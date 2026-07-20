Le ena posoda in manj kot pol ure do odličnega obroka

Včasih najboljši recepti nastanejo prav takrat, ko želimo pripraviti nekaj dobrega brez zapletenih postopkov in gore umazane posode. Rižota sicer pogosto velja za jed, ki zahteva precej pozornosti, saj jo je treba med kuhanjem nenehno mešati in postopoma zalivati z jušno osnovo. Toda obstaja tudi precej preprostejši način, s katerim dobimo prav tako okusen rezultat.

V tem receptu vse pripravimo v eni posodi, riža pa po dodatku vina ne zalivamo po malem, temveč ga preprosto zalijemo z ustrezno količino tekočine in pustimo, da se počasi skuha. Medtem lahko pripravimo solato, pogrnemo mizo ali si preprosto vzamemo nekaj minut zase. Sočne kozice, sladkasti češnjevi paradižniki in žlička pesta na koncu poskrbijo za svež in bogat okus, zaradi katerega bo ta recept hitro postal eden tistih, h katerim se boste radi vračali.

icon-expand Razvajajte se z vrhunsko rižoto, ki s sočnimi kozicami in pridihom bazilike prinaša mediteranski pridih v vašo kuhinjo. FOTO: M.J.

Recept: Hitra rižota s kozicami

Sestavine (za 2–3 osebe): - 1 manjša čebula - 2 stroka česna - 1 pest češnjevih paradižnikov - 250 g zamrznjenih kozic - 200 g riža za rižoto - približno 700 ml vroče zelenjavne ali ribje jušne osnove (lahko tudi navadna voda) - malo belega vina - oljčno olje - sol in sveže mleti poper (po okusu) - 2–3 žličke pesta - nasekljana bazilika ali peteršilj za posip - po želji nariban parmezan

Rižoto lahko brez težav obogatite tudi z zelenjavo. Odlično se podajo na kocke narezane bučke, paprika, grah ali bob, saj jed naredijo še bolj barvito, nasitno in hranljivo. Bučke in papriko dodajte v ponev skupaj s češnjevimi paradižniki, da se med kuhanjem lepo zmehčajo. Grah in bob pa dodajte približno 5 do 7 minut pred koncem kuhanja, saj potrebujeta precej manj časa in tako ohranita lepo barvo ter prijetno teksturo.

Priprava: V večji ponvi ali loncu segrejemo malo oljčnega olja. Dodamo drobno sesekljano čebulo in jo na zmernem ognju pražimo nekaj minut, da se zmehča in postekleni. Primešamo sesekljan česen in ga pražimo približno pol minute, nato dodamo na koščke narezane češnjeve paradižnike. Ko se paradižniki začnejo mehčati, v posodo stresemo kozice in jih na hitro prepražimo. Dodamo riž za rižoto, ki ga minuto ali dve mešamo, da se zrna obdajo z oljem. Zalijemo z belim vinom in počakamo, da alkohol izhlapi.

icon-expand Rižota s kozicami je pripravljena v manj kot 30 minutah v eni posodi in brez zamudnega postopnega prilivanja tekočine. FOTO: M.J.

Namesto klasičnega postopnega prilivanja tekočine riž preprosto zalijemo z vročo jušno osnovo. Te mora biti toliko, da je ves riž lepo prekrit. Jed posolimo in popramo, nato pa jo na zmernem ognju kuhamo približno 18 do 20 minut oziroma toliko časa, da riž posrka večino tekočine in se zmehča do te stopnje, da je še čvrst na ugriz. Med kuhanjem rižoto le občasno nežno premešamo in po potrebi dolijemo še malo tekočine. Ko je rižota kuhana, jo odstavimo z ognja in vmešamo nekaj žličk pesta, ki jedi doda svežino in kremast okus. Posodo pokrijemo in pustimo stati 5 minut. Rižoto postrežemo posuto z nasekljano baziliko ali peteršiljem, po želji pa dodamo še malo naribanega parmezana. Dober tek!

icon-expand Okusna rižota s kozicami je odlična tako za hitro kosilo kot za lahkotno večerjo. FOTO: M.J.