okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosilo Na hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
piščanec v ponvi
Na hitro

Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva

Razvajajte svoje brbončice s kremno rižoto s piščancem in bučkami. Hitra, okusna in lahko prebavljiva jed, ki bo popolna za vaš večerni obrok.

M.J.
17. 02. 2026 04.00

Po dolgem dnevu si telo in um zaslužita obrok, ki nas napolni z energijo in nasiti, obenem pa ne obremeni prebave. Težke in mastne večerje lahko ponoči povzročajo napihnjenost, slabše spanje in občutek teže. Zato je idealna večerja tisto, kar je preprosto, hitro pripravljeno, sestavljeno iz minimalnih sestavin in hkrati blagodejno vpliva na želodec ter nasiti telo.

Ali je za večerjo dobro jesti jajca?
Preberi še Ali je za večerjo dobro jesti jajca?

V nadaljevanju vam predstavljamo recept za takšno večerjo – rižoto s piščancem in bučkami, ki je pripravljena v pičle pol ure. Jed predstavlja odlično kombinacijo beljakovin, ogljikovih hidratov in zelenjave, zanjo pa potrebujete zgolj nekaj preprostih sestavin, kot so riž, piščanec, bučke in jušna osnova. Ker rižota ne vsebuje težkih omak in veliko maščobe, je tudi lahko prebavljiva

Zakaj je to odlična večerja?

Enostavna za pripravo: zmanjša stres pri kuhanju po napornem dnevu.

Ustvari občutek sitosti: beljakovine iz piščanca in kompleksni ogljikovi hidrati iz riža skupaj ustvarijo uravnotežen obrok.

Prilagodljivost: recept lahko nadgradimo z drugimi nežnimi zelenjavami, kot so špinača, korenje ali grah.

Lahka večerja za hujšanje: preproste ideje za zdrave večerne obroke
Preberi še Lahka večerja za hujšanje: preproste ideje za zdrave večerne obroke
Rižota s piščancem in bučko
Rižota s piščancem in bučko FOTO: Shutterstock

Sestavine (za 2 osebi):

- 1 skodelica riža za rižoto 

- 200 g piščančjih prsi brez kosti in kože, narezanih na koščke

- polovica manjše čebule, narezana na koščke

- 1 srednja bučka, narezana na kocke

- 1 žlica olivnega olja

- 600 ml zelenjavne ali piščančje jušne osnove

- ščepec soli in sveže mletega popra

- zelišča (timijan ali peteršilj) za okus

Priprava:

V ponvi ali večji kozici segrejemo olje. Dodamo čebulo in jo na hitro popražimo, da postekleni. 

Dodamo kose piščanca, ki jih rahlo posolimo in popopramo ter na hitro prepražimo, da postanejo bele barve.

Dodamo narezano bučko in pražimo 2–3 minute, da se malo zmehča.

Dodamo riž, ki ga dobro zmešamo s stestavinami. Vse skupaj pražimo še 1-2 minuti, da riž se riž rahlo popraži in prevzame okuse. 

Začinimo s timijanom in mletim česnom ter prilijemo toplo jušno osnovo. Pustimo, da se rižota na nizkem ognju kuha približno 20 minut, oziroma dokler se riž ne zmehča. 

Po okusu dodamo še sol, poper in sveža zelišča. Pripravljeno rižoto serviramo na krožnike in takoj postrežemo. 

Super večerja za zdravje črevesja
Preberi še Super večerja za zdravje črevesja

Namigi za še boljšo prebavljivost:

Lahki dodatki namesto težkih omak: po želji dodamo svež limonin sok ali naribano limonino lupinico za svežino.

Lažja jušna osnova: uporabimo zelenjavno juho.

Dodatek za prebavo: žlica jogurta ali kefirja na vrh pred serviranjem izboljša prebavo.

Zdrava prehrana
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Če želite večerjo, ki je hitro pripravljena, lahka za prebavo in hkrati nasitna, je ta rižota s piščancem in bučkami odlična izbira – tako za tiste dni, ko nimate veliko časa, kot tudi za večerne obroke, ki podpirajo dobre spalne navade in dobro počutje.

Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
Preberi še Živila, ki motijo spanec in povzročajo prebavne težave
lahka večerja zdrava večerja hitra večerja recept rižota s piščancem in bučko rižota piščanec bučke hitra priprava
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Na hitro

'Garbage bread': hitra jed s sestavinami iz hladilnika