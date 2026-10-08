Popoln prigrizek, za katerega potrebujete samo štiri sestavine

Ko potrebujemo nekaj slanega za prigrizek, pogosto iščemo recept, ki je preprost, hiter in ne zahteva dolgega seznama sestavin. Prav takšni so ti zlato zapečeni žepki iz listnatega testa, ki jih lahko pripravimo skoraj brez kompliciranja. Za pripravo potrebujemo samo štiri sestavine: listnato testo, jajca, šunko in nariban sir. Jajca zmešamo s koščki šunke in sirom, z nadevom napolnimo kvadratke listnatega testa, jih zapognemo in premažemo z jajcem. Nato jih le še potisnemo v pečico, kjer se testo napihne in lepo zlato zapeče, nadev pa postane prijetno sočen in sirast.

Priprava je res hitra, zato so ti prigrizki odlična izbira, ko dobimo nepričakovane goste, pripravljamo pogostitev ali pa si zaželimo nekaj dobrega ob koncu tedna. Še ena prednost je, da jih lahko pripravimo tudi vnaprej in pred peko shranimo v zamrzovalnik, tako da jih imamo vedno pri roki za hitro pripravo.

icon-expand Žepki so odlični tudi za malico ali zajtrk, saj jih lahko pripravimo vnaprej in vzamemo s seboj. FOTO: Shutterstock

Recept za slane žepke s šunko in sirom

Sestavine: - 1 zavitek svežega listnatega testa - 2 jajci - 120 g šunke - 100 g naribanega sira Za premaz: - 1 žlica stepenega jajca - 1 čajna žlička vode Priprava: Pečico segrejemo na 200 stopinj Celzija. Pekač obložimo s papirjem za peko. Jajci razžvrkljamo. Približno žlico jajčne zmesi odvzamemo in jo zmešamo z žličko vode – z njo bomo pred peko premazali žepke. Preostalim jajcem dodamo na koščke narezano šunko in nariban sir ter dobro premešamo. Če želimo, lahko zmes rahlo popopramo. Listnato testo narežemo na približno 8–9 cm velike kvadrate. Na sredino vsakega položimo žlico nadeva.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 3 Žepki iz listnatega testa s šunko in sirom





Vogale testa zapognemo proti sredini, tako da dobimo majhne zaprte žepke. Robove nežno pritisnemo skupaj. Žepke razporedimo po pekaču in jih premažemo s pripravljeno jajčno mešanico. Pečemo v ogreti pečici približno 20 minut oziroma dokler testo lepo ne naraste in se zlato rjavo zapeče. Postrežemo jih še tople ali počakamo, da se nekoliko ohladijo – okusni so tudi hladni.

Praktičen trik: žepke lahko pripravimo tudi vnaprej in jih, še nepečene, zamrznemo. Ko jih potrebujemo, jih spečemo neposredno iz zamrznjenega stanja, pri čemer računamo na nekoliko daljši čas peke.

Kako jih lahko postrežemo?

Ti hrustljavi žepki niso omejeni samo na klasičen prigrizek. Postrežemo jih lahko kot toplo predjed, dodatek k hladni plošči ali kot prigrizek na zabavi, pikniku in družinskem druženju. Odlični so tudi za malico ali zajtrk, saj jih lahko pripravimo vnaprej in vzamemo s seboj. Če jih postrežemo kot del pogostitve, jih lahko narežemo oziroma pripravimo nekoliko manjše in ponudimo skupaj z različnimi omakami za pomakanje – denimo z jogurtovo, paradižnikovo ali gorčično omako.

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