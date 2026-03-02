Hiter in poceni namaz za zdrav zajtrk, ki vas bo očaral

Nova cenovno ugodna zvezda med zajtrki

Kot piše net.hr, je avokadov toast dolga leta kraljeval na menijih kavarn in domačih kuhinj, a njegova priljubljenost počasi upada. Mnogi se ga naveličajo, poleg tega pa visoka cena avokada pomeni, da si ga številni ne morejo privoščiti vsak dan. Zato se vse več ljubiteljev zdravih in kremastih zajtrkov obrača k novi, presenetljivo okusni rešitvi, namazu iz limskega fižola.

Limski fižol je stročnica, znana tudi kot masleni fižol. Gre za večja, ploščata zrna svetlo zelene barve z blagim, rahlo maslenim okusom. Ime je dobil po perujski prestolnici Lima, saj izvira iz Južne Amerike.

Ta sestavina je cenovno dostopna, naravno kremasta, blago sadnega okusa in po teksturi presenetljivo spominja na avokado. Tisti, ki so namaz že preizkusili, opisujejo okus kot presenetljivo slasten in idealen za popestritev jutranje rutine.

Zakaj je namaz iz limskega fižola tako priljubljen?

Jed je izjemno hranljiva : vsebuje malo ogljikovih hidratov, veliko vlaknin in beljakovin ter pozitivno vpliva na presnovno zdravje. Poleg tega je namaz pripravljen v približno petnajstih minutah, kar ga naredi popolno izbiro za hiter, a uravnotežen zajtrk.

icon-expand Limski fižol je odličen vir beljakovin in vlaknin. FOTO: AdobeStock

Recept: namaz iz limskega fižola

Za namaz potrebujemo: - ena pločevinka limskega fižola (približno 400 g), - ena mlada čebulica, - pest sveže špinače, - malo oljčnega olja, - sok polovice limone.

icon-expand Namaz iz zelenega fižola FOTO: Shutterstock

1. Priprava sestavin Kot navaja net.hr, najprej dobro odcedite fižol in ga po želji tudi na hitro oplaknite pod tekočo vodo. Nato fižol prestavite v mešalnik ali sekljalnik ter mu dodajte mlado čebulico, svežo špinačo, nekaj oljčnega olja in limonin sok. Dodajte tudi sol po okusu.

Če v trgovini ne najdete limskega fižola, lahko namesto njega uporabite beli fižol (cannellini ali veliki beli fižol), čičeriko ali rdečo lečo.

2. Mešanje do svilnate teksture Mešajte, dokler ne dobite popolnoma gladke, kremaste zmesi. Po potrebi ustavite mešalnik in zmes z lopatko postrgajte s stene, da se vse enakomerno poveže. Namaz bo postal svilnat, rahlo sladkast in presenetljivo podoben avokadu po teksturi in nežnem okusu. 3. Sestavljanje toasta Kruh po želji popecite in ga po želji premažite s plastjo polnozrnate gorčice. Prek nje nanesite bogat sloj namaza iz limskega fižola. Na vrh dodajte rezine paradižnika in malo nasekljane mlade čebulice.

Okusen, zdrav in prijazen do denarnice

Ta preprost recept združuje hranljivost, svežino in cenovno dostopnost. Namaz iz limskega fižola je odlična izbira za vse, ki želite v svoj zajtrk vnesti več vlaknin, beljakovin in okusa, ne da bi pri tem obremenili svoj proračun. Čas je, da poskusite nekaj novega in dovolite, da vas ta presenetljivo kremast namaz navduši.

