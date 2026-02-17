Brez kompliciranja: hitra večerja, ki nasiti in je lahko prebavljiva

Po dolgem dnevu si telo in um zaslužita obrok, ki nas napolni z energijo in nasiti, obenem pa ne obremeni prebave. Težke in mastne večerje lahko ponoči povzročajo napihnjenost, slabše spanje in občutek teže. Zato je idealna večerja tisto, kar je preprosto, hitro pripravljeno, sestavljeno iz minimalnih sestavin in hkrati blagodejno vpliva na želodec ter nasiti telo.

Ali je za večerjo dobro jesti jajca?

V nadaljevanju vam predstavljamo recept za takšno večerjo – rižoto s piščancem in bučkami , ki je pripravljena v pičle pol ure . Jed predstavlja odlično kombinacijo beljakovin, ogljikovih hidratov in zelenjave, zanjo pa potrebujete zgolj nekaj preprostih sestavin, kot so riž, piščanec, bučke in jušna osnova. Ker rižota ne vsebuje težkih omak in veliko maščobe, je tudi lahko prebavljiva .

Prilagodljivost: recept lahko nadgradimo z drugimi nežnimi zelenjavami, kot so špinača, korenje ali grah.

Ustvari občutek sitosti: beljakovine iz piščanca in kompleksni ogljikovi hidrati iz riža skupaj ustvarijo uravnotežen obrok.

Enostavna za pripravo: zmanjša stres pri kuhanju po napornem dnevu.

Lahka večerja za hujšanje: preproste ideje za zdrave večerne obroke

Rižota s piščancem in bučko

Sestavine (za 2 osebi):

- 1 skodelica riža za rižoto

- 200 g piščančjih prsi brez kosti in kože, narezanih na koščke

- polovica manjše čebule, narezana na koščke

- 1 srednja bučka, narezana na kocke

- 1 žlica olivnega olja

- 600 ml zelenjavne ali piščančje jušne osnove

- ščepec soli in sveže mletega popra

- zelišča (timijan ali peteršilj) za okus

Priprava:

V ponvi ali večji kozici segrejemo olje. Dodamo čebulo in jo na hitro popražimo, da postekleni.

Dodamo kose piščanca, ki jih rahlo posolimo in popopramo ter na hitro prepražimo, da postanejo bele barve.

Dodamo narezano bučko in pražimo 2–3 minute, da se malo zmehča.

Dodamo riž, ki ga dobro zmešamo s stestavinami. Vse skupaj pražimo še 1-2 minuti, da riž se riž rahlo popraži in prevzame okuse.

Začinimo s timijanom in mletim česnom ter prilijemo toplo jušno osnovo. Pustimo, da se rižota na nizkem ognju kuha približno 20 minut, oziroma dokler se riž ne zmehča.

Po okusu dodamo še sol, poper in sveža zelišča. Pripravljeno rižoto serviramo na krožnike in takoj postrežemo.