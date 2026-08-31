5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati

Po sproščenih počitniških dneh se je včasih kar težko znova ujeti v vsakodnevni ritem. Služba, šola, domače obveznosti, nakupi in gora perila hitro zapolnijo dan, časa in energije za razmišljanje o kosilu pa zmanjka. Takrat pridejo še kako prav recepti, pri katerih ni treba stati ob štedilniku in paziti na vsak korak. Za prvi teden po dopustu smo zato izbrali pet idej za kosilo, ki so preproste, hitro pripravljene in primerne tudi za dni, ko se vam res ne ljubi kuhati. Nekatere boste pripravili v pečici, pri drugih boste morali zgolj zmešati nekaj sestavin, pri vseh pa velja isto pravilo: čim manj kompliciranja in čim več okusnega rezultata. Prav takšni recepti lahko rešijo marsikatero naporno popoldne, ko je treba nahraniti družino, a za kuhinjo preprosto ni časa.

5 kosil za prvi teden po dopustu

icon-expand Zapečeni piščančji takosi FOTO: Su.S.

Takosi s piščancem v pečici

Za ljubitelje mehiških okusov so odlična izbira zapečeni takosi s piščancem. Nadev pripravimo brez posebnega kompliciranja, tortilje napolnimo, obložimo s sirom in vse skupaj zapečemo v pečici. Rezultat je hrustljav, sočen in poln okusa, priprava pa ravno prav preprosta za naporen dan. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tortelini s šunko in smetano FOTO: Shutterstock

Tortelini s šunko in smetano

Ko potrebujete kosilo, ki je pripravljeno skoraj brez razmišljanja, so tortelini s šunko in smetano vedno dobra rešitev. Sestavine so preproste, priprava hitra, jed pa kremasta, nasitna in všečna tudi otrokom. Prav zato je to recept, ki lahko pride še posebej prav v prvih dneh šole, ko se med službo, domačimi nalogami in drugimi obveznostmi vsak prihranjen trenutek še kako pozna. Recept je TUKAJ.

icon-chevron-left icon-chevron-right icon-expand FOTO: Adobe Stock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 2 Tortilja pica s salamo



Pica iz tortilje

Ko se vam ne ljubi pripravljati testa, je tortilja odlična bližnjica do domače pice. Osnovo obložite s paradižnikovo omako, sirom in najljubšimi dodatki ter za nekaj minut potisnete v pečico. Priprava je tako preprosta in hitra, da bo kosilo na mizi, še preden bi uspeli pripraviti klasično testo. Recept je TUKAJ.

icon-expand Tunina pita z jajci FOTO: Profimedia

Tunina jajčna pita brez testa

To je eden tistih receptov, ki si ga velja shraniti za dni, ko res nimamo časa ali volje za kuhanje. Vse sestavine morate samo zmešati skupaj, vliti v pekač in speči v pečici. Brez gnetenja, valjanja in priprave testa dobite nasitno pito, ki je odlična tako za kosilo kot tudi za večerjo, hladna pa je primerna tudi za naslednji dan. Recept je TUKAJ.

icon-expand Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki FOTO: Shutterstock

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki