar prihrani čas in zmanjša količino umazane posode.

Jamiejev recept za zelene testenine

Sestavine: - 400 g špagetov ali drugih testenin po izbiri - nekaj listov toskanskega ohrovta (lahko uporabite tudi navaden ohrovt, špinačo ali brokoli) - 2 do 3 stroki česna - 50 g naribanega parmezana - kakovostno oljčno olje - sol in poper - sveža rikota za serviranje

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Priprava: Testenine dodajte v lonec z večjo količino osoljene vode. Ohrovtu odstranite trda stebla. Po približno 5 minutah kuhanja testenin ga skupaj z olupljenimi stroki česna dodajte v lonec. Ko se ohrovt in česen zmehčata, ju odstranite iz lonca in preložite v mešalnik. V mešalnik dodajte še parmezan, oljčno olje, sol in poper, nato pa prilijte zajemalko škrobnate vode od kuhanja testenin. Vse skupaj zmiksajte v gladko in kremasto omako. Ko se testenine skuhajo, jih odcedite in zmešajte s pripravljeno omako. Postrezite takoj ter na vrh dodajte žlico sveže rikote in še malo parmezana.

Trik, ki naredi razliko

Jamie Oliver poudarja, da je ključna sestavina recepta prav voda, v kateri so se kuhale testenine. Kuharji jo pogosto imenujejo kar 'tekoče zlato', saj vsebuje škrob, ki pomaga povezati sestavine v svilnato gladko omako. Zaradi tega ni potrebe po dodatku smetane ali večjih količin maščob, omaka pa kljub temu ostane bogata in kremasta.

Prav ta preprost trik lahko uporabite tudi pri številnih drugih testeninskih jedeh, saj izboljša teksturo omake in poskrbi za bolj poln okus.

Okusne e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Prijavi se na Okusno.je e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi recepti in kuharskimi nasveti. Zate jih pripravlja uredništvo Okusno.je. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.