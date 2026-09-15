Iz enega lonca: 15-minutne testenine, ki jih obožuje slavni kuhar

Le pet sestavin za hitro kosilo
Britanski kuharski mojster Jamie Oliver je predstavil recept za tako imenovane zelene testenine, pri katerih glavno vlogo igrajo ohrovt oziroma toskanski ohrovt, česen, parmezan in kakovostno oljčno olje. Za serviranje priporoča še svežo rikoto, ki jedi doda nežnost in kremnost, piše Net.hr.
Posebnost recepta je njegova preprostost. Medtem ko se testenine kuhajo, v isti lonec dodamo še zelenjavo in česen, kar prihrani čas in zmanjša količino umazane posode.
Jamiejev recept za zelene testenine
Sestavine:
- 400 g špagetov ali drugih testenin po izbiri
- nekaj listov toskanskega ohrovta (lahko uporabite tudi navaden ohrovt, špinačo ali brokoli)
- 2 do 3 stroki česna
- 50 g naribanega parmezana
- kakovostno oljčno olje
- sol in poper
- sveža rikota za serviranje
Priprava:
Testenine dodajte v lonec z večjo količino osoljene vode. Ohrovtu odstranite trda stebla. Po približno 5 minutah kuhanja testenin ga skupaj z olupljenimi stroki česna dodajte v lonec.
Ko se ohrovt in česen zmehčata, ju odstranite iz lonca in preložite v mešalnik.
V mešalnik dodajte še parmezan, oljčno olje, sol in poper, nato pa prilijte zajemalko škrobnate vode od kuhanja testenin. Vse skupaj zmiksajte v gladko in kremasto omako.
Ko se testenine skuhajo, jih odcedite in zmešajte s pripravljeno omako. Postrezite takoj ter na vrh dodajte žlico sveže rikote in še malo parmezana.
Trik, ki naredi razliko
Jamie Oliver poudarja, da je ključna sestavina recepta prav voda, v kateri so se kuhale testenine. Kuharji jo pogosto imenujejo kar 'tekoče zlato', saj vsebuje škrob, ki pomaga povezati sestavine v svilnato gladko omako. Zaradi tega ni potrebe po dodatku smetane ali večjih količin maščob, omaka pa kljub temu ostane bogata in kremasta.
Vir: net.hr