okusno.je
Avatar Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Sladice in pecivaKosilo Na hitroZimaDietaMasterChef
Recepti
Sladice in pecivaTestenine in žitaMesoZelenjavaJuheSolateRibe in morski sadeži
Kaj skuhati
Na hitroBrez mesaZajtrkKosiloVečerjaVideo recepti
Zdravo in vegi
VegetarijanstvoVeganstvoPlant basedBrez glutenaFitDietaLCHF
Kuhinje
SlovenskaItalijanskaMehiškaMediteranskaBalkanskaTurškaAzijska
Priložnostno
Piknik in žarZabavaBožič in novo letoPustVelika nočMartinovoSladki prazniki
Novice
IntervjuDogodkiPo poteh znanih jedi
Triki in nasveti
Zero waste
Oddaje
MasterChefMali šefZdravo Tereza!Moja mama kuha bolje!Polona ga žgeSkriti šefKuhinja na kolesihKuhinja prihodnosti
Svinjski medaljoni v kremni omaki
Na hitro

5 kosil za prvi teden po dopustu, ko se vam res ne ljubi kuhati

Ko se po dopustu vrnemo v vsakodnevno rutino, je zadnja stvar, ki si jo želimo, več ur preživeti za štedilnikom. Zato smo zbrali pet preprostih in okusnih kosil, ki zahtevajo malo truda, a bodo vseeno zadovoljila vso družino.

M.J.
31. 08. 2026 04.00

Po sproščenih počitniških dneh se je včasih kar težko znova ujeti v vsakodnevni ritem. Služba, šola, domače obveznosti, nakupi in gora perila hitro zapolnijo dan, časa in energije za razmišljanje o kosilu pa zmanjka. Takrat pridejo še kako prav recepti, pri katerih ni treba stati ob štedilniku in paziti na vsak korak.

Za prvi teden po dopustu smo zato izbrali pet idej za kosilo, ki so preproste, hitro pripravljene in primerne tudi za dni, ko se vam res ne ljubi kuhati. Nekatere boste pripravili v pečici, pri drugih boste morali zgolj zmešati nekaj sestavin, pri vseh pa velja isto pravilo: čim manj kompliciranja in čim več okusnega rezultata. Prav takšni recepti lahko rešijo marsikatero naporno popoldne, ko je treba nahraniti družino, a za kuhinjo preprosto ni časa.

5 kosil za prvi teden po dopustu

Zapečeni piščančji takosi
Zapečeni piščančji takosi FOTO: Su.S.

Takosi s piščancem v pečici

Za ljubitelje mehiških okusov so odlična izbira zapečeni takosi s piščancem. Nadev pripravimo brez posebnega kompliciranja, tortilje napolnimo, obložimo s sirom in vse skupaj zapečemo v pečici. Rezultat je hrustljav, sočen in poln okusa, priprava pa ravno prav preprosta za naporen dan. Recept je TUKAJ

Tortelini s šunko in smetano
Tortelini s šunko in smetano FOTO: Shutterstock

Tortelini s šunko in smetano

Ko potrebujete kosilo, ki je pripravljeno skoraj brez razmišljanja, so tortelini s šunko in smetano vedno dobra rešitev. Sestavine so preproste, priprava hitra, jed pa kremasta, nasitna in všečna tudi otrokom. Prav zato je to recept, ki lahko pride še posebej prav v prvih dneh šole, ko se med službo, domačimi nalogami in drugimi obveznostmi vsak prihranjen trenutek še kako pozna. Recept je TUKAJ

Pica iz tortilje

Ko se vam ne ljubi pripravljati testa, je tortilja odlična bližnjica do domače pice. Osnovo obložite s paradižnikovo omako, sirom in najljubšimi dodatki ter za nekaj minut potisnete v pečico. Priprava je tako preprosta in hitra, da bo kosilo na mizi, še preden bi uspeli pripraviti klasično testo. Recept je TUKAJ

Tunina pita z jajci
Tunina pita z jajci FOTO: Profimedia

Tunina jajčna pita brez testa

To je eden tistih receptov, ki si ga velja shraniti za dni, ko res nimamo časa ali volje za kuhanje. Vse sestavine morate samo zmešati skupaj, vliti v pekač in speči v pečici. Brez gnetenja, valjanja in priprave testa dobite nasitno pito, ki je odlična tako za kosilo kot tudi za večerjo, hladna pa je primerna tudi za naslednji dan. Recept je TUKAJ

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki
Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki FOTO: Shutterstock

Svinjski medaljoni v kremni gobovi omaki

Zelo mehko in sočno meso v slastni gobovi omaki s smetano je dokaz, da za odlično kosilo ni treba preživeti več ur v kuhinji. Priprava je razmeroma hitra in preprosta, rezultat pa deluje veliko bolj razkošno, kot bi pričakovali. Zraven lahko postrežete pire krompir, krokete, njoke, testenine ali kruhove cmoke, za lažjo prilogo pa izberete riž, ajdovo kašo ali kvinojo. Karkoli boste izbrali, bo kremna omaka skoraj zagotovo zahtevala še zadnji kos kruha za pomakanje. Recept je TUKAJ

hitro kosilo tedenska kosila
Družinski vikend recepti

Kaj bo danes za kosilo? Testenine na 1001 način

Zabava

Sladica za goste v manj kot 10 minutah: brez pečenja in brez kuhanja

Okusno.je 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Okusno.je Tedenski jedilnik: 5 enostavnih kosil, pripravljenih v manj kot pol ure
Okusno.je 5 hitrih peciv, ki jih naši bralci radi spečejo za vikend
Okusno.je 5 kosil iz ene posode, ki jih pripravite hitro in skoraj brez nereda
Okusno.je Kosila brez stresa za ves teden: 5 okusnih idej iz enega pekača
Okusno.je Vse v en pekač: najboljše ideje za enostavna poletna kosila
Okusno.je Hitri, a božansko okusni obroki za vsak dan
Priporoča