Hiter prigrizek, s katerim boste očarali goste

Božič in novo leto

Sladice

Kaj skuhati

Sladice

Sladice

Kaj kuhati med tednom: 5 hitrih jedi za napete predpraznične dni

V tednih pred prazniki je vsakdan pogosto preplet številnih obveznosti, nakupovanja, službenih zabav in večerov, ko zmanjka energije za dolgotrajno kuhanje. Zato smo pripravili izbor petih toplih, hitro pripravljenih jedi, ki prinesejo udobje na krožnik brez dolgega ustvarjanja v kuhinji. Preproste, varčne in sezonske ideje, idealne za napete decembrske dni.

Hitro in enostavno: 5 toplih zimskih večerij za med tednom

Ko se dnevni tempo upočasni, najbolj prija topla, dišeča večerja, ki jo lahko pripravimo brez zapletenih postopkov. Predstavljamo pet jedi, ki združujejo udobje, toplino in hranljivost ter so popolna izbira za zimske večere med tednom, ko želimo dobro jesti in hkrati prihraniti čas.

Kaj skuhati

5 jedi iz 5 sestavin: okusno, hitro in brez zapletov

Ko se začne nov teden, je časa za kuhanje običajno malo, želja po preprostih, a okusnih jedeh pa velika. Zato smo pripravili izbor jedi, ki jih lahko pripravite z le petimi sestavinami – brez zapletenih postopkov, dolgih seznamov nakupov ali nepotrebnih korakov. Minimalistični recepti dokazujejo, da lahko iz nekaj osnovnih sestavin nastane neverjetno okusna jed, ki vas bo rešila v hektičnih dneh. Pripravite si lonec, ponev ali pekač – in uživajte v čarovniji preprostosti.

Na hitro

Top recepti za testenine, pripravljene v največ pol ure

Predstavljamo vam pet odličnih receptov s testeninami, ki so primerni za dni, ko za kuhanje nimate veliko časa, še vedno pa bi radi pripravili okusno domače kosilo.

Kosilo

Kaj kuhati ta teden? 5 hitrih idej za vsak dan

Vsak teden se pojavi isto vprašanje: Kaj naj danes skuham? Da bo načrtovanje obrokov preprostejše, smo pripravili mini jedilnik z idejami za vsak delovni dan – od enostavne enolončnice do okusnih jedi iz pečice. Recepti so sezonsko naravnani, preprosti, hranljivi in pripravljeni tako, da vam med tednom ne vzamejo preveč časa.

Veliki ovseni piškoti s čokolado

Mehki, hrustljavi in preprosto popolni.

32 min
Zdrobov koh

Preprosta sladica, ki se topi v ustih.

35 min
Kaj skuhati

Hitra kosila, pripravljena brez kompliciranja in stresa

Po tednu, polnem druženj, dobre hrane in sladkih pregreh, se marsikomu ne ljubi stopiti nazaj za štedilnik. A ker se je treba vrniti v vsakdanji ritem, smo pripravili nekaj preprostih idej za jedi, ki jih boste imeli na mizi v manj kot pol ure. Brez kompliciranja in stresa, a z veliko okusa.

Meso

Svinjski zrezki v omaki z ajvarjem

Hitro pripravljeni zrezki iz kareja v slastni ajvarjevi omaki.

35 min
Na hitro

Njoki s piščancem, paradižniki in špinačo

Zelo okusen obrok, ki je tudi hitro pripravljen.

30 min
Praktične ideje za hitre, a hranljive obroke v službi

Praktične ideje za hitre, a hranljive obroke v službi

V hitrem tempu sodobnega delovnika pogosto pozabimo, kako pomembno je telesu zagotoviti hranila, ki ohranjajo energijo in zbranost skozi ves dan. Dobra novica je, da za pripravo uravnoteženega obroka ne potrebujemo veliko časa, ampak le nekaj kakovostnih sestavin, ki poskrbijo, da bo kosilo v službi zdravo, okusno in enostavno.

MasterChefovci razkrivajo: njihove najljubše jesenske pašte, ki so gotove v pol ure

Testenine so vedno dobra ideja – hitro pripravljene, prilagodljive in neskončno okusne. Ko pride jesen, pa postanejo prava kulinarična tolažba. Zadiši po buči, gobah, oreščkih in toplih omakah, ki nas pogrejejo, ko se dnevi skrajšajo.

