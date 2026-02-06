'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika

"Garbage bread" je prava izbira, ko iščete idejo za hitro, enostavno in nadvse prilagodljivo jed. Ta nekoliko hudomušno poimenovana specialiteta, katere dobesedni prevod v slovenščino bi bil "smetarski kruh", prihaja iz ameriške kuhinje, kjer velja za ustvarjalno rešitev, kako porabiti sestavine, ki jih že imamo doma. Ime morda zavaja, a končni rezultat je vse prej kot "garbage". Gre za preprosto, a izjemno okusno slano rolado, narejeno iz kupljenega testa za pico ali kruhovega testa, polnjenega z različnimi nadevi – od sira in mesa do zelenjave ali ostankov iz hladilnika. Rezultat je hitro pripravljena jed, ki navdušuje s hrustljavo skorjico in sočno sredico ter je idealna rešitev, ko želite brez zapletov pripraviti nasiten obrok ali prigrizek za več ljudi.

icon-expand Garbage bread je preprosta, a izjemno okusna jed iz testa za pico, polnjena z različnimi nadevi. FOTO: Su.S.

Garbage bread je nekakšen sorodnik strombolija (recept TUKAJ), le da pri njem ni pravil: vanj lahko dodate meso, sir, zelenjavo, omake ali celo ostanke kosila od prejšnjega dne. Prav ta sproščenost in prilagodljivost sta razloga, da je postal tako priljubljen – še posebej med tistimi, ki cenijo hitro in enostavno pripravo.

Zaradi preprostega postopka je okusen zavitek iz testa za pico odlična izbira za večerne obroke med tednom, sproščena druženja, piknike, spremljanje tekem ali otroške zabave. Pripravite ga lahko vnaprej, postrežete toplega ali hladnega, narezanega na rezine, in brez skrbi, da bi vam zmanjkalo idej za nadev. V nadaljevanju predstavljamo preprost recept, s katerim boste to vsestransko jed brez težav pripravili tudi doma. Polnjen s panceto, mletim mesom in sirom vas bo morda spominjal na burger s sirom, predvsem pa je odlična ideja za hitro večerjo ali prigrizek na zabavi.

Sestavine:

- 50 g pancete - 1 čebula - 2 stroka česna - 250 g čedar sira - 400 g mlete govedine - sol in mleti poper - 100 g kremnega sira - 1 zvitek svežega testa za pico

Priprava:

1. Pečico segrejemo na 220 stopinj Celzija. 2. Panceto narežemo na koščke. Čebulo in česen olupimo ter drobno nasekljamo, sir pa naribamo. 3. V ponvi na srednji temperaturi popečemo slanino. Prestavimo jo na krožnik. 4. V ponev dodamo čebulo in jo pražimo, da postekleni. Dodamo meso in ga pražimo nekaj minut, da se lepo obarva, nato dodamo česen in pražimo še eno minuto.

icon-expand Priprava nadeva je hitra in enostavna. FOTO: Su.S.

5. Odlijemo odvečno maščobo in vmešamo 100 gramov naribanega sira in kremni sir. Solimo in popramo po okusu. 6. Testo razvijemo kar na pekaču in ga premažemo z mesno mešanico približno 2 centimetra do robov. Potresemo s preostankom sira.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S.

icon-expand FOTO: Su.S. 1 / 3 Garbage bread





7. Testo zvijemo kot rolado in ga obrnemo, tako da je rob spodaj. 8. Zavitek pečemo v ogreti pečici 20 minut, da se lepo obarva, pred rezanjem pa ga hladimo vsaj 10 minut. Nasvet: Poleg lahko postrežemo preprosto pomako, narejeno iz pol skodelice majoneze, četrt skodelice kečapa in ščepa soli.

icon-expand Zraven postrežemo preprosto pomako. FOTO: Su.S.